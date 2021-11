Conforme a los criterios de Saber más

Como campos de refugiados modernos, los zoológicos en el Perú están repletos de animales como el zorrito Run Run, que llegan a ellos víctimas del tráfico ilegal de especies silvestres. Es una lista interminable de monos, lagartos, boas, loros, y también de animales grandes como leones y osos, que van a dar a estos centros de exhibición porque han sido afectados al convivir con humanos y ya no pueden volver a su hábitat natural.

En el caso de Run Run, el zorrito fue vendido como perro a una familia de Comas, y fue capturado la noche del lunes por Serfor luego de estar libre y a su suerte durante meses en un asentamiento humano de la capital. Run Run ha sido trasladado al Parque de las Leyendas, que informó esta mañana que un 70% de su colección de ejemplares animales proviene del tráfico ilegal de especies.

Animalitos como Run Run sufren mucho porque son víctimas del tráfico de especies silvestres. En los zoológicos más de la mitad de su ejemplares provienen de esta actividad. Ello son recuperados por Serfor y derivados a estos centros. (Foto: Parque de las Leyendas).

En el zoológico de Huachipa las cifras también son preocupantes. La veterinaria Celia Diaz, jefa del departamento de educación del centro, le contó a Somos que ha habido épocas en que hasta un 60% de sus animales eran derivados por Serfor del tráfico ilegal de especies silvestres. Hoy la cifra llega al 40%, una cantidad significativa que podría subir a futuro pues son volúmenes que fluctúan.

“Lo que más suelen llegar a nuestro zoológico son primates, como los llamados “monos machines”, tortugas motelo, loros y guacamayos, coaties, puercoespines... la lista es enorme”, le dijo a especialista a esta revista. Estos animales no suelen llegar en buen estado de salud mental y psicológico. Es el centro el que se ocupa de su rehabilitación previa cuarentena.

Perú es un paraíso para tráfico ilegal de animales silvestres

“Acá en Huachipa hemos podido participar en la rehabilitación y adaptación al cautiverio de numerosos animales, pequeños y grandes, como los osos de anteojos, pingüinos de humboldt, cocodrilos, anacondas. Algunas de ellos no sobreviven. Según Serfor, de cada 10 animales que son víctimas del tráfico ilegal, solo uno sobrevive . Ese uno es el que, al final de todo el recorrido, termina en el zoológico”, cuenta la veterinaria Díaz.

Una forma de ver el problema es como una cadena. En un extremo está el sujeto o la mafia que captura un animal, la maltrata y mantiene en malas condiciones; el otro eslabón es la población que equivocadamente compra estas especies porque le parecen bonitas o les da pena, hasta que se dan cuenta de que no pueden mantenerlas en sus hogares, porque crecen y no son dóciles. En el extremo de la cadena está el zoológico que debe acoger a estos ejemplares pues ya no pueden volver a su hábitat.

El zorro andino es el segundo cánido viviente más grande de Sudamérica, solo superado por el lobo de crin o aguará guazú (Foto: Zoológico de Huachipa)

La recuperación de estos animales nunca llega a ser al 100%. “Nosotros les decimos animales “improntados”, lo que quiere decir que su convivencia con humanos los ha impactado”, dice Díaz. “Hay animales que vienen con conductas raras, otros que se creen bebes, y eso hace que sea mas difícil que se adapten a convivir con otros animales de su especie”. Casos así suelen ser los más difíciles pues se debe tratar de recuperar sus instintos.

Ese sería el caso de Run Run, el zorro andino, que ha interactuado con humanos y hasta con perros de la zona. “Quizá a futuro él pueda aprender a interactuar con sus pares. Usualmente los zorros suelen ser animales solitarios, pero cuando están mas pequeños sí pueden estar con sus hermanos, con la mamá. Posiblemente todo este tiempo que él ha estado con sus otros “parientes” caninos le sirva para poder adaptarse a situaciones de comportamiento específicas”. //

