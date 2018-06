Rusia 2018: fotos que nunca viste del Perú-Francia de 1982

- / -

"Once días antes, en plena gira, había cumplido 30 años cuando enfrentamos a la Francia de Michel Platini. En París, antes de ese partido jugado el 28, noté cierta discriminación hacia lo sudamericanos. Bueno, eso siempre ha sido así por el lado de los europeos, pero a nosotros, particularmente a mí, poco nos importó. Sí me llamó la atención -debo reconocerlo- la forma tan especial con que me saludó Platini al momento del sorteo y el intercambio de banderines. Por eso me quedó grabado entre sus palabras en francés -que nunca entendí- el 'bonne chance' que con el tiempo supe que significaba 'buena suerte'. En ese momento pensé que decía que Perú tenía buena chance de ganar. Esta noche parisina le dimos un baile de padre y señor mío y les ganamos merecidamente" - TORIBIO DÍAZ (Foto: Archivo histórico El Comercio)