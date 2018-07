Rusia 2018: El niño peruano que ‘jugará’ la final del Mundial

Su premio por hacer bien las tareas le permitirá, en estas horas, soñar con la final del Mundial. Y quién sabe, salir de la mano con Luka Modric o Kylian Mbappe.

‘De la mano al mundial’ es un concurso realizado desde el año 2002 por la cadena de Fast Food ‘Mc Donalds’. Este año han sido encargados de llevar a 1408 niños de 51 países para acompañar a los jugadores en cancha; pero solo 1 peruano será el afortunado.

Jhonny Erazo Usaita es un niño de 11 años, futuro futbolista profesional (como dice él) que vive en Aldeas Infantiles Pachacamac desde hace tres años, junto a sus dos hermanitas biológicas.

Como gran amante del fútbol y emocionado por el Mundial se enteró de este concurso por internet y no dudó en participar. Con la ayuda de su mami SOS Flor –digamos, su madre postiza-, su hermanita y algunos de sus amiguitos y hermanos de la Aldea, prepararon el video.

Lo pensaron varias noches, hasta que surgió:



“Cuando necesité su aliento, ustedes estuvieron conmigo, ahora tendrán el mío. Muchachos hay que entrar a la cancha y demostrar todo nuestro talento, tengo fe en ti; como en Paolo, como en Cueva, como en Farfán, como en todos los jugadores. ¡Vamos Perú!”





Estas fueron las palabras que usó Jhonny en su video y con las que conquistó al jurado y ganó el concurso.

Jhonny ganó el concurso: 'De la mano al Mundial' con este video. (Archivo Personal)

El personaje, Ronald McDonald, asistió a su colegio 6006 ‘Santísima Virgen de Lourdes’ Pachacamac, para comunicarle la noticia.



“Estaba feliz, emocionado, alegre. Él entró, contó sobre un niño y ese niño era yo. ¡Yo gané! y me dijo que de frente me iba a ir a Rusia”



Con una sonrisa de oreja o reja, como la de Ronald Mcdonald, Jhonny nos cuenta cómo vivió el momento en que llegaron a su colegio para darle la buena nueva.

“Es un niño con suerte” nos dice Kelly Casasola, Directora de la Aldea. Él Llegó, hace tres años, junto a sus hermanas; en una situación complicada y triste para ellos. Sin embargo, es un niño muy fuerte y ahora, un niño feliz.

El pequeño Jhonny desborda sonrisas; un poco tímido, algo juguetón ‘el chistoso de la clase’ dice y como muchos niños de su edad, sueña con ser futbolista profesional y está muy seguro de que lo será.

“Yo no sabía jugar, cuando llegué acá (Aldea), a las 5 de la mañana salíamos a jugar; así me enseñaron. Mi mamá me puso en una academia, luego en la de Oscar Ibáñez y después me pasaron a la academia del Cantolao”

A Jhonny, también, le gusta armar sus equipos, tiene visión de técnico; pero eso no es lo suyo, a él le gusta andar con la pelota en los pies; es un jugador que se desenvuelve bien en la posición que le otorguen; sin embargo, él es 9 nato como Paolo Guerrero, a quién admira y sueña con conocer y obtener su autógrafo.

Su mami SOS Flor es deportista también, ella le ha enseñado la disciplina y responsabilidad en el deporte, y fue quien le enseñó las dominaditas que ahora nos muestra y que lo hace muy bien.

Mientras me acerco a él, conversamos y caminamos por el jardín de su hogar, me cuenta su emoción por viajar, esa que mantiene reflejada en sus ojitos tímidos y su tremenda sonrisa. Luego ve a su mamá, la abraza y allí se quedan, como suele pasar, porqué ahí el tiempo no termina. En esos brazos, los sueños sí se cumplen.