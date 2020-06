La pesadilla de “Lee”, el gatito peruano de cinco meses que generó una ola de solidaridad sin precedentes, terminó esta madrugada en Bélgica con una resolución judicial que lo favorece en todos sus extremos. Un tribunal de Amberes decidió hoy que el felino cusqueño, adoptado en marzo por la ciudadana belga Selena Alí, debe vivir y que no se le aplique la eutanasia por haber ingresado a la Unión Europea saltándose un control sanitario.

Según la corte que vio el caso, el pedido de eutanasia solicitado por la Agencia Federal de Control de la Cadena Alimentaria (FASFC), no cuenta con “suficientes argumentos” a favor ni está fundamentada, pues la entidad no supo explicar por qué una orden de cuarentena para el felino no bastaría, tomando en cuenta que existen opciones para que cumpla su aislamiento preventivo tanto en Bélgica, como un posible regreso al Perú, una vía confirmada por SENASA y la embajada peruana allá. La misma corte dejó sin efecto la multa de 5.000 euros que Selena debía pagar por cada hora que el animal no fuese entregado.

La regulación europea establece que la eutanasia solo es posible cuando no existen otras alternativas. Y a “Lee”, para su suerte, se le abrieron varias esta semana, en la medida en que su caso se hacía cada vez más mediático. Un centro de ayuda natural, en Oudsbergen, y el laboratorio del departamento de microbiología, inmunología y trasplante de la Universidad Católica de Lovaina ofrecieron sus instalaciones para que el felino cumpla su cuarentena en territorio belga.

En su resolución, el tribunal de Amberes establece que la FASFC no fundamentó por qué estas alternativas no serían suficientes, como indica el medio belga HLN. También señala en la resolución que los expertos consultados estuvieron de acuerdo en que “una cuarentena durante un período de tiempo es una solución para controlar el riesgo de que el gato se infecte con la rabia”.

¿QUE PASARA CON “LEE” AHORA?

Según el medio belga HLN, el abogado de Selena, Anthony Godfroid, anunció que su defendida “volará de regreso con Lee tan pronto como el espacio aéreo en Perú se vuelva a abrir para pasar la cuarentena allí. Esto debe hacerse antes del 1 de agosto, porque los resultados de sangre solo son válidos por tres meses. Esperemos que haya vuelos a Perú a partir de julio". Godfroid también se pronunció sobre quién pagará por el costo de la repatriación. “Obviamente se hará a expensas de Selena. En ningún caso el contribuyente pagará por esto, como a veces se piensa”. //

