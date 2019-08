Estos son los sánguches más grandes que comerás en Lima: conoce a los creadores

La única forma de movilizarlo es dentro de una caja gigante para tortas de cumpleaños. No se puede comer así nomás, de una. En eso también se parece a una torta. Se debe cortar con mucho cuidado, para que los ingredientes no se desmoronen, las porciones sean del mismo tamaño y todos queden satisfechos. El sánguche más grande de Lima (y del Perú, posiblemente) no es para una persona, sino para 10 o 12 comensales.

Kike prepara sánguches desde que es un joven. "Siempre fui sanguchero", asegura.

Javier Enrique Peña Cueva, conocido como ‘Kike’ desde que es un niño, es el creador de esta increíble pieza gastronómica que contiene 24 hamburguesas (dividas en dos capas de 12 cada una), 10 jamones, 10 quesos, 10 huevos fritos, 20 tocinos y medio kilo de papitas al hilo. Él nos recibió en su local de Cercado de Lima, ubicado en la Urbanización Los Cipreses, y nos contó la historia de su invento, el cual se vende entre 4 y 8 veces al mes. Casi siempre se lo piden para cumpleaños, lo que coincide con el símil que hicimos de la torta.

“Yo siempre fui sanguchero. Me encantaba ir a los locales de por mi barrio y siempre me quedaba observando cómo preparaban las hamburguesas. Y siempre decía: algún día me voy a dedicar a esto. Además, en casa, tenía una planchita y ahí preparé mis primeros sánguches”, cuenta el dueño de Los Sanguchones de Kike, un local que no nació con ese nombre pero que fue impulsado por un grupo de youtubers que vivían un Surco –donde abrió su primer negocio- y se hicieron muy amigos de él.

El Ultra Mega Kike contiene 24 hamburguesas preparadas por el propio Kike.

Influencers como Johan y Kevo, el Cholo Mena y Mox (What da faq show) iban a comer al ‘point’ de ‘Kike’ de forma frecuente –en ese entonces, 2015 más o menos, solo vendía el pan roseta más común que existe- y un día se dieron con la sorpresa de que el dueño había comprado un pan más grande del normal. No el que motivó a hacer esta nota, uno más pequeño, pero gigante igual. “Un amigo me dijo que los vendían y así empecé a hacerlo más ‘power’. Los youtubers me dijeron que querían hacer un video de ese sándwich y que tenía que ponerle un nombre jalador a mi local: los Sanguchones de Kike. Así nació”, revela el cocinero 46 años.

Desayuno de campeones es el nombre del primer video que apareció en YouTube sobre los Sanguchones de Kike.

Desde ahí su popularidad creció como la espuma. Abrió una cuenta de Facebook –hoy tiene 150 mil seguidores en su fan page-, se mudó a un mejor local en Pueblo Libre y hace poco abrió otro en Cercado de Lima.

EL ULTRA MEGA KIKE

Su pico de fama llegó gracias a ese sánguche, el más grande de Lima. ¿Dónde y cómo encontró un pan tan grande? ¡Entran 24 hamburguesas! Todo fue de casualidad, asegura. “Un día fui a la panadería a los comprar los panes que ahora llamamos medianos y me dijeron que había uno más grande, que si quería comprar ese. Me dio curiosidad y lo pedí. Nunca pensé en hacer negocio, sino que me parecía interesante saber qué plato podía hacer ahí. Además me parecía buena idea para armar un video con mis amigos youtubers”, explica. Y pasó.

Este es el video:

Lo que Kike no sabía es que los comensales que gracias a ese video conocieron su local querían comer semejante edificio de hamburguesas. “Me lo comenzaron a pedir: quiero el sánguche que sale en YouTube. Y entonces me di cuenta que era una buena oportunidad para venderlo. Ahora me lo piden para cumpleaños”, dice mientras corta las tajadas. Salieron 12 en total.

Así se corta el sánguche Ultra Mega Kike. (Video: Miguel Rocca)

Así luce una tajada del Ultra Mega Kike.

En su carta lucen los nombres más curiosos y pícaros que se pueden ver en una sanguchería: La Huevona, La Jugadora, La Brutal, La Rusa, La Mega Mutante, entre otros. Salvo La Misia, que viene con el pan de hamburguesa que todos conocemos, el resto son emparedados que se pueden compartir entres 3 o 4 personas.

LOS SANGUCHONES DE KIKE

Direcciones

-Jirón José Felix Bogado 2521, Urbanización Los Cipreses, Cercado de Lima

-Avenida Colombia 509, Pueblo Libre

Delivery: 982515877