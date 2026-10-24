“El año pasado corrí siete fechas del Mundial y fui mejorando progresivamente. Este año volví a clasificar. En la Copa del Mundo hay una fase clasificatoria en la que participan 120 corredores y solo 70 pasan a la final. Yo logré estar entre esos 70 mejores del mundo. Ese fue el gran logro, porque llegar a una final mundialista era uno de mis sueños”, cuenta Lucio vía Zoom desde Barcelona, ciudad a la que se mudó el año pasado para continuar sus estudios universitarios y estar más cerca del circuito mundial.

Su recorrido hacia la élite del ciclismo de montaña comenzó cuando era apenas un niño. Motivado por su padre, quien también practicaba este deporte, aprendió a manejar bicicleta a los cinco años por los senderos del Valle Sagrado. Pocos meses después, ya competía en los circuitos más importantes del país. “Recuerdo que gané mi primera carrera en mi categoría y eso me motivó muchísimo. Desde entonces, siempre quería saber cuándo sería la siguiente competencia”, nos dice Lucio. A los 15 tuvo su primera experiencia en el extranjero: viajó a Argentina y, pese a enfrentarse a jóvenes más experimentados que él, consiguió imponerse a sus rivales.

Además de la práctica deportiva, Lucio estudia Administración de Empresas y dirige un negocio de accesorios para ciclistas.

Los buenos resultados empezaron a cambiar su perspectiva: el ciclismo dejaba de ser un pasatiempo para convertirse en un proyecto de vida. Lucio quería dedicarse al deporte a tiempo completo y convertirse en profesional. “Incorporé a un entrenador y a un psicólogo deportivo y comencé a construir mi equipo de trabajo”, explica. “Fue algo que se fue construyendo poco a poco, a partir de los resultados y de las decisiones que tomé para mejorar”, añade. En ese proceso, un accidente no solo estuvo a punto de truncar sus planes deportivos, sino también su propia vida.

Punto de partida

Mientras completaba un circuito a las afueras de Cusco, Lucio sufrió una caída que le provocó la fractura de dos vértebras cervicales. Durante casi un año llevó un collarín que le impidió subirse a una bicicleta. “El accidente me ayudó a entender lo peligroso que es este deporte y el respeto que uno debe tenerle, así como la importancia del entrenamiento y de reconocer los propios límites”, afirma. “Lo que me pasó fue consecuencia de haber intentado hacer una locura. Es algo que ni siquiera hoy, siendo mucho mejor corredor, intentaría hacer”.

Tras ese episodio, tuvo que trabajar arduamente para recuperar, antes que nada, la confianza en sí mismo. Años más tarde, gracias a su esfuerzo y madurez deportiva, se convirtió en el ciclista peruano más joven en ganar el circuito nacional. Su carrera volvió a despegar y, en 2023, comenzó a competir en el Mundial.

Por estos días, Lucio entrena unas cinco veces por semana, estudia Administración de Empresas con una beca universitaria y dirige un negocio de accesorios para ciclistas (@elvy.components). Como muchos deportistas, el mayor reto que enfrenta es hacer sostenible su carrera. “El año pasado me endeudé completamente para financiar la temporada. Si bien recibo el apoyo de mis padres, no cubren todos mis gastos, así que tengo que buscármelas por mi cuenta”, admite.

Nada de eso lo detiene. Por el contrario, asegura Lucio, es una motivación extra para seguir adelante con su objetivo de competir al más alto nivel y llevar los colores del Perú. //

Contra el reloj

El downhill, la modalidad que practica Lucio, es una de las disciplinas más exigentes del ciclismo de montaña. Los corredores descienden por circuitos empinados y técnicos, con rocas, saltos y curvas cerradas. El objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible, combinando velocidad, equilibrio y precisión. Una caída o un error de trazada pueden costar segundos decisivos.