Secretos de Matria, uno de los restaurantes de alta cocina en Lima liderados por una mujer

Arlette Eulert sabe exactamente dónde está cada enchufe, cada tenedor, cada salero y –probablemente– cada grano de arroz que hay en Matria. Imagino que no escribe la carta a mano cada día porque no le da el tiempo. Esta es su casa y todo aquí tiene una razón de estar y de ser. También es un espacio como pocos en Lima: Eulert es una de las escasas mujeres en la alta cocina que comanda su propio restaurante. No es fácil –ya van seis años–, pero el reto no ha hecho más que alimentar las posibilidades.

Matria no es un formato nuevo ni uno que haya ido transformándose o acomodándose a las tendencias de cada temporada (aunque las ha sabido incluir con naturalidad). Es, en definitiva, un espacio de autor donde el respeto por el producto es fundamental. Donde el cliente sabe si el pulpo proviene de las costas de Moquegua o si los ajíes son tacneños. Las estaciones y la creatividad son un binomio inquebrantable en esta mesa.

Buen ejemplo de la sazón cercana, casera, que profesa Arlette son las pastas: el ragú de lomo (S/ 48) es generoso y cálido –como deben ser los ragús– y su risotto de hongos (S/ 45) no decepciona: la intensidad en la combinación de ostras y shiitake da resultado. El clima invita a guisos que se puedan comer con pan o cuchara, y eso ocurre con el pulpo macerado en ajo negro al carbón (S/ 50), que llega sobre una cama de frejoles y pallares con chorizos peruanos. También hay sitio para el juego culinario, con sabores asiáticos que avivan el menú –había un cangrejo reventado a lo Pachikay– y una agenda de eventos casi semanales que nos deja sin excusas para no visitar este espacio nuevamente. Con vino, para terminar de abrigar cuerpo y espíritu.

SEPA MÁS



-No solo el origen y la calidad del producto son clave: también su aprovechamiento. En Matria se reutilizan, por ejemplo, semillas, ajos y hierbas para macerar aceites.



-Uno de los grandes aciertos para esta temporada es la propuesta de brunch. Se sirve solo los domingos de 9 a.m. a 12:30 p.m.



-La oferta de brunch es generosa y criolla. Contempla, por ejemplo, clásicos como el pan con huevo y salchicha huachana, o pan con chimbombo.



-Todos los días de la temporada de otoño el descorche de 2 botellas de vino en la terraza es gratis. Consulte con el restaurante.

DIRECCIÓN: Calle Gral. Mendiburu 823, Miraflores.

HORARIOS: Lunes a sábados de 12:30 a 4 p.m. / 7:30 p.m. a 11 p.m. / Domingos de 9 .am. a 5 p.m.

CONTACTO: 422-2784