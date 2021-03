Conforme a los criterios de Saber más

La última noche que Sargento Pimienta abrió sus puertas fue un sábado previo al inicio del Estado de Emergencia. En medio de lo que hace tan solo un año era la pista de baile, Eduardo Chaparro recuerda esa jornada con nostalgia: buena música, grupos de amigos brindando, parejas riendo (desconocidos flirteando) y vasos de cerveza desfilando de un lado al otro. Nada hacía presagiar que una escena así no se volvería a repetir en un futuro cercano. Que esa noche, por última vez, cientos de sargenteros transitarían por ese larguísimo pasadizo, ubicado a la entrada, que los conducía hacia un mismo fin: pasar un buen rato. O quizás algo más.

Desde hace casi medio siglo, el bar Sargento Pimienta forma parte de la vida de varias generaciones de limeños. Antes de ubicarse en Barranco, la propuesta se asentó en la calle San Martín, en Miraflores, durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado . “Estuvo pensado en ser como un pub inglés. El sitio era pequeño, así que la rentabilidad era igual que el lugar. No perdía ni ganaba. Mis socios en el camino se desencantaron de la idea y ahora soy yo el único dueño”, contó Eduardo ‘Mono’ Chaparro, fundador del bar y rockero innato, en una entrevista el año 2017.

A don Eduardo no le gustaba como sonaban las palabras “Sargent Pepper” en su idioma original –inspirado en el disco de The Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”–, así que las castellanizó y bautizó al bar como Sargento Pimienta. “Cuando nos mudamos, nuestro público objetivo no cambió. En ese entonces estaba en mis veintes. Ahora la atmósfera es la misma que al comienzo; sin embargo, mi hijo es el que entra a tallar más en la actualidad porque está a la altura de los jóvenes que vienen”, concluyó.

Tras su fallecimiento el pasado mes de febrero, su hijo Eduardo ha tomado las riendas totales del negocio familiar apoyándose en su hermana, la actriz Connie Chaparro. “Ha sido un año duro para todos, pero no nos queda otra que salir adelante y continuar con el legado de mi padre. Habíamos estado trabajando para abrir a inicios de año, pero la cuarentena paralizó todo. Hoy hemos vuelto a operar con un 20% de nuestra capacidad y hemos acondicionado nuevos ambientes para cumplir con los protocolos sanitarios, como el distanciamiento social”, cuenta Eduardo.

Ni bien entramos nos topamos con una remozada terraza, ideal para estos tiempos.

Al interior, las mesas lucen espaciadas y suena un poco de rock & roll, como para no perder la costumbre.

Hace un par de semanas, Connie fue quien dio a conocer la noticia de la apertura del Sargento Pimienta luego de un año. “Con mucho entusiasmo quiero contarles que, oficialmente, el sueño de mi papá continúa. El @sargentpimienta vuelve a abrir su puertas y esta vez en una nueva versión”, se lee en las primeras líneas del extenso mensaje que publicó en Instagram. “Estoy convencida que mi papá arriba está feliz y saltando de emoción porque sabe que somos fuertes y que la familia está unida. Él quería ver a su querido Sargento, otra vez activo, haciendo feliz a toda persona que llegara”, continuó.

Después de la hora de almuerzo, se puede disfrutar de diversos piqueos y tragos hasta las ocho de la noche.

El escenario de Sargento Pimienta, por lo pronto, no desplegará música en vivo.

Acompañada de su hermano Eduardo, la actriz cuenta que sueña con volver a ver el bar repleto, con música en vivo y la gente bailando y bebiendo. Pero es consciente de que eso no va a volver a pasar pronto. “El Sargento Pimienta es mi casa. Aquí he celebrado mis cumpleaños y muchas reuniones con amigos y familiares que recuerdo con cariño. No sé si algún día las cosas vuelvan a la normalidad, pero mientras eso ocurre, los esperamos a todos los que quieran venir con el mismo cariño de siempre”, le cuenta Connie a Somos.

Bajo la nueva normalidad, antes de entrar al local nos desinfectan las manos y toman la temperatura. El ingreso es por la puerta de en medio y ni bien entramos nos topamos con una remozada terraza, ideal para estos tiempos. Al interior, las mesas lucen espaciadas y suena un poco de rock & roll, como para no perder la costumbre. Eduardo cuenta que por las disposiciones del Gobierno, no existe la posibilidad de tener música en vivo. “Ni siquiera podemos tener un músico tocando solo con su guitarra acústica”, comenta.

Para la comida, el Sargento Pimienta ha formado una alianza con el restaurante “De pota mare” , que presenta una variada carta de platos marinos a precios bastante cómodos. Con las tres b, como dicen muchos. Después de la hora de almuerzo, se puede disfrutar de diversos piqueos y tragos hasta las ocho de la noche. Todo en el ambiente de siempre: con harta buena vibra. //

VIDEO RECOMENDADO

Gustavo Cerati: A diez años del último concierto del músico argentino