icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Lucio Vellutino durante su participación en el Mundial de Ciclismo de Montaña en Val di Sole, Italia. Pueden seguirlo en su cuenta de Instagram: @luciovellutino.(Foto: Grega Stopar)
Lucio Vellutino durante su participación en el Mundial de Ciclismo de Montaña en Val di Sole, Italia. Pueden seguirlo en su cuenta de Instagram: @luciovellutino.(Foto: Grega Stopar)
Por Jorge Chávez Noriega

El Val di Sole, en la región de Trentino, es un majestuoso valle ubicado en el corazón de los Alpes italianos. Este lugar se ha convertido en uno de los principales escenarios del ciclismo de montaña gracias a sus senderos y pendientes que ponen a prueba a los mejores ‘riders’ del planeta. Hasta allí llegó el peruano Lucio Vellutino Málaga (22) para competir en el campeonato mundial de este deporte y alcanzar, por primera vez, la fase final. Aunque no se ubicó entre los primeros puestos, su clasificación representa un logro importante para un joven deportista que busca abrirse camino en una disciplina que aún tiene poca difusión en el Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?