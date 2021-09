Conforme a los criterios de Saber más

“Tienes que entenderlo, José. Es como si un carrito de hot dogs se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una Estrella Michelín”. Aunque parece la letra de una de sus propias canciones, esta vez Residente no elevó la voz para cantar Latinoamérica, La vuelta al mundo o algún otro de sus temas, sino para responder a la ‘propuesta’ del reguetonero J Balvin de boicotear los Latin Grammy por “no valorar” al género musical que representa. Sin embargo, más allá de generar adhesiones, las palabras del colombiano merecieron respuestas frontales como la del líder de Calle 13, porque un posible boicot del evento podría perjudicar directamente a uno de más grandes iconos musicales de Latinoamérica. “Este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latina, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, sentenció Residente.

Las adhesiones a la figura del sonero panameño no se hicieron esperar desde todo el continente, incluido el Perú. Basta dar un vistazo a los hashtags que incluyen los nombres de los tres involucrados para entender cómo se defiende desde aquí a un músico que, desde hace más de 40 años, tiene una estrecha relación con el Perú. Aquí algunos de esos momentos.

¡Metiendo mano!

La primera vez que Blades visitó el Perú ni siquiera había cumplido 30 años. Ya era conocido por sus colaboraciones con Ray Barretto y la Fania All Stars, pero el antes y después en su carrera lo marcó “¡Metiendo mano!”, álbum que grabó junto a Willie Colón en 1977. Temas como “Pablo Pueblo”, “Según el color” o “Plantación adentro” definieron su estilo salsero con conciencia social y letras muy trabajadas. Su voz empezó a erigirse como una de las más importantes de la música latinoamericana cuando llegó a Lima para animar una fiesta de fin de año en la Hacienda Villa. Los asistentes fueron los más sorprendidos con el tenor de sus letras. La noche fue matizada con temas de antiguas colaboraciones entre Colón y Héctor Lavoe. No faltaron ni el baile ni el sabor.

En 1980, Blades se presentó en el estadio de Alianza Lima junto a Willie Colón en un show que hasta ahora hace retumbar las calles de Matute.

La segunda venida

La segunda vez que Blades llegó al Perú fue en 1980. Si pocos años antes había iniciado su romance con el público, en esta segunda visita comenzó su idilio con el equipo íntimo. Se presentó en el estadio de Alianza Lima junto a Willie Colón en un show que hasta ahora hace retumbar las calles de Matute. Estaba fresquito un álbum como Siembra y ya era inminente el lanzamiento de Maestra vida. Temas como “Buscando guayaba”, “Dime”, “Juana Peña”, “Manuela” o “Plástico” fueron parte de un repertorio que sigue tan fresco hoy como hace 40 años. Porque en el Alejandro Villanueva se escucha la salsa en la cancha y en el camerino.

¡Arriba Alianza!

La relación con el club victoriano no se definió solo por aquel concierto. El 2003, su entonces presidente, Alfonso de Souza Ferreyra, nombró al cantante panameño como “Socio honorario” de la institución. “Soy socio honorario de Alianza Lima ¡Gracias, Dios mío!”, fueron parte de las expresiones que tuvo el artista en una nueva presentación en Lima el 2003, en la que recordó a la generación de los ‘Potrillos’, fallecidos tras la caída del Fokker en diciembre de 1987. En el Estadio Monumental de la U, Rubén Blades se puso la blanquiazul de Alianza. No es raro que, en cada nueva visita, hinchas del club se acerquen a él con sus camisetas en busca de una firma, como si se tratara de un jugador histórico. De algún modo, sí lo es.

Rubén Blades en la explanada del Estadio Monumental durante un concierto el año 2003. (Foto: Richard Hirano/ El Comerio)

La Feria del Hogar

Para 1983, Rubén Blades ya no se sentía satisfecho con el trato que recibía por parte de las cabezas de Fania Records. Entonces, decidió dejarlos y unirse a Elektra Records, formar Los Seis del Solar y, en abril de 1984, lanzar el LP “Buscando América”, otro de los hitos musicales de su carrera, en el que aparecían temas como “Decisiones”, “Desapariciones” o “El Padre Antonio y su monaguillo Andrés”. En julio de ese mismo año regresó a Lima y se presentó en el Gran Estelar de la Feria de Hogar, lleno de tope a tope, con lo mejor de su repertorio. Junto a su banda grabó también un especial para América Tv, conducido por Rulito Pinasco, que se convirtió en la oportunidad perfecta para reunir a Blades con César Miró, compositor del clásico “Todos Vuelven” que Blades también incluyó en “Buscando América”.

