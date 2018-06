Selección peruana

La canción popular debe ser el único campo en donde las repeticiones no se toman por ofensas, sino todo lo contrario. Es lo que pasa con los hits, canciones que se construyen sobre frases musicales mínimas que se repiten hasta conseguir una familiaridad en el oyente. A eso los productores le llaman ‘gancho’ y, en el caso de un tema como Perú campeón, estos abundan. “Cuando era niño y le presentaba mis composiciones a mi papá, me acuerdo de que me las criticaba. Me decía: ‘Sí, están bien, pero tienes que hacer que las frases se repitan, que el ritmo se repita’”. El que habla es Charlie Figueroa, arreglista y musicalizador conocido por su trabajo en cortinas de programas periodísticos. Y el que le daba el consejo, su papá, el recordado Félix Figueroa, un médico otorrino de profesión y compositor, amigo de Chabuca Granda, que en 1969 nos regaló Perú campéon, en las voces de Los Ases del Perú, que casi desde entonces no se ha dejado de cantar.

La polca la compuso Figueroa padre en 1969, como una forma de dar ánimo al equipo peruano tras la derrota con Bolivia de agosto de ese año. Según lo que contó una vez, la hizo en apenas 10 minutos, con la única ayuda de un periódico para poder recordar bien los nombres de los jugadores. “Mi papá me contó que la inspiración le vino mientras estaba atendiendo a un paciente, y que tuvo que pedirle perdón a este porque necesitaba irse un momento para apuntar lo que se le había ocurrido. Eso le pasaba siempre”, es lo que rememora Charlie, entre risas. “Luego regresó y le cantó la canción al paciente, que fue el que primero la escuchó”.

Desde su estudio en San Borja, Figueroa hijo analiza la canción de su papá y los trucos que la hicieron conocida van saltando. La canción inicia con una frase de guitarra que se repite dos veces. Luego viene una fanfarria de metales que hace la transición jubilosa hacia el coro/estribillo, que es una frase que también se repite: Perú campeón (x2) es el grito que repite la afición. Perú campeón (x2), dice en cada palpitar mi corazón. Hasta ahí el doctor Figueroa ha aplicado el manual del hitmaker y todavía no van ni 20 segundos.

En la segunda parte, cuando entra la trompeta, hay un ritmo en cada una de las frases que refuerza la estructura repetitiva de tres sílabas “Hay-que-ir/a-ju-gar/al-mun-dial/ven-ce-ré/mo-sa-to/do-ri-val”. “Todas esas cosas hacen grande la canción”, piensa Charlie, que actualmente prepara una actualización de la pieza, en clave de música electrónica, con las voces de Mayra Goñi, Julio Andrade y Koki Bonilla, entre otros. Espera presentar pronto su versión de Perú campeón y que llegue a ser tan conocida como la que alguna vez firmó su papá.