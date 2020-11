Conforme a los criterios de Saber más

La cita es a las 4:00 pm. en el malecón de Chorrillos. Una hora antes, Rubén Toribio Díaz (Lima, 1952) llama a decir si le podemos dar el alcance a pocas cuadras de ahí, en la avenida Huaylas. Lo encontramos a la salida de un centro bancario, vistiendo buzo, una chompa roja y zapatillas blancas. Lleva mascarilla y protector facial, pero aun así lo reconocen. “¡Panadero!”, le grita un transeúnte mientras cruzamos la pista. El excapitán de la selección peruana responde el saludo con la mano y suelta una frase al aire: “Me fui a vivir un tiempo a Nueva York, pero no me acostumbré. No hay nada como mi barrio”.

Nos sentamos en una de las bancas del malecón, saco el celular y le muestro una de las fotografías que ilustran esta nota, en la que aparece marcando a Diego Armando Maradona. “Ese día casi le reviento el tobillo”, cuenta el mítico defensa peruano. La tarde del 23 de junio de 1985, con el viejo Estadio Nacional abarrotado, Perú le iba ganado a Argentina por uno a cero con gol de Juan Carlos Oblitas. En un despeje, defendiendo el resultado con el cuchillo entre los dientes, el ‘Panadero’ se llevó la pierna derecha del ’10′ argentino. Fue la única vez en todo el partido que Maradona salió de la cancha para ser atendido. “El fútbol de ahora es más tranquilo. Ya no se pega como antes”, comenta el mundialista.

-¿Cómo ganarle a Argentina después de 35 años?

- Yo pienso en tres cosas. Hay que jugar con calidad, corazón y temperamento. Sobre todo con esto último. Cuando hay coraje para jugar, las cosas salen bien. Esta vez, por cómo llega el equipo, creo que va a ser bien difícil que Argentina nos venga a robar puntos en Lima. El tema es que nosotros tenemos varias bajas. Y ellos tienen a Messi.

- Usted se ha enfrentado a jugadores como Maradona y Platini. ¿Cómo se marca a futbolistas de esas características?

-¡Uy! Es muy difícil. Lo principal es no darle espacios, cortarlos desde la volante. Con Messi, por ejemplo, se deberían turnar Yotún y Tapia para no dejarlo jugar. Hay que estar muy atentos para no soltar su marca.

TARDE SOÑADA. En la imagen, Rubén Díaz toma la marca de Diego Maradona. Ese día, 23 de junio de 1985, le ganamos por última vez a la albiceleste en Lima por Eliminatorias. (Foto: Archivo histórico El Comercio)

-¿Es exagerado soñar con una victoria este martes 17 en Lima?

-Lo que veo es que todos nosotros estamos ilusionados con la selección. Porque cuando se juntan se ve un equipo que ya está formado, que tiene una idea de juego. Por eso pienso que no es exagerado pensar que vamos a sacar buenos resultados. Ojalá que sea así el día martes. Que nos den una alegría. Yo también salto cuando gana la selección. Me lleno de orgullo.

Rubén 'Panadero' Díaz: el último capitán

-¿Qué le parece la incorporación de Lapadula en el equipo?

- Lo he visto poco, pero que veo que es un chico que corre, empeñoso, corajudo. Eso es importante.

-El tema es si adapta al grupo.

-Sí, eso es lo difícil. Cuando llegas a un grupo que ya está formado, a veces cuesta encajar. Y te lo digo yo porque lo he vivido. No quiero ahondar en el tema, pero eso nos pasó en el Mundial de España 82. El grupo se partió. No jugamos como deberíamos haber jugado.

Rubén ‘Panadero’ Díaz dando la mano al francés Michele Platini. El partido amistoso se realizó en el marco de la gira que emprendió nuestra selección como preparación al Mundial España 82. (Archivo histórico El Comercio)

-¿Es muy complicado liderar la selección peruana?

-Es jodido. Para ser capitán tienes que ganarte el respeto de tus compañeros. No importa que te admiren como jugador, sino como persona. Y para eso hay que ser honesto en la vida. Yo jugué dos mundiales, fui campeón de la Copa América y salí varias veces campeón nacional, pero nunca fui sobrado. Ante todo siempre fui un tipo humilde, pero sí me ponía bravo con los dirigentes con los temas de los viáticos y los premios. Si no, también luego te sacan al fresco.

El 'Panadero' marcando a Ricardo Gareca en un partido jugado en cancha de River por las Elminatorias a México 86. (Foto: Archivo histórico El Comercio)

- ¿Confía en Ricardo Gareca?

- Ya conoce al equipo. Sabe quiénes son los valores importantes, como Cueva y Paolo. Y lo más importante: sabe manejar al plantel. Eso no lo hizo bien al comienzo, tuvo inconvenientes con ciertos jugadores, pero ahora el equipo mata por él.

-¿Qué es lo que más extraña de su época de futbolista?

-Los amigos y el camerino. Ese espacio donde se celebran los triunfos y sufres en las derrotas. A mí el fútbol me dio todo. Yo era muy pobre. Pero en mi época de futbolista hice todo lo que pude para dejar en alto el nombre del país. Esa fue mi contribución. //

ROMPIENDO EL MALEFICIO

Las últimas veces que enfrentamos a Argentina en Lima fueron tres empates y una derrota.

Eliminatorias Rusia 2018. Resultado: 2 – 2 en el Estadio Nacional.

Eliminatorias Brasil 2014. Resultado: 1 – 1 en el Estadio Nacional.

Eliminatorias Sudáfrica 2010.Resultado: 1 -1 en el Estadio Monumental.

Eliminatorias Alemania 2006. Resultado: 1-3 en el Estadio Nacional.

VIDEO RECOMENDADO

Selección Peruana: Ricardo Gareca cumple 70 partidos