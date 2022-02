Conforme a los criterios de Saber más

El afecto que hoy viaja por fibra óptica de manera instantánea y acompañado de emoticones y GIFs, hace más de 100 años consistía en comprar una postal, cuidar la exquisita caligrafía, llevarla al correo y esperar semanas una respuesta.

No hacía falta un Día de la Amistad o San Valentín para escribirlas. Se enviaban al amor ausente, a la mujer de los sueños, a la amiga incondicional, a la comadre por su cumpleaños. Es decir, no solo tenían motivos románticos —la mayoría, sí— , sino hasta jocosos. El denominador común era que no se dejaban en ‘visto’, sino se respondían y, además, se coleccionaban.

Las fotopostales que mostramos aquí estaban muy de moda en Lima y otras ciudades grandes del Perú a inicios del siglo XX. La mayoría eran importadas de Europa (España y Francia), aunque también empezaron a producirse aquí, tierra de emprendedores.

El diseñador gráfico y ‘arqueólogo’ patrimonial, Vladimir Velásquez, es dueño de 5 mil de estas piezas, que atesora y espera ver algún día exhibidas en un museo virtual (su proyecto y sueño más ambicioso). Por ahora conserva cada una en una bolsa especial contra la humedad, todas minuciosamente archivadas en cajas.

“Estos son objetos de culto para mí. Si uno observa con detenimiento cada una de las fotopostales, notará el cuidado con que se escogió, el motivo gráfico, y luego la elegante letra con que se escribió, como lo hacían nuestro abuelos, con la caligrafía que era curso obligado en la escuela y que no olvidaron jamás”, se explaya Vladimir, un enamorado del pasado y de los objetos de otro tiempo que, por sí solos, pueden narrar la personalidad de una sociedad, en un determinado tiempo.

Puedes conocer más sobre sus colecciones en sus redes sociales, como @limantigua.





