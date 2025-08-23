Santa Rosa de Lima: ¿Sabías que el Museo Pedro de Osma tiene una sala dedicada a la Patrona de América y Filipinas?

Cada 30 de agosto, la gente la recuerda visitando los lugares por donde transitó y suelen homenajear a esta mítica figura. En este sentido, un nuevo destino aparece en el mapa que honra a la santa peruana. En Barranco, el museo Pedro de Osma abrió hace una sala dedicada exclusivamente a ella.

Por mucho tiempo, varias de esas piezas estuvieron guardadas en el depósito del recinto hasta que se decidió darles una nueva misión. Son ocho las piezas en exhibición, entre lienzos virreinales y del siglo XIX, además de un libro del XVIII. “Estas obras pasaron por el taller de restauración. Se hizo una conservación ya que estaban, en algunos casos, con el barniz oxidado. Hicimos una limpieza de la superficie, de la capa pictórica para que los colores vuelvan a resaltar. En realidad, fue una restauración muy superficial porque no tenían problemas graves”, cuenta la restauradora del museo, Isabel Flores, quien, coincidentemente lleva el nombre criollo de la santa, cuyo nombre completo es Isabel Flores de Oliva.

En la pared principal, se ha realizado una composición con las pinturas virreinales (todas anónimas) integrando algunos objetos dorados, como las puertas de un tabernáculo y piezas de un retablo. Veremos a la santa en escenas de su vida cotidiana: junto al Niño Jesús, jugando a los dados con un Jesús adulto y con animalitos como pájaros, leones y perros. “Se representa a Santa Rosa muchas veces con el Niño Jesús porque tenía apariciones en escenarios místicos o también en sus labores diarias”, explica el historiador del museo, David Soto.

Una de sus ocupaciones preferidas era bordar y es así como varios artistas la pintaron. Además, este fue el oficio que su madre le enseñó: “María de Oliva y Herrera fue costurera y apoyaba a la economía familiar bordando o haciendo pedidos particulares. Hacía obras de caridad como alimentar a los desvalidos”. Este ejemplo lo vio Isabel desde pequeña. “Sus bordados se hicieron muy famosos, por eso se ve al Niño Jesús acompañándola en sus labores”.

Otro escenario más lúdico es el lienzo en el que Rosa juega a los dados con Jesús; sin embargo, esta escena en realidad explica el padecimiento de una enfermedad y un dolor de garganta intenso. Cuenta la anécdota que, en plena fiebre, Cristo se le aparece y acuerdan jugar. Si ella ganaba, la curaría; pero perdió y tuvo que aceptar su voluntad.

También se expone un hallazgo interesante: el libro “Vida de Santa Rosa de Santa María, natural de Lima y patrona del Perú. Poema heroyco por Don Luis Antonio de Oviedo y Herrera”, publicado en Madrid, en 1711, elaborado en papel y con encuadernación de cuero ovino.

No es la única santa -Nuestros cinco santos peruanos vivieron en la misma época. Se piensa que, probablemente, se conocieran entre sí y a la santa limeña. Ellos son: Santo Toribio de Mogrovejo, San Martín de Porres, San Juan Macías, San Francisco Solano y la Patrona de América y las Filipinas. -En la Basílica y Santuario de Santa Rosa (primera cuadra de la Av. Tacna), además del tradicional pozo de los deseos, se encuentra el jardín de la santa y la ermita donde solía rezar. -Santa Rosa no fue monja, fue terciaria dominica. Hacía vida de contemplación, tenía votos de castidad, pobreza y obediencia. -La simbólica pieza "La defensa de la Eucaristía con Santa Rosa" se ubica en la sala de alegorías del museo Pedro de Osma. Ha sido seleccionada para viajar a Madrid, invitada por la comunidad, al Festival de Hispanidad, en octubre de este año.



Además, esta exhibición incluye dos piezas del siglo XIX. Llamativas ambas. La primera es el retrato de Santa Rosa de Lima, con esa mirada en trance místico muy recurrente. Se parece mucho a su imagen más reconocible, como la que aparece en estampitas y el billete de 200 soles. El historiador nos comenta que muchas de las escenas que acompañan a Santa Rosa tienen que ver con la pasión de Cristo. El dolor en sus penitencias le provocaban este trance pintado por Vincenzo Bianchini, que es en realidad una copia de Carlo Dolci. La segunda pieza es la más sorprendente y la hizo la mano de Ignacio Merino. Él decidió mostrar a la santa con un rostro diferente, no se encuentra rebosante como se la suele ver, sino con un rostro adulto y vestida totalmente de blanco. Detrás, se ve un enfermo al que está cuidando, como lo hizo a menudo sin importarle el contagio.

Al conocer estas piezas en el depósito, la directora del museo Pedro de Osma, Rochi del Castillo, entendió la importancia de mostrarlas al mundo: “Ella es la referente de América, la consideramos muy importante. Se nos ocurrió, al mismo tiempo, tener una acción de visita y de colaboración con el Santuario de Santa Rosa con el fin de echar cartas de deseos a su pozo. Lo pusimos como una acción justamente para el 30 de agosto y, sin querer, quedó como una tradición”. Quienes visiten el museo, podrán dejar sus cartas dirigidas a Santa Rosa.

Movidos por ella

En esta fecha se recuerdan sus milagros, los misterios que se tejen sobre su aura mística, y la visión histórica que su figura marcó al ser elegida santa. “Para la Corona, Rosa demostró que la empresa colonizadora había logrado una hija legítima de la Iglesia en tierras americanas”, sostiene María Gracia Ríos, profesora de Literatura de la PUCP y autora del texto curatorial de la exhibición.

“Podríamos llamarla una santa contrarreformista. Es muy interesante que, a pesar de ello, y de haber sido una santa perteneciente a la cultura imperial hispánica, termine siendo un símbolo de popularidad y de religiosidad popular contemporáneo”, resalta. A diferencia de otros procesos, Rosa fue reconocida rápidamente como santa: “Muere en 1617 y se vuelve santa en 1671, cuando no se podía empezar el proceso para reconocer a alguien como santo hasta después de 50 años de su muerte. En el caso de Santa Rosa, se comenzó ocho días después de fallecer. Era un momento en el que realmente todos estaban unidos para que eso ocurra y Santa Rosa subvirtió todas las reglas. Toda Lima estuvo en la movida”, dice María Gracia con asombro, pues, a pesar de los años, continúa agitando las masas. //