La pandemia ha puesto en juego nuevas reglas de convivencia y hay que adoptarlas para no dejar de amar. Por eso, en este San Valentín atípico, recibimos los mensajes de nuestros lectores para hacérselos llegar a las personas que más quieren. Esta es la selección.

De Miguel Gayoso

No seamos un cuento, seamos una historia./ No seamos un tiempo, seamos una eternidad./ No seamos un sueño, seamos una realidad. Te amo Marcela, hasta más allá y el más infinito.

(Imagen: archivo personal)

De Katherine Puescas a Danny Santos

Gracias por siempre estar ahí para mí, hoy a pesar de la situación que estamos atravesando sé que vamos a salir juntos con esfuerzo, como hace 11 años cuando decidimos por un futuro juntos. Eres mi soporte, y mi cable a tierra. Eres mi acierto en la elección, y cada día te elijo a ti para ser feliz, estoy segura también que nuestro anhelo por ser padres se hará realidad y llegará a nuestra pequeña familia para ser aún más felices. Amo todo de ti, amo tus defectos, amo cada palabra que dices, amo como disfrutas reír conmigo. Te amo gordito y me hace muy feliz amanecer cada día a tu lado.

(Foto: Archivo personal)

De MaleVicDavidFati

Perú es donde estemos, porque nuestros corazones están al lado de ustedes amados Papi José, Mami Eli, hermanos y tía. Que en el día del amor reciban nuestros besos y abrazos. ¡Somos Perú!

(Foto: archivo personal)

De Mia Wallace

Mi regalo para A. son 93 palabras. Es la crónica de un cariño tan bonito e inexplicable que logró sorprender a dos personas tanto como la pandemia y su mutación. La línea temporal puede resultar confusa, pero las escenas son tan buenas que da igual su sucesión. Incluyen conversaciones en la noche, canciones de hip hop, un poco de fiebre (o tal vez mucha) y un paseo por Birmingham acompañado de subtítulos en español. De los personajes principales no revelaré mucho, solo que se extrañan y que cuentan los días para su vacunación.

(Foto: archivo personal)

De Dayeli Aguilar

(Ilustración)

De McChambillo para December

Gracias amor por quererme, así como se admira la inmensidad de este mundo y sus bellezas, como uno se asombra de la perfección de la naturaleza, como uno se deleita con semejantes paisajes, como uno disfruta lo que le rodea y es gratis, como uno se enorgullece del talento que se le ha dado, con la fuerza que uno anhela lograr sus sueños, como uno muestra sus virtudes para hacer el bien, como cada acierto que celebras, con las ganas con las que cumples tus metas. Me amas como yo te amo, sin esperar nada a cambio, sin retribuciones, con respeto, honestidad, sinceridad, admiración, pasión y devoción, dejando los defectos de lado, sin importar nuestras diferencias y lo que nos separa. Gracias por pensar cada día en mí cuando no estoy a tu lado y desear siempre mi bienestar, dándome lo mejor de ti así como yo te doy lo mejor de mí.

De Micky para Ingrid

La vida seguirá planteándote retos y desafíos, sabores y sinsabores…Confía en que eres capaz de cambiar y renovarte tantas veces tú lo desees… Siempre estarás en mi corazón

De Herless Castillo para Milagro Barletti, su esposa

Gracias por ser mi compañera, mi amiga, madre de mis hijos, por estar en momentos malos y buenos por despertar cada día a tu lado, por haberme dado a mis 2 motores, gracias por tu tiempo, te amo y no me cansaria de decirlo al mundo, eres la mejor y mi esposa feliz día de San Valentín.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

San Valentín: ¿Por qué celebramos el día del amor?