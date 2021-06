Conforme a los criterios de Saber más





EL QUEDADO ESPECIAL. Los que no vamos a la Copa

“Este será un álbum cuyo valor inédito crecerá con los años. Va a ser una rareza en cinco, diez años”. Por el Whatsapp, el coleccionista de camisetas y Paninilover, Miguel Montalvo, teoriza sobre lo que significa el álbum Panini oficial de la Copa América 2021. El album de un torneo que no existirá, pues se muda a Brasil con toda polémica. El álbum de un campeonato que no tendrá invitados -Australia y Qatar finalmente no irán-. Y el álbum que tiene, en las dos páginas que resaltan al equipo peruano, a siete futbolistas con figurita que no fueron convocados por Ricardo Gareca: Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Pedro Aquino, Andy Polo, Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Edison Flores.

Con sus bigotitos de charro, su pelo con gomina y sus generales de ley (7-2-1990; 1.78cm y 69 kg), Gianluca Lapadula es el último futbolista peruano de las dos páginas del álbum Panini. Ya se ha dicho todo sobre él en estas horas, pero a veces no se escucha: contra Ecuador corrió porque era lo único que nadie iba a discutirle, más allá de si fallaba un gol o entregaba malos pases: hay una química inicial con Gianluca Lapadula que esa tarde tenía la chance de sellar, y así lo hizo. Corrió el doble, el triple, porque para reemplazar a Paolo Guerrero, el goleador histórico de la selección peruana, hay que jugar lo que se sabe y también lo que se espera. Y corrió por todos los años que no estuvo, cuando era más italiano que peruano y la selección era más un álbum familiar que un Panini. Bueno, hoy lo es.

Las figuritas de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son lo mismo de emotivas como nostálgicas. Será, probablemente, la última vez que ambos delanteros peruanos. joyas del empobrecido fútbol nacional, aparezcan en el álbum oficial de la Copa América. Ya no son los adolescentes tiernos que en 2000, la reportera gráfica de El Comercio Consuelo Vargas, reunió frente al Misti para fotografiarlos, en una época en que todavía la camiseta de la selección les quedaba XL.

Y ya todos vimos que solo era cuestión de tiempo para que les quedara justa, como a muy pocos.

