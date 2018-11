Michael Jackson no construyó su legado solo. Él perteneció, junto a sus hermanos, a los exitosos Jackson Five. Es más, aun con el éxito del álbum Thriller como solista, el benjamín de los Jackson alternaba sus presentaciones individuales con las de los Jackson Five. Ellos eran la versión negra de The Osmond Brothers o de la familia Patridge, y dejaron clásicos como I’ll Be There y ABC. Fueron la escuela de Michael ante de convertirse en uno de los mayores entertainers de la música pop.

Casos como el de Michael son pocos. Ozzy Osbourne, ex Black Sabbath; Diana Ross, ex Supremes; Neil Young, ex CSN&Y; o Rod Stewart, ex Faces. Mayor es la cantidad de artistas que se iniciaron en bandas conocidas para luego seguir como solistas sin éxito. Mick Jagger es, increíblemente, uno de ellos.

Pero hablemos de los que peculiarmente sí pudieron. Phil Collins y Peter Gabriel son de los pocos ex miembros de un grupo exitoso que pudieron triunfar como solistas. Ambos formaron parte de la banda británica de rock progresivo Genesis. Peter Gabriel era la voz principal y líder indiscutible. Pero dejó Genesis en 1975 y empezó a hacer los conciertos más peculiares e histriónicos de la época. Muchos profetizaron el fin de Génesis. El resto de integrantes, tratados siempre como ‘los músicos de Gabriel’, demostraron que sin su ex líder, la banda era igual o mejor. La voz y el liderazgo los asumió, con mucho éxito, nada menos que el baterista Phil Collins.

Genesis duró 22 años más sin Gabriel. Aun en décadas en que el rock progresivo era un género muerto. Collins, con Genesis o como solista, se volvió un experto en adaptarse a las nuevas tendencias. Desde la genialidad progresiva, pasando por el éxito pop, hasta reconocidos soundtracks de Disney como Tarzán o Tierra de osos.

Otro caso de un miembro secundario, también baterista, que se transformó en estrella es Dave Grohl. Él alcanzó el éxito con la banda Nirvana, la máxima agrupación del género grunge. Sin embargo, Kurt Cobain era el vocalista y líder absoluto. Todo terminó con la muerte de Cobain. Pero Dave Grohl fundó una banda llamada Foo Fighters y pasó de ser un personaje totalmente secundario en Nirvana a ser el líder de una de las mayores bandas contemporáneas. Hoy tiene mucho reconocimiento por su música y su personalidad. Es considerado por Forbes como ‘el hombres más cool del rock actual’ y venerado por sus costumbres por la revista Rolling Stone. Su música con Foo Fighters es muy exitosa.

Otro ejemplo de éxito solista inesperado es Robbie Williams. Se inició como cantante en la boy band inglesa Take That. El grupo fue un boom en los años 90. Fue creado por el mánager Martin Smith, imitando a los New Kids On The Block, pero en versión británica y con un miembro compositor y vocalista principal, Gary Barlow, para darle legitimidad al grupo. Cosas de la vida: quien se hizo estrella como solista no fue Barlow, sino el ‘feíto’ del grupo: Robbie Williams. Este lanzó Angel, canción mundialmente conocida, y tras ella hit tras hit como Rock DJ y Feel. Robbie Williams fue nada menos que el artista invitado a inaugurar el Mundial Russia 2018.

Sting es un músico británico que estereotipa este raro fenómeno. Se inició en la banda The Police, creada por el baterista Stewart Copeland –es más, el tío de Copeland era el mánager– y que fue un boom en los 70 y 80. Sting fue ganando terreno como compositor y vocalista en la banda hasta partir como solista. Siguió una notoria carrera, pero muy ajena al rock de The Police.

En Argentina tenemos a Charly García, ex Sui Generis; Calamaro, ex Abuelos de la Nada y ex Los Rodríguez; Cerati, ex Soda Stereo. En Perú, yo, ex Arena Hash. Pero el caso más jalado de los pelos ocurrió en Colombia. Ekhymosis era un grupo de trash metal fundado por un tal Juanes. Este muchacho experimentó con una especie de ballenato eléctrico muy comercial, se asoció con el mánager de Julio y Enrique Iglesias y logró 20 premios Grammy latinos. Los fans de Ekhymosis morirán sin entenderlo. //