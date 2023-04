“Los caballeros del zodiaco” formaron parte de esta memoria gráfica y emotiva que marcó a muchos niños que, ahora adultos, vuelven a impresionarse con el anuncio del estreno de un ‘live-action’ que promete muchísimo.

“Los veía en la época del colegio”, nos dice el actor y director de la comunidad Peruvian Fanboy, Armando Machuca. “Lo que más me gustaba era que no se daban por vencidos, había un tema con la tenacidad, levantarse del suelo cuando estás destruido, a pesar del oponente; y también la evolución de los personajes, iban aprendiendo nuevas técnicas de batalla, las armaduras evolucionaban... Deciden superarse constantemente”, añade.

¿Cómo se podría representar el más alto grado de fanatismo por “Los caballeros del zodiaco”? Quizá crear un museo con más de 10 mil piezas suene exagerado, pero existe, está en Lima y son dos. ¿El gestor? Jorge Vásquez o Jorge de Pegaso, un abogado peruano que, revela, “sintió el poder del cosmos en su interior” al lado de Saint Seiya (protagonista del anime) y se volvió el más grande coleccionista de “Los caballeros del zodiaco” en el mundo. Dos veces récord Guinness, está por celebrar 30 años de coleccionismo, una afición que empezó a los 14 años, cuando su mamá le regaló la pieza fundadora de una colección valorizada actualmente en 90 mil dólares.

Jorge Vásquez es conocido también como Jorge de Pegaso debido a su conocimiento sobre "Los caballeros del zodiaco". En la actualidad, tiene la colección más grande del mundo, lo que lo llevó a ser reconocido por dos veces con el Récord Guinnes. / LENIN

“En un mercado local, mi mamá me compró la copia de la figura de un Shura de Capricornio. Después, solito fui juntando mis propinas y comprando más piezas para mi colección”, nos dice Jorge con un brillo en los ojos cuando mira las vitrinas de su museo, repletas de elementos que van desde muñecos de dos centímetros hasta una delicada figura de Seiya con una armadura bañada en oro de 24 quilates.

Cada una de ellas tiene un valor personal y una historia detrás al conseguirla. “Una de las figuras más extrañas es este Shaka de Virgo”, nos dice Vásquez señalando a un caballero de plástico de unos 40 centímetros cabalgando sobre un dinosaurio azul. Dos piezas para nada congruentes con la historia. “Me tomé el trabajo de investigar por qué lo vendían juntos y sucede que en China unen las piezas que sobran con las de moda y las venden para no desperdiciarlas”, agrega sonriendo.

Es tan amplia su colección que Vásquez ha dejado de buscar en el Perú (porque ya las tiene todas) y compra online en Japón, Estados Unidos, China y los países donde va encontrando alguna novedad. Solo en el museo del Mall del Sur se verán recortables de papel que se compraban a 10 céntimos y hoy pueden costar 10 soles; VHS, discos musicales, botellas de Coca-Cola con los nombres de los personajes grabados en sus etiquetas; un Monopolio con templos griegos en lugar de las clásicas casas y hoteles; hasta sorprendentes detalles que arrancan una sonrisa como la oreja de Cassio arrancada por Seiya durante una pelea.

La oreja del malvado Cassio arrancada por Seiya se encuentra en el museo del Mall del Sur. / LENIN

El nombre de Jorge de Pegaso (@jorge_de_pegaso en Instagram) es reconocido internacionalmente, incluso por el mismo mangaka (creador del manga) Masami Kurumada, quien lo felicitó por promover la historia de “Los caballeros del zodiaco” en el país. Pero, recientemente, Vásquez recibió otra grata sorpresa que no olvidará nunca: “Jérôme Alquié, el escritor actual del manga, me comunicó que tenía una sorpresa para mí, pero nunca pensé que le pondría mi nombre a uno de sus personajes”. Se trata del maestro de Ikki, se llama Jorge y es de origen peruano.

La vocación de un ‘cosplayer’

Ser fanático de “Los caballeros del zodiaco” en el Perú puede ser un estilo de vida y una forma de ganársela. Así lo evidencia Juan José Tolentino (@juanjotalco en Instagram), ‘cosplayer’ peruano, quien no duda en ponerse la armadura de Pegaso y caminar bajo 30 grados de calor limeño con tal de interpretar lo mejor posible a su personaje favorito de la saga. “Cuando me pongo la armadura me meto de lleno, tengo que hacer lo que el personaje hace, es la diferencia entre ponerse un disfraz y ser ‘cosplayer’”, afirma Tolentino.

Juan José Tolentino Diestro, trabaja como cosplayer de Seiya y otros personajes deslumbrantes de animes y películas. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Para interpretar a Seiya ha mandado a hacer la armadura, usa una peluca marrón y lentes de contacto. “Seiya me fascina porque es un simple humano que se enfrenta a dioses de la mitología, un imposible y lo hace en favor de la humanidad”. Tolentino tiene alrededor de 20 trajes de personajes además de Seiya, entre ellos Naruto, Loki, Lord Raiden y más, una inversión que puede llegar hasta los 1.500 o 2.000 soles, dependiendo de la dificultad del personaje. Es parte del trabajo, pues suele presentarse en eventos y activaciones, además de convenciones. Al igual que muchos fanáticos espera con entusiasmo el estreno del ‘live-action’ “Los caballeros del zodiaco: Saint Seiya - El inicio” en salas peruanas para revivir la ilusión de ver a sus personajes en pantalla grande. //