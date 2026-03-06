Escuchar
"Llevar el kené a la Bienal de Venecia es como llevar una parte de mi hogar a una gran vitrina mundial. Es un honor y una gran responsabilidad", dice la artista en diálogo exclusivo. (Foto: Patronato Cultural del Perú)
/ © Victor Idrogo / Icónica
Por Celeste Pérez

Este 2026, el nombre de Sara Flores (Tambomayo, 1950) resonará en uno de los escenarios artísticos más relevantes a escala global: la Bienal de Arte de Venecia, en su edición 61. Desde el Pabellón Perú, la artista shipibo-konibo llevará el kené, ese arte que nace en comunidad y que ha sido transmitido por generaciones de mujeres, a una vitrina mundial históricamente dominada por lo occidental.

