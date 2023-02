¿Se puede ser amigo de un ex? Oh, la eterna interrogante. Un cuestionamiento cuya respuesta se sostiene en varios “depende”. Al menos eso es lo que dicen los expertos en psicoterapia y relaciones interpersonales. Son varios los factores, pues, que montan el escenario sobre el cual se puede construir una amistad después de haber dado paso al amor romántico y apasionado.

“Para que se forje una amistad genuina entre dos personas que alguna vez sostuvieron un romance, ambas tienen que estar en la misma página en varios puntos. De entrada, ninguna debería tener esperanza de regresar con el otro en ese plan porque de lo contrario se tergiversa todo. Nada de amigos con derechos, tampoco. Debe haber un consenso, además, en querer que exista esta nueva forma de relacionarse entendiendo que se dejaron de atraer, pero no de querer”, explica la sexóloga y terapista de parejas, Rebeca Podestá.

Los actores Bruce Willis y Demi Moore estuvieron casados por diez años y se divorciaron en 1998. Mantienen una gran amistad. Aquí con sus tres hijas (excepto la joven de blusa roja). / Stefanie Keenan

Cuando hay hijos en común, continúa la especialista, la situación requiere de mayor esfuerzo. “En cualquier separación o divorcio, lo ideal es que las dos partes manejen, por lo menos, una relación cordial por el bien de los niños. Claro que de eso se puede desprender una amistad. Si se da el caso, asimismo, a las actuales parejas de cada uno tampoco debería incomodarles sobremanera ese tema porque si no, la amistad se vuelve insostenible”.

El psicoterapeuta José Carlos Elías, en tanto, puntualiza lo importante que es procesar la ruptura para avanzar hacia una relación amical: “Todo término de una relación implica una herida al yo. En el imaginario, haya sido real o no, porque hablamos de movilizaciones inconscientes. La mayoría de personas creen que han cometido una falta. Es necesario, entonces, saber en qué estado está esa herida, procesar el duelo y tomarse el tiempo que se necesite”.

Magdyel Ugaz y Laszlo Kovacs, actores de la teleserie “Al fondo hay sitio” fueron novios entre el 2005 y el 2009. Hoy son grandes amigos. / DAVID VEXELMAN

El experto reconoce que es muy difícil ser amigos de exparejas si, de por medio, ha existido una traición. Podestá, sin embargo, considera que superarlo es posible si hay perdón sincero. “He visto gente que es invitada y asiste a la boda de su ex, para compartir con la familia. De poder, se puede”, comenta.

Bienvenido quien sume

Experiencias positivas pueden brindar más luces en el camino. La actriz y conductora Magdyel Ugaz es hoy gran amiga del también actor Laszlo Kovacs, con quien tuvo una relación entre el 2005 y el 2009 y con el que trabaja en la serie “Al fondo hay sitio”. Desde su punto de vista, ser amiga de alguien con quien se estuvo sentimentalmente involucrada es dable con el paso del tiempo, la voluntad y, sobre todo, esfuerzo.

“Si las circunstancias se dan y se elige que aquel vínculo con una persona que fue tu pareja se mantenga, pero ya transformado en una amistad, hay que trabajarlo. Eso no desde la obligación, pienso que se tiene que dar de forma natural partiendo del consenso y el respeto mutuo. Yo no tengo una mala relación con mis exparejas, todo lo contrario. Ellos han impactado en mi vida, han estado en mis luces y en mis oscuridades, y en este momento de mi vida yo les agradezco. Cuando uno deja que el ego protagonice tus decisiones puedes perderte de esas personas, y en general, de amistades, conversaciones y vivencias. Y no es la voz, ¿no?”.

Ugaz recomienda evaluar a quién se le puede dar la chance: “Hay personas vitamina, pero hay personas que te quitan la energía. Existen vínculos que pueden parecer una buena idea y en la realidad son agobiantes. Me parece importante quedarse solo con quien sume a tu vida”. //