Salen a la cancha en desventaja, ya con cierta condición de incomprendidos, en medio del juego de la guerra, los árbitros también arriesgan. ¿Por qué alguien desearía correr tras los jugadores o contemplarlos desde la línea, alzar una bandera y decir: nada o todo? ¿Son ellos los más poderosos de la cancha en tanto sus gestos son sentencias irrevocables?

Pero recordemos: su resistencia es superior. No dejan de correr ni de observar. Sudan en tensión, apretados por relojes y cronómetros implacables. Rompen distancias entre deporte y espectáculo. Saludan a los capitanes, lanzan instrucciones, supervisan el conflicto, lo comprenden, lo equilibran. Y hasta corren de espaldas. Los hemos visto hacer piruetas circenses, saltar con destreza, huir balbuceando.

Buscan la armonía entre la precaución y el esplendor.

No importa qué mitad de la cancha recaiga en un equipo, la moneda le pertenece a los árbitros. Es su dinero el que primero enfrenta a los hombres. Esa moneda girando hasta caer en cara o cruz nos entrena muy abiertamente en que el fútbol es deporte y también transacción.

Son los dueños del minuto extra. Dominan el tiempo (ese es su poder real). Ellos dicen: por este juego paralizado doy tanto tiempo, valorizando intangibles como una compañía de seguros.

El árbitro es juez y parte: corre contra la multitud, en su tiempo propio, con su humanidad falible. Qué ser excepcional, ¡no lleva lentes en la punta de la nariz! Entonces le creemos que tiene una visión de 20 sobre 20, que será capaz de mirarlo todo, atestiguando por nosotros, con pruebas. Hay lentes de contacto detrás. Poseedor de los puntos de vista y de las perspectivas, es un constructor, recompone, pero ciertos ángulos se le escapan.

Habla el gol que nunca ingresó al arco y que Gottfried Dienst validó en el Mundial de 1966. Inglaterra versus Alemania Occidental.

El árbitro comparte con cualquier divinidad eso de la omnipresencia. ¿Qué esperamos de él? TODO. Está y no está, le crees y no. Tu fe jamás lo desconcentra. Es omnipotente. Te alivia o te angustia. He ahí su capacidad de destrucción.

México 86: Maradona anotó ese gol contra Inglaterra que llamamos ‘la mano de Dios’. El milagro fue avalado por Ali Bennaceur.

Se les pide que sean máquinas y son hombres y mujeres que han perfeccionado su propia técnica pero siempre, el vértigo. La posibilidad del fracaso. Un peligro que, en vez de paralizarlos, los convierte en contradicción. Son intriga en movimiento. Eso los hace interesantes. De ellos depende que no sepamos qué va a pasar realmente. Nos orientan en el desamparo. Si el fútbol es una narración de dos fuerzas en conflicto, el árbitro es nuestro mediador. La tribuna, coro griego, enardecida, potente, anticipada a las jugadas, da la batalla de las palabras y del ruido, haciendo eco, haciendo olas, haciendo silencio.

A los árbitros no se les está permitida la duda, la ambigüedad. Cuando eso ocurre, escándalo, amotinamiento y repulsión hacia su figura y todo lo que representa: el exceso de control. Fantasía de que las reglas desaparezcan para que podamos amonestar al que amonesta, acusarlo, arrebatarle cualquier redención.



