Una tarde cualquiera, en alguna fiesta de Barranco o en una terraza de Miraflores o del Centro de Lima, puede sentirse como un viaje en el tiempo. Por los parlantes no suena el omnipresente reguetón: se oyen trombones afilados y timbales venenosos en clásicos como “Lluvia”, de Eddie Santiago, o “La entrega”, del Grupo Niche. Pero lo que suena no son orquestas ni archivos en MP3: son discos de vinilo de época, puestos en marcha por DJ peruanos que quizá no peinan canas, pero pinchan como si hubieran crecido en el Nueva York salsero de los años setenta. El hecho ya no es raro: la salsa antigua —la dura, la brava, la sensual— parece vivir un renacimiento.

En rigor, la salsa nunca se fue del todo. Permaneció como un pulso subterráneo en las radios del recuerdo, en las fiestas de barrio. Pero su presencia entre las nuevas generaciones se fue diluyendo, muchas veces reducida a versiones edulcoradas o fusionadas con ritmos tropicales y electrónicos. Lo que estas nuevas fiestas proponen es algo distinto: una experiencia necesariamente vintage, anclada en un universo con fronteras claras, el de la salsa prensada en vinilo, un formato que dejó de producirse masivamente en los años 90. La fiesta en terapia comienza a las 2 o 3 de la tarde y se extiende hasta las 10:30 u 11 de la noche. Es una fiesta diurna: "No la llamo tardeo, pero sí es una celebración que empieza con luz", explica Galliani. (IG: Terapia) Una de las fiestas que encabeza este fenómeno es Terapia, un evento salsero que se realiza todos los sábados por la tarde en Barranco. Su creador, Sebastián Galliani —conocido como DJ Rosendo Pérez— cuenta que empezó a concebir la idea en 2017, tras un viaje a Cartagena donde conoció el Centro Musical Terapia, un espacio vinculado a las raíces afrocolombianas del género musical llamado champeta. “Me pareció interesante coger ese nombre porque habla de las migraciones y de la influencia africana en la música del mundo”, explica. La fiesta, que nació oficialmente en noviembre de 2023, es también un manifiesto: solo se pinchan discos de vinilo y la selección musical es tan rigurosa como emotiva. Sebastián Galliani, creador de Terapia. (Foto: Johana Morales/Terapia) Las fiestas de Terapia comienzan de día y terminan cerca de las once de la noche. No hay escenario ni orquesta: hay tornamesas, vinilos y una pista donde lo que importa es el goce compartido y seguro. “El 90% del público que asiste a Terapia son mujeres”, afirma Galliani. Y no es casual. El evento cuenta con un protocolo de convivencia que prohíbe el acoso. El público suele moverse entre los 35 y 50 años: personas que crecieron con esta música y hoy la bailan como si el tiempo no hubiera pasado. También hay jóvenes. Cualquiera está invitado a esta terapia. -Salsa de mis tiempos- En esta parte del continente, Lima —y sobre todo el Callao— siempre destacó como un polo salsero. Antes de las terrazas estaban los salsódromos, muchos de ellos míticos. En los años ochenta funcionaban El Durísimo, en la calle Washington; Los Mundialistas, cerca del hospital 2 de Mayo y administrado por el exfutbolista Chito La Torre; Huaco, en el Rímac; y la Sociedad de Cañete, en La Victoria. "Ahí tocaban Beto Villena, los Rumbané... era una movida muy interesante, a pesar de que la zona era picante, digamos. Pero bueno, en esa época todavía se podía caminar", recuerda el sociólogo José Carlos Rojas, autor del libro Qué cosa más linda, una historia de la salsa en el Perú. Otros templos legendarios de la época fueron La Máquina del Sabor, que llegó a tener tres locales y hasta un escenario giratorio. Por ahí pasaron orquestas nacionales e internacionales como El Gran Combo, Oscar D'León y Fruko y sus Tesos. Augusto Ferrando anima el concurso de baile en la Teletón Al igual que la primera Teletón, en la de 1982, se realizó el famoso "bailetón" animado por Augusto Ferrando en el Coliseo Amauta. En esa ocasión participaron unas 300 parejas que bailaron hasta que solo quedaron seis. Entre ellas se repartió un millón de soles. En los años noventa, la salsa romántica ganaría terreno —con exponentes como Frankie Ruiz— y se abrirían discotecas más modernas como el Kimbará y el Tropical Plaza. También emergería con fuerza la salsa cubana, con eventos conocidos como "cubanadas". Paralelamente, surgiría un circuito más melómano e íntimo, con fiestas como Descarga en el Barrio y reuniones organizadas por conocedores. Curiosamente, uno de los nuevos espacios que se ha sumado a este renacer lleva el mismo nombre que aquel salsódromo legendario: La Máquina del Sabor. Aunque no tiene relación con el local de los años ochenta, la nueva Máquina gira con ritmo propio en una terraza de Miraflores (Av. Ricardo Palma 437), con DJ Lalito como una de sus estrellas residentes. DJ Lalito en una fiesta de La Máquina del Sabor. Junto a DJ Lazy Sensual y Dj Carlos Carty son los residentes de la terraza salsera. © Victor Idrogo / Icónica / © Victor Idrogo / Icónica Ella tiene apenas 20 años, pero habla de Willie Colón y Ray Sepúlveda como si hubiera crecido en los setenta. “Me acostaba y me despertaba con salsa, siempre”, recuerda. Su pasión comenzó de niña, cuando encontró un vinilo viejo en casa. “Les decía CDs grandes a los vinilos”, cuenta. Desde entonces no ha dejado de coleccionar discos, investigar, aprender a pinchar y posicionarse como una de las pocas mujeres DJ en Lima dedicadas exclusivamente a la salsa dura y romántica. Una última fiesta donde se baila salsa hasta las últimas consecuencias es Superbaile, el ciclo mensual que se realiza en el bar Superba (Petit Thouars 2884, San Isidro), comandado por DJ Sobredosis y la DJ Shaparrita. Él es Julio Pérez Luna, exintegrante de la banda Turbopótamos, formado entre guitarras eléctricas y vinilos heredados. “En el barrio se escuchaba salsa —recuerda—, y esa música, sobre todo la salsa sensual, se me fue metiendo en el cuerpo”. El Dúo Cañonazo y medio (Dj Sobredosis y Dj Shaparrita) amenizarán con salsa este 31 de mayo en el Bar Superba, de San Isidro. (Foto: Francisco Deza) / Francisco_Deza FDEZA Junto a Eliana Fry, su aliada en cabina, formaron el dúo Cañonazo y medio, un guiño a los legendarios compilatorios de Discos Fuentes y a la estatura de su compañera. Desde hace más de un año, recorren las pistas con maletas llenas de vinilos. “No sé si podamos hablar de un ‘boom’ en un país de 33 millones —reflexiona él—. Pero sí creo que esto está creciendo, sobre todo por una cuestión generacional... muchas canciones actuales son covers de la salsa ochentera, que a su vez eran covers de baladas. Todo calza”. // Conejo en su salsa En su sexto álbum, “Debí tirar más fotos” (2025), Bad Bunny rinde homenaje al género tropical. El disco abre con “NUEVAYoL”, que samplea “Un verano en Nueva York” de El Gran Combo, reintroduciendo este clásico a una nueva generación. Otro tema destacado es “Baile inolvidable”, una salsa que fusiona arreglos tradicionales con letras melancólicas. El artista se presentará en Lima los días 30 y 31 de enero de 2026, en el Estadio Nacional.