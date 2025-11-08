Alejandro Aramburú, el peruano que brilla en la primera boy band latina de los creadores de BTS: “Los sueños se hacen realidad”

Tienen menos de un mes de lanzados, pero ya sentimos que los conocemos de toda la vida. Los hemos visto transformarse frente a las cámaras, dejar sus casas y someterse a un entrenamiento casi militar para convertirse en ‘idols’. Así funciona el método K-Pop: selecciona a sus futuros talentos y hace visible todo el proceso que antes era competencia exclusiva de los ejecutivos musicales, para darle un lugar preferencial a los fans. Gracias a esa dinámica, Santos Bravos, cuando ni siquiera tenía confirmados a sus integrantes, logró vender en menos de tres horas las 10 mil entradas para el concierto en el que se anunció su formación oficial. Hoy, Kauê, Gabi, Alejandro, Drew y Kenneth, los cinco elegidos, son la primera demostración de cómo la región puede adaptarse a un modelo que ha funcionado tan bien en Corea del Sur.

Los Santos Bravos nos responden la videollamada desde Ciudad de México, donde su día va a mil por hora. Desde su debut, el pasado 21 de octubre con un ‘sold out’ en el Auditorio Nacional, no han tenido descanso. Han pasado por los premios Billboard, ofrecido conferencias de prensa, actuado en distintos escenarios y tomado vuelos de una ciudad a otra: de Miami a Los Ángeles, de Los Ángeles a la capital mexicana. Un viaje continuo que ya es su nueva normalidad.

La formación oficial de Santos Bravos se anunció durante un concierto en la capital mexicana. (Foto: Hybe/ Difusión)

“Han sido días muy intensos, de mucha locura. Tantas cosas están pasando que es todavía un poco difícil de procesar mentalmente. Por ahora, estamos en la misma casa todos nosotros, entonces seguimos en esa misma onda en la que estábamos (cuando entretanábamos). La diferencia es que ahora solo somos cinco. Es un proceso al que estamos ajustándonos. Se siente raro, pero es un raro rico, un raro emocionante”, cuenta Alejandro Aramburú, el peruano de la banda.

Si bien el ritmo actual es intenso, su etapa como ‘trainees’ los preparó para enfrentarlo. Aunque el proceso duró solo seis meses —cuando en Corea del Sur suele extenderse por años—, el entrenamiento fue diseñado para aprovechar cada minuto: entre 10 y 12 horas diarias de práctica, seis días a la semana, con clases de baile, canto e incluso ‘media training’. Detrás de ese proceso estuvieron nombres de peso como Kenny Ortega, director de “High School Musical”; RAab Stevenson, coach vocal de Rihanna y Justin Timberlake; Son Sung-deuk, coreógrafo de BTS; y Cultura, coreógrafa de Maluma y Daddy Yankee. La evolución fue evidente: basta comparar el primer episodio del reality de Santos Bravos con el último para notar cuánto crecieron.

“Uno de los factores del éxito de todas las bandas de Hybe es la disciplina y las técnicas de entrenamiento que utilizan. Nosotros entrenamos con esa disciplina, sabemos lo que significa trabajar duro y hacer sacrificios. Así que esperamos estar en el camino correcto y seguir por esta senda”, explica Drew Venegas sobre la metodología aplicada en la formación de la banda.

Santos Bravos durante su primer concierto en el Auditorio Nacional de México. (Foto: Hybe/ Difusión)

Un peruano santo y bravo

El lanzamiento de Santos Bravos tuvo especial eco en el Perú. Desde que el limeño Alejandro Aramburú apareció entre los 17 preseleccionados, muchos fans locales siguieron cada transmisión para apoyarlo. No era un rostro nuevo: ya había lanzado temas como solista y participado en la serie “De vuelta al barrio”. Pero su paso por el ‘reality’ sorprendió: empezó como uno de los más débiles y terminó ganándose el respeto de los exigentes evaluadores. Al presentarlo como integrante oficial, los ejecutivos de Hybe resumieron su historia con una frase: “Alejandro demostró que creer en uno mismo te puede llevar muy lejos”.

Alejandro, quien es hijo del tenista Alejo Aramburú y de la pintora Giuliana Senno, se muestra agradecido por las muestras de afecto que ha recibido desde el país. “No me podría sentir más orgulloso de mi país. Nosotros los peruanos somos muy amorosos, cuando vemos que alguien sale adelante lo queremos apoyar con todo. Y estoy muy agradecido que también haya sido el caso conmigo y con los chicos”, nos dice a través de la videollamada de Zoom.

El peruano Alejandro Aramburú. (Foto: Hybe/ Difusión)

El peruano de Santos Bravos lleva siempre presente a su país a través de un dije con el escudo nacional que porta en el pecho, un regalo de su madre. “Este collar me lo regaló mi mamá. Me recuerda de dónde vengo y a dónde voy, siempre lo tengo conmigo .Estoy aquí representando a mi Perú y a toda la gente que me apoya les quiero mandar un mensaje: los sueños se hacen realidad. Yo desde chiquito tocaba en las calles de Lima, me ‘cachueleaba’ todos los días y ahora estoy aquí, agradecido por todo lo que me pasó. Entonces, sigan sus sueños”, contó el artista de 21 años.

Además, los chicos del grupo repiten con frecuencia una frase que su compañero les enseñó y que rompe las barreras de los idiomas que, por momentos, los separan: “Perú es clave”. “Yo le estoy enseñando jergas peruanas a los chicos, y también me los voy a llevar a comer una causita y un ceviche, de todas maneras”, dice animado el peruano.

Kenneth Lavill de 16 años es el miembro más joven de la agrupación. (Foto: Hybe/ Difusión)

Un método global para una banda latina

Como en toda dinámica de formación K-pop, las audiciones fueron un cruce de culturas. En grupos como Blackpink hay integrantes coreanas, pero también una tailandesa y una neozelandesa; en Stray Kids, dos australianos; y en Twice, miembros de Taiwán y Japón. Santos Bravos siguió esa lógica diversa: las pruebas se realizaron en países de habla hispana de América Latina, además de Brasil, y se incluyeron participantes de España y de Estados Unidos, incluso latinos que no hablaban español.

“Del fandom de Santos Bravos se sale trilingüe”, bromean algunos seguidores del grupo, en alusión a los tres idiomas que dominan sus miembros: español (la mayoría), portugués (Kauê) e inglés (Drew).

Drew, el mayor del grupo, tiene una historia particular. La audición para la ‘boy band’ le llegó cuando ya había dejado atrás su sueño de ser artista y trabajaba en un ‘retail’ después de varios años intentando abrirse camino como bailarín. En ese tiempo, incluso llegó a colaborar con figuras como Karol G y J-Hope, de BTS.

Drew Venegas, de 25 años, es de ascendencia latinoamericana. (Foto: Hybe/ Difusión)

“En un momento toqué fondo, ya no disfrutaba tanto actuando ni enseñando, supongo que porque también tenía problemas económicos. No tener para pagar las facturas es duro. Entré a trabajar en una tienda y en ese momento pensé: ‘Voy a dejarme llevar, a ver qué me depara la vida’. Pero yo había hecho una audición, pasaron un par de meses hasta que me contactaron. Entré al proyecto, entrené durante seis meses, lo di todo, y ahora estoy aquí. Estoy muy agradecido por este camino, le he devuelto ese sueño a ese niño que llevo dentro, que siempre quiso ser una estrella de rock. Así que Santos Bravos me está permitiendo ser yo mismo”, contó el artista nacido en una familia latina en los Estados Unidos, pero quien recién está aprendiendo el español.

Gabi, el integrante puertorriqueño de la banda, también tiene una historia especial. Se incorporó al programa de entrenamiento cuando el ‘reality’ ya iba por su tercer episodio. Aunque para los productores su llegada aportó un giro de intriga a la competencia, su ingreso tardío tuvo una razón insólita que él cuenta entre risas: pensó que la convocatoria para la audición era una estafa.

“Yo pensaba que me iban a secuestrar. Me contactó una muchacha, me comentó en una foto ‘check your DMs’ (mira tus mensaje privados), me dijo que me había escrito. Entré a su perfil y decía que era una cazatalentos. Y en sus mensajes me hablaba de un cásting para una ‘boy band’. Pero al principio pensé que era una estafa, porque uno nunca sabe si las cosas son o no son. Ya luego envié mi video y ahora estoy aquí, pasándola fenomenal”, cuenta con humor caribeño.

Gabriel Bermúdez, de Puerto Rico, integra Santos Bravos. (Foto: Hybe/ Difusión)

El comienzo de todo

La creación de Santos Bravos se hizo oficial con el lanzamiento de su primer tema, “0%”: una canción de ritmos latinos y espíritu festivo que marcó el inicio de su camino. Curiosamente, se compuso cuando los integrantes aún estaban muy lejos de su “100%”.

El sencillo empezó a gestarse en las primeras semanas del programa, bajo la guía del productor Johnny Goldstein. Su grabación, tanto del video como de la música, se realizó cuando todavía eran diez los participantes en la competencia.

Para mantener el misterio sobre quiénes integrarían finalmente la banda, se filmaron distintas versiones del videoclip y se grabaron múltiples voces para un mismo verso. Solo después del anuncio oficial se reveló qué tomas y qué voces serían las definitivas.

“Hacer la canción fue muy loco, porque la grabamos cuando éramos 10 participantes. El día del show en el Auditorio Nacional, nos iban diciendo nuestros nombres (por los in ears) para saber qué parte nos tocaba cantar, porque nosotros hasta el final no sabíamos que estaríamos en el grupo. Fue una sorpresa para todos. Mientras cantábamos, estábamos escuchando todas las indicaciones para la coreógrafa, la producción, todo. Fue muy gracioso pero a la vez lindo”, cuenta Kauê Penna.

Kauê Penna, integrante brasileño del grupo. (Foto: Hybe/ Difusión)

En solo dos semanas, “0%” superó los cuatro millones de visualizaciones en YouTube y el millón de reproducciones en Spotify. Un arranque prometedor para una banda que quiere marcar el inicio de una nueva era para la música pop en español.

Los otros peruanos de Hybe La llegada de Hybe a América Latina en 2023 con la creación de su filial en la región ha marcado una nueva etapa en la expansión global de la compañía surcoreana. Desde entonces, ha fichado a artistas de alto perfil como Daddy Yankee, Emmanuel del Real de Café Tacvba y la banda colombiana Morat. Además, ha sellado una alianza con “Pase a la Fama”, el ‘reality’ de Telemundo que busca a la próxima gran voz de la música banda mexicana.

En su búsqueda de talento en la región, el Perú también ha entrado en el radar. En febrero de 2025, la actriz e ‘influencer’ Flavia Laos anunció su firma con la compañía para expandir su carrera musical, y pocos meses después lo hizo Lenin Tamayo, el artista que fusiona el K-Pop con el quechua en su propuesta de Q-Pop. Su estilo único lo ha llevado a presentarse en programas surcoreanos y escenarios de Tailandia y Vietnam.

Aunque, de momento, Alejandro Aramburú es el único peruano que ya ha hecho su debut dentro de la disquera.