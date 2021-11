Conforme a los criterios de Saber más

Sin la bulla mediática de un Run Run, el Parque de las Leyendas está lleno de historias de animales menos promocionados, que llegaron hasta ellos por la misma razón que el famoso zorro: la mayoría fueron víctimas del tráfico ilegal de especies silvestres. Se suele creer que son hechos aislados pero en verdad son mafias con tentáculos en todo el mundo. Como pasó con el zorrito en cuestión, las de estos animales son historias de resistencia, que inician con el día en que fueron capturados y toda la odisea que deben soportar.

Es la historia de los tres ositos de anteojos que fueron rescatados entre fines del 2020 e inicios de este año de tenencias irregulares. Vistos ahora en su ambiente del zoológico, contentos y jugueteando con su llanta colgante, uno no se puede imaginar lo que pasaron. Uno fue encontrado en Puno, amarrado, lo que le dejó una deformación en una oreja que llevará para siempre. Llegaron con 9 kg de peso aproximadamente y ahora están pesando alrededor de 20. Nadie puede ingresar a su ambiente ya, al menos que quiera desafiar a la muerte.

Los otros Run Run del Parque de las Leyendas

Ositos de anteojos rescatados por Serfor son domiciliados del Parque de las Leyendas.

Quien los cuida, los alimenta y hasta diseña sus fiestas de cumpleaños, con torta de verduras o frutas de todo tipo es Mary Atasi, empleada del zoológico. Ella quiso ser veterinaria pero terminó estudiando biología y al parque llegó como voluntaria el 2009. Ahora trabaja a tiempo completo con estos mamíferos. “No se siente como trabajar, es como un hobby. Cuando te gustan los animales es así” es lo primero que dice. Mary parece una persona alegre pero si hay algo que le quita la risa es el tráfico animal.

Mary Atasi, cuidadora de los osos de anteojos. Algunos de ellos llegaron en muy mal estado. Uno posee una deformidad en la oreja por la fricción de una soga. (Foto: Fidel Carrillo).

“Si nosotros no queremos ver animales en cautiverio, como estos osos, no compremos animales silvestres no normalicemos. No los compremos ‘por pena’, como dicen muchos, porque estamos generando así una demanda por parte de la propia población”, precisa Mary antes de partir a correr a la zona de los monos. Uno de ellos, del tipo tocón, hijo de monos que fueron traficados, está de cumpleaños y debe preparar su ambiente para que tenga una fiesta muy especial.

Mi familia: los monos

René Paucar (30) se levanta todos los días a las 4am. Apura su desayuno y con las mismas sale desde El Agustino, de noche, hasta San Miguel, rumbo al parque. En el camino piensa en su familia, que dejó atrás, en Arequipa. En Lima está solo, dice, o lo estaba. El responsable de la sección primates, una de las más golpeadas por el tráfico animal, llega en un bote hasta la isla de los monos con baldes de comida para repartir. Una de ellas, una mona maquisapa llamada “Negrita”, a veces se la acerca ni bien pisa el lugar. Hay días que lo toma de mano y lo quiere pasear por el lugar.

René Paucar, cuidador de los primates, le da de comer a "Negrita", su mona favorita. (Foto: Fidel Carrillo).





“Ellos son mi familia ahora que estoy solo en Lima. Dependen de mí pero yo también dependo de ellos”, dice. La mayor parte de estos monos machines, titis, maquisapas, llegaron acá porque hubo gente que los compró y no supo que hacer con ellos. De pequeños son tiernos y más manejables pero al entrar a la edad adulta se vuelven menos tratables y entonces llega el abandono. Es ahí cuando alguien llama a Serfor (Servicio Nacional Forestal) quien se ve en la tarea de reubicar al ejemplar rescatado en alguno de los 68 centros dedicados al mantenimiento y rehabilitación de animales silvestres rescatados en el Perú.

Molly Lopez, encargada de la zona de aves marinas. Muchas de ellas están en un mal estado. A una le falta un ojo, a otra un ala. Una tiene cortadas sus patas palmípedas y le tiene miedo al agua, por algún mal recuerdo. (Foto: Fidel Carrillo).

En el caso del Parque de las Leyendas, las solicitudes de admisión son tantas que se estima que entre un 70% y un 90% de sus inquilinos ya provienen del tráfico ilegal. “Día a día nos tocan la puerta para poder trabajar con SERFOR para rescatar o albergar a algunos de estos animales. Nosotros lamentablemente no podemos albergar a todos porque representan un gasto alimenticio y de sanidad”, reconoce Giovanna Yepez, sub gerente del Parque de las Leyendas. Muchos de estos animalitos llegan muy dañados o con traumas, como el pelicano con el ala rota, el albatros que tiene las membranas de sus patas rotas y tiene miedo al agua, quizá por algún mal recuerdo. La forma de acabar de una vez con estos abusos, dice la autoridad en las leyendas, es una: dejar de comprar animales silvestres. //

NOTA: SERFOR impulsa la campaña “Si compras, eres cómplice”, que busca reducir el tráfico de fauna silvestre. Para mayor información se puede visitar el siguiente enlace: https://sicompraserescomplice.pe/.