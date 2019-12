En uno de los antiguos camerinos del mítico estadio Luna Park en Buenos Aires -por donde han desfilado estrellas como Frank Sinatra, Liza Minelli o Joaquín Sabina- nos recibe Sebastián Yatra. Acaba de cumplir 25 años y está a pocas horas de cantar en el escenario junto a su novia, la cantante argentina Tini. En una entrevista de no más de trece minutos -es así de veloz la vida de uno de los cantantes urbanos más influyentes de la actualidad- Sebastián muestra su lado más humano, en contraste a la figura de rockstar que lo invade en un concierto. “Yo soy igual, igualito que al inicio. Sería muy difícil cambiar mi manera de ser, y creo que eso es lo más importante ¿no? que a pesar de tener una profesión que te llene de éxito no pierdas de vista lo más importante, que es la familia, los amigos, los buenos chistes, los buenos momentos”, dice, en exclusiva para Somos.

El éxito que ha tenido este año podría resumirse en pegajosas colaboraciones con estrellas de la talla de los Jonas Brothers, Juanes y Daddy Yankee; entradas sold out en las ciudades que pisó con el tour ‘Yatra Yatra’ (Lima, una de ellas); y nominaciones tan importantes como la reciente en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino del Grammy 2020. Sin embargo, más allá de ese mundo cubierto de flashes y perfección, Sebastián recalca que su máximo logro es componer canciones que alegren, que conecten, que acompañen grandes momentos e incluso, cobijen en aquellos que son malos.

"Siento que me encuentro viviendo un sueño muy loco. Son tantas cosas a la vez y tantas de ellas coinciden con lo que cada noche soñaba con la ilusión de algún día siquiera poder cumplir una de ellas. Agradezco poder aprender día a día de mis compañeros de trabajo, de mis amigos, de otros artistas, de tantas personas que son mi inspiración y me motivan siempre a reinventarme", cuenta emocionado.

Su novia hace seis meses, la cantante Tini, también es motor para él. Antes de ella, Sebastián difícilmente se preocupaba por hacer tiempo en su apretada agenda para ver a sus amigos, familia, o simplemente descansar. “Antes no me acomodaba para nada, ahorita es que estoy empezando a buscar un equilibrio en mi vida un poco más sano. Me ayuda mucho mi relación con Tini, ella me ayuda a acomodarme, porque uno no tiene una relación estable con alguien si no le dedicas tiempo, así no hay manera de tenerla”, rescata.

El cantante colombiano protagoniza la campaña navideña de las tiendas por departamento Ripley, bajo el lema "Elige creer en ti". (Foto: Ripley)

-Feliz Navidad, Yatra-

Este año Sebastián Yatra está más vinculado con la Navidad que en otras oportunidades. Ha participado en el doblaje de la primera película animada de Netflix ‘Klaus’, personaje al que presta su voz para todo Latinoamérica. Además, es protagonista de la campaña por fiestas de la cadena de tiendas Ripley, bajo el lema “Elige creer en ti”, invitando a las personas a luchar por sus sueños por más pequeños que sean.

Sobre sus planes para poner fin a este 2019, revela que pasará la Noche Buena en Alemania con su familia y Tini, dejando Año Nuevo para compartir junto a la familia de la cantante argentina: “Es la primera vez que hago esta dinámica de noviazgo (risas) ¡Es que Tini es mi primera novia! Estoy emocionado, me llevo súper bien con la familia de ella, gracias a Dios”.

Años atrás -cuando apenas era un niño de 9 años- las fiestas navideñas de Sebastián Yatra se caracterizaban por reunir a toda la familia (de 40 a 50 personas, por lo menos), contar chistes a mitad de la sala, esperar la entrega de regalos con el amigo secreto y comer chicharrones con mucho limón. “La magia de la Navidad es como ese espíritu donde solo hay espacio para la felicidad. Ese día uno se olvida de cualquier angustia, y se concentra solo en disfrutar todas las cosas buenas de la vida: el amor y la familia”, finaliza.