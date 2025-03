Entre dietas, deporte y cirugías, una alternativa ‘mágica’ parecía cobrar relevancia en el círculo de las celebridades y atraía la mirada del mundo en las redes sociales: el ya famoso Ozempic.

Con una popularidad polémica (debido a que su uso principal es como fármaco para tratar diabetes tipo 2, y no como alternativa para perder peso de manera rápida) pronto se convirtió en el aliado de celebridades para adelgazar de manera efectiva. En simple: al emplear este medicamento, se experimenta una reducción de azúcar en la sangre, lo que lleva a un mayor control del apetito y sensación de saciedad.

Aunque en el plano local aún no está disponible, en el universo de los medicamentos llamados agonistas del GLP-1, destacan otros fármacos como Saxenda (liraglutida) y Wegovy (semaglutida) , ya presentes en el país con receta de por medio.

Saxenda ya se encuentra disponible en el mercado local con receta médica para pacientes de diabetes tipo 2 y obesidad. / urbazon

“Este medicamento imita la acción de la hormona GLP-1, que regula el apetito y la ingesta de alimentos. Al actuar sobre los receptores del GLP-1 en el cerebro, Saxenda ayuda a reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad”, explica sobre la primera opción el doctor W. Scott Bush, especialista en medicina de la obesidad de Cleveland Clinic.

Sin embargo, también alerta sobre no tomar esta opción a la ligera: “tomar Saxenda sin indicación médica tiene riesgos potenciales. Por ejemplo, puede desarrollar efectos gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor abdominal, pancreatitis y reacciones en el sitio de la inyección, como enrojecimiento o irritación. Además, si es empleado en personas que no tienen diabetes, podría conducir al desarrollo de hipoglucemia”, refuerza.

Viral entre celebridades El empleo de los medicamentos agonistas del GLP-1, como Ozempic (aún no disponible en el Perú), ya se ha atribuido a celebridades como Christina Aguilera y Kim Kardashian, quienes perdieron alrededor de 10 kilos en un reducido lapso de tiempo. Sin embargo, ellas no han aceptado públicamente su uso hasta el momento. En tanto, el magnate Elon Musk sí ha atribuido su disminución de peso a Wegovy, sumado a una dieta saludable y ejercicios.

¿SOLUCIÓN MÁGICA?

Aunque la reducción de peso es inevitable con su uso, los médicos expertos precisan que el consumo de la liraglutida (Saxenda) debe ser acompañado por un estilo de vida saludable, como una dieta adecuada y un programa de ejercicios.

“Hay que tener siempre presente que estos medicamentos fueron creados para tratar enfermedades como la obesidad y la diabetes, no para bajar de peso por motivos estéticos. Quien lo consuma sin necesitarlo, puede bajar mucho de peso considerando que cuando uno pierde peso, pierde masa muscular y grasa, lo cual, si se da sin control y supervisión, puede comprometer su salud”, indica por su lado la doctora Lourdes del Pilar Manco, endocrinóloga de la clínica Stella Maris.

Elon Musk contó su experiencia utilizando medicamentos agonistas de GLP-1 en 2022, vía X (antes twitter). (Foto: AFP) / RYAN COLLERD

Asimismo, la profesional en salud hace hincapié en el desencadenante que la alta demanda de estos medicamentos ya está causando en el mundo: un desabastecimiento para aquellos que realmente lo necesitan.

“Su uso excesivo puede generar escasez, afectando a quienes realmente los requieren por razones de salud, como aquellos con diabetes tipo 2”, apunta. Eso, sin mencionar que su costo —de momento— es alto.

Christina Aguilera ha perdido alrededor de 20 kilos en los últimos meses. La estrella, sin embargo, apunta a que lo logró con una dieta de frutas y verduras, y no con medicamentos. (Foto: AFP) / FREDERIC J. BROWN

Además de ser la primera opción en aterrizar en nuestro país, Saxenda es también la variante de estos medicamentos que más se ha estudiado, por ser una de las primeras en llegar al mercado. En esa línea, expertos han apuntado a que su uso no puede ser permanente, recomendando un tratamiento de no más de dos meses para que ello no resulte contraproducente.

Recetado y monitoreado por un experto, Saxenda parece impulsar un nuevo futuro para las personas que necesiten llevar una vida más saludable. //