7/13

Elizabeth Berkley se centró en producciones de serie B hasta que en los últimos años ha vuelto a asomarse, con éxito, a series de televisión, especialmente a CSI: Miami y The L Word. Casada con el artista Greg Lauren en 2003, Berkley dio a luz a su hijo en 2012. Participó en la temporada 17 de ‘Dancing with the Stars’, quedando en sexto lugar.