En “Aislados” (Movistar Play), Rossana Fernández Maldonado interpreta a Macarena, una mujer divorciada, con dos hijas, acostumbrada a su trabajo en oficina. “Tiene algunos aspectos míos, pero ella es frívola y superficial. Su vida cambiará cuando un familiar enferme de COVID-19”, nos cuenta Rossana sobre la producción dirigida por Gino Tassara y Jorge Vilela. El reparto está conformado por veinte actores y se tocan temas como corrupción, discriminación, maltrato laboral, entre muchos otros, que se han evidenciado con esta crisis sanitaria.





¿Cómo ha sido para ti grabar una serie en pandemia?

Todo ha sido nuevo para nosotros. Los ensayos han sido vía Zoom o videollamada, nunca he interactuado con mis compañeros. Es un limitante no poder compartir espacio físico, pero así son las cosas ahora. Hay que adaptarse. El primer día de grabación me chocó ver tanta gente en mi casa por más que era un equipo de producción mínimo. Nadie había entado a mi casa en pandemia. Ha sido un proceso difícil, diferente, pero igual bacán.

¿Cómo te golpeó esta crisis sanitaria?

Como a todos, a mí me chocó bastante. A nivel profesional tenía un año lleno de proyectos: un musical, una película, una serie… pero de pronto todo se vio congelado. Me asusté bastante. Pero entendí que tenía obligaciones en casa con mis hijas. La sufrí y la gocé. Todo eso me agarró sola. Tuve que cocinar, a pesar de que no me llevo tan bien con la cocina. También tenía momentos en que me bajoneaba bastante por la preocupación, las noticias, la incertidumbre. Mi vida cambió radicalmente.

Rossana Fernández Maldonado en el rodaje de la serie Aislados. (Foto: ifusión)

¿Y cómo ves las cosas en la industria de la actuación y el teatro en el país?

Durísimas, muy complicado. En esta industria no solo somos los que ponemos la cara, hay todo un equipo detrás: sonidistas, vestuaristas, gente de luces que ahora están sin chamba. Las cosas se están reactivando con todos los protocolos y vamos a seguir así por un buen tiempo En un futuro vamos a seguir así, a fines del otro año quizás podamos restablecernos.

Se está debatiendo que las salas de teatro vuelvan a operar con un aforo limitado. ¿Estás de acuerdo con eso?

Mira, creo que el virus está y va a seguir, pero la vida continúa. Nosotros como artistas nos hemos volcado a hacer cosas vía web para no desaparecer. Pero yo sí creo que es momento de reactivar la vida cultural. Obviamente con todos los cuidados, menos aforo. Seguramente la gente no querrá ir… pero sí creo que se debe reactivar.

¿Qué cosas te gustarían hacer pensando en el futuro?

Vivir el día a día es algo que nos ha pasado a todos, pero estoy creando nuevas cosas. Acabo de grabar una canción con Diego Dibós. En Aislados, la serie, también hay una canción mía. En diciembre voy a presentar una obra que grabé, Alicia no es una maravilla. Y también tengo planeado sacar un disco para niños.

¿Has visto una fecha tentativa de lanzamiento?

La idea del disco está hace varios años, desde que me convertí en mamá de mi primera hija. Ella hora tiene 10 años. En mi casa siempre canto, soy muy musical. Pero este disco no lo voy a sacar ahora, sino el próximo año. Si las circunstancias lo permiten, quisiera que sea un lanzamiento grande, pero no he tenido tiempo para pensar bien en eso. He retomado la universidad, estoy estudiando educación inicial, y hay que dedicarle tiempo a los estudios.

¿Cómo así te animaste volver a estudiar en la universidad?

Yo estudié hace 20 años en la Unifé, pero ahora que tenía tiempo libre pedí hacer un reingreso y me facilitaron todas las cosas. Estoy en sexto ciclo y las clases son virtuales. Ha sido toda una aventura regresar a al universidad y estudiar con chicas de veinte años. Para mí es mostro, me gusta estudiar. En algún momento me gustaría crear contenido educativo para niños.

