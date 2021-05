Conforme a los criterios de Saber más

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cumple 470 años de vida académica y son innumerables y emotivos los sentimientos que esto hoy mueve en quienes pisaron sus aulas. Somos buscó a destacados ex alumnos para que compartieran sus experiencias al estudiar en la Decana de América. Esto fue lo que nos contaron.

Eduardo Adrianzén. Dramaturgo, autor de telenovelas y series de TV

“Yo estudié derecho y ciencias políticas entre 1980 y 1987. Terminé el bachillerato de Derecho, nunca saqué el título. Pero entré a los 16, muy chico y pasé muchos años en sus aulas. Paraba mucho con la gente de literatura y letras. Lo que más rescato de mi vida sanmarquina fue conocer todo el Perú. Habían alumnos de todos los lugares, clases sociales. Eso evidenciaba una inmensa variedad de formas de ver el mundo y vivir. Compartíamos realidads sociales e intelectuales. Todo lo que he escrito en mi vida tiene que ver con mi experiencia personal en San Marcos. Todo lo que he plasmado en teatro o TV, todas las visiones que pueda tener se remiten en San Marcos. Además, claro, hay recuerdos no tan placenteros. Era bien difícil estudiar en la época que yo lo hice. Yo vi literalmente cómo Sendero Luminoso entraba a los salones a decir que se iniciaba la lucha armada y nadie le hacía caso. La gente que logró estudiar, acabar su carrera en esa fase es para mí heroica. Yo no, pero ellos sí, los jueces, abogados. Ellos se sobrepusieron a problemas de huelgas interminables, de desorden. Tienen triple mérito. Así que experiencia fue muy rica en todo sentido. Fue un aprendizaje más que académico, porque no ejercí, fue social y vivencial. Una gran experiencia de vida”.

Eduardo Adrianzén y Susel Paredes estudiando Ciencias Políticas en San Marcos durante la década del 80. (Foto: Archivo Personal Eduardo Adrianzén).

Susel Paredes. Abogada y virtual congresista de la República

”Ingresé en 1981 y terminé en 1989. En esa época era bien bravo tener una continuidad por las huelgas. En san Marcos yo descubrí el Perú. Yo era una niña que venía del colegio Mater Purissima, llegué perdida, sin saber nada de la vida. Ahí entendí todo y empecé a ver que la política era muy importante. No milité en ningún partido de estudiante, pero siempre estaba activa en todos los movimientos que habían. Otra cosa de la que me convencí en San Marcos fue que el mecanismo de movilización más importante es la educación pública. Si esta no es masiva y de calidad, el Perú no va a acabar con las desigualdades. Además, mi abuelita es sanmaquina, mi mamá es sanmarquina y yo soy sanmarquina. Mi juventud fue muy feliz en San Marcos. Aunque no hubiera agua en el baño, con las lunas rotas, yo siempre amé a mi universidad. Ahora veo que está mucho más bonita. Yo en mi hija de vida, siempre pongo orgullosa: ‘abogada sanmarquina’ y activista de derechos humanos. Es como mi apellido”.

Marco Martos. Escritor y poeta

“San Marcos tiene entre sus miembros muy desarrollado el sentido de pertenencia. Un sanmarquino se reconoce con otro en cualquier parte del mundo y se crea una cadena de solidaridad. Esto se debe, entre otros motivos, al peso de la historia. San Marcos es la primera universidad del Perú, creada en 1551. Son muchos años de asociación con la nación misma, además. Asimismo hay que recordar que en los años 50 del siglo XX solo habían seis o siete universidades nacionales, entonces, en términos históricos, la mayor parte de los intelectuales peruanos se han formado o han tenido algo que ver con San Marcos. Para mencionar otro detalle, el 90% de escritores, de los más importantes, que han vivido en Lima son de San Marcos. Y, bueno, como se ha dicho, allí se encuentra el Perú entero. Ese sentimiento sigue siendo muy poderoso”.

Marco Martos durante el doctorado que hizo en San Marcos. Circa 1974. A la derecha, el poeta hoy. (Foto: Archivo Personal Marco Martos / Correo)

Ruth Shady. Arqueóloga y docente

“Yo vivo orgullosa de haber estudiado en San Marcos. Allí estudié dos profesiones en paralelo: arqueología y antropología y pedagogía. Tuve profesores maravillosos, de altísima calidad. Uno fue Javier Pulgar Vidal que me enseñó no solo teoría, sino a aprender en la práctica. Con el bus de San Marcos nos llevaba a los estudiantes conocer transversalmente el país. Veíamos cómo cambiaban las psicologías de una zona a otra hasta llegar a Cerro de Pasco. Nunca olvidaré experiencias como esas. También tuve un maestro como Pablo Macera, con él hice en trabajo de campo por primera vez en Pacopampa. Viajábamos a mula. Hasta hoy la gente se acuerda de mí, era una jovencita que entonces no había acabado. Otro profesor excelente que tuve fue José Matos Mar, quien me hizo jefa de prácticas cuando todavía estaba en cuarto año. Los mejores académicos arrancaban contigo en Estudios Generales, era increíble cómo se preocupaba la universidad por la capacitación desde el inicio. Todos ellos influyeron bastante en mi identificación con este país. Entonces, la formación no solo fue a través de los estudios y lecturas, sino que además fue vivencial”.

Shady es doctora en Antropología y Arqueología, y licenciada en Educación por la UNMSM. Antes de trabajar en Caral, cabalgaba por la sierra norte del Perú, impulsada por su maestro Pablo Macera. Hace unos días, el Gobierno le otorgó la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Gran Cruz. (Foto: Luis Miranda).

Marisol Cuéllar. Politóloga

“Haber ingresado a San Marcos contribuyó en mi formación al colocarme en un espacio de diálogo permanente debido a la exposición de diferentes puntos de vista por parte de mis compañeros de clase. Ellos procedían de todas las regiones y contextos del país. Era poco habitual que todos estuviéramos de acuerdo, pero siempre este intercambio de ideas siempre se dio de forma respetuosa y alturada. Mi experiencia fue allí, por eso, enriquecedora. Además tengo otros buenos recuerdos. Por ejemplo, en mi facultad había, evidentemente, mucha actividad política. Los alumnos se organizaban para solicitar e exigir medidas en que se vieran favorecidos en sus necesidades. No sé si esto sucede en todos lados, pero en San Marcos se daba todo el año, no solo cuando se elegían autoridades. Finalmente puedo decir que las pocas metas que he ido cumpliendo a nivel profesional se han dado gracias a la universidad, a los profesores y compañeros que conocí allí y hoy son mis amigos. Todo esto resume el por qué estoy orgullosa de decir que soy sanmarquina”.

Marisol Cuéllar detrás de la biblioteca en el campus, durante sus días de vida universitaria. Ella egresó en el 2017. En blanco y negro, una foto actual ya como referente en temas políticos y electorales en las redes sociales. (Foto: Archivo Personal Marisol Cuéllar)

Silvana Flores. Inventora

“Yo soy ingeniera metalúrgica, estudié allí entre 1997 y el 2005. Hice el pre grado y mi maestría. Fui la primera en inventar el sistema de patentes en San Marcos, por lo que la universidad pudo acceder en varios ocasiones a ayuda del Estado. Y me siento muy orgullosa de haberlo hecho, de haberles devuelto con creces lo que me dio como casa de estudios. Ellos me formaron con los mejores profesores. En mis días de pre grado recuerdo haber pasado mucho tiempo en la biblioteca y en los laboratorios. Mi meta era tener mi licenciatura con tesis de San Marcos y lo logré. Lo cierto es que siempre he estado vinculada de muchas formas a la universidad. Fui feliz en el pre grado y en el pos grado me fue mucho mejor. Fui miembro del equipo de esgrima de San Marcos, que me ayudó en liberar el estrés de tanto estudio. Era científica, deportista. Podría decir que la universidad es mi segundo hogar. Allí me enseñaron a tener una visión más humanista, a buscar aportar a la sociedad. Esa visión sostenible, además, la tienen muchos otros ex alumnos. A todos nos enseñaron a pensar en el resto y no solo en nosotros mismos”.

Silvana Flores en un laboratorio de San Marcos a inicios de este siglo. A la derecha, ella mostrando una de las tantas condecoraciones que se le han dado por ser una investigadora destacada. (Fotos: Silvana Flores).

