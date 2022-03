Conforme a los criterios de Saber más

Acababa de cumplir 10 años cuando estalló la Guerra del Golfo Pérsico en 1990. Ha pasado mucho tiempo ya, sin embargo tengo muy claro el recuerdo de mí misma cenando con el televisor prendido y el noticiero que daba cuenta del inicio del conflicto. Los videos grabados con cámaras infrarojas en los que se veía cómo caían bombas sobre Kuwait o Bagdad. Todo en negro y verde. Pero, por sobre todo, recuerdo el miedo enorme que me invadía. ¿La destrucción y la muerte se iba a extender desde la lejanía? ¿Eso podía alcanzarnos a mi familia y a mí en algún momento? Aquellas eran cuestiones que me perturbaban, miedos que desde la infancia pueden escaparse de las manos si no son bien conducidos. Hoy, la crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania también gatilla en miles de menores alrededor del mundo incertidumbre y zozobra, por lo que cabe preguntarse cómo ayudarlos a entender y manejar lo que sienten al respecto.

Para ello conversamos con Diana Dávila, psicóloga y directora de Paracaídas. De entrada, la especialista sugiere nunca evadir el tema si los pequeños preguntan. “Si es que se está produciendo la consulta quiere decir que hay un cuestionamiento interno. Si uno como padre, madre o cuidador no la atiende, esa curiosidad va a buscar ser absuelta en otro lado y no necesariamente de la mejor manera. Podrían generarse muchas hipótesis y un grado de ansiedad interno de manera silenciosa por el que podría atravesar solo o sola. Entonces hay que hacer caso y dar información concreta con la conciencia de que lo que estamos haciendo es atender las emociones de todo lo que ese niño o niña está pensando o imaginando”, explica.

En tiempos convulsos como estos el diálogo con nuestros hijos siempre será una excelente alternativa (Foto: Unsplash).

Añade que no hay que darle más información de la que están preguntando. “Ellos nos dan la pauta, tenemos que seguir su propia curiosidad genuina, real y básica. Siempre usando términos sencillos de acuerdo a la edad. Si son más pequeños usaremos ejemplos más digeribles para ellos, sin explicaciones tan abstractas”.

Asimismo, indica Dávila, es importante validar las emociones. Dejar claro que está bien sentir miedo. “Ello sirve para que la emoción baje, para que no se llegue a un cuadro de estrés. No hay que negar el miedo. Así como cuando nos dicen que tienen hambre. Nosotros no negamos su hambre, aceptamos lo que pasa y lo atendemos. Igual pasa con las emociones. Hay que reconocer que es normal que tengan miedo. Ellos pueden estar expuestos, intencionalmente o no, a las noticias o el audio de whatsapp de alguien con comentarios, la abuela nos pregunta por teléfono si vimos el noticiero... Los niños y las niñas son seres sociales. En el nido o el colegio algún compañero puede estar jugando a la guerra. Entonces tenemos que poder validar lo que está pasando y su emoción. Que es normal que se asusten si alguien pelea, si hay un conflicto. Que el miedo nos ayuda a hacer algo que nos mantenga seguros. El miedo también puede ser sano. Es natural”.

La experta, además, subraya el tinte en que comuniquemos el mensaje. “Uno puede explicar algo de forma neutral y ecuánime, como también de forma intensa, con la voz más asustada, más afligida. Si le vamos a poner un tinte emocional muy pesado, con cara de terror... y es natural que los adultos nos pongamos nerviosos con eso, pero hay que controlarse porque uno puede transmitirle angustia al menor. Hay que ubicar un modo y un tono con todo el cuerpo que emita seguridad, aun cuando lo que vamos a explicar a nosotros mismos nos duele o preocupa”.

Respecto al contenido de lo que se les puede decir en relación a la guerra per se, Dávila detalla: “Si es un niño pequeño, entre 4 y 8 años, hay que usar términos concretos y simbólicos. Podemos decirles que, a veces, los adultos no logran entenderse. Que uno piensa algo y el otro lo contrario y no se logran escuchar bien, ni hablar ni dialogar, por lo que muchas veces terminan reaccionando de manera dañina, lastimándose no solo con palabras, sino con acciones. Les podemos dar ejemplos: ' es como cuando tú le dices a tu hermano que no te gusta que haga algo y no hace caso, entonces el cuerpo te gana y empujas o tiras un manotazo’. Para chicos más grandes, de ocho años en adelante, esto se tiene que aterrizar a países: ‘un grupo de personas que vive en tal ciudad, entre ellas su líder, quiere hacer algo con lo que otro país no está de acuerdo’”. Forma y fondo, entonces, resultan sumamente claves al charlar sobre el tema. //

VIDEO RECOMENDADO

Adoptar una mascota es una decisión muy importante, y más aún cuando hay niños en casa.