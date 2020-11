Conforme a los criterios de Saber más

Quizá sea una práctica Bicentenaria: a los peruanos nos gusta peruanizar. Encontrar raíces andinas en una celebridad del cine, festejar los orígenes limeños en alguna carta 3 estrellas Michelin; hallarle madre peruana a un delantero que no tenemos. Una tarde del verano del 2008, asustado por el tráfico del Centro y conmovido por su foto en todos los periódicos, Andrés Vásquez Rueda-Pinto, llegó a la redacción de El Comercio en un viaje de vacaciones y de curiosidad. Vásquez jugaba en el fútbol de Suecia y había marcado un golazo de rabona, una habilidad futbolística que consiste en disparar la pelota luego de pasar un pie por detrás del otro. El Bichi Borghi jugó el Mundial de México 86, donde fue campeón, entre otras razones, por esta destreza. Rabona Vásquez consiguió el costado de peruanidad que le faltaba: tenía 21 años, jugaba en el Goteborg y era de origen sueco y madre peruana. Chemo del Solar lo citó a las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010 y dijo que no. Como Lapadula hace un tiempo.

Esa tarde, eso sí, Andrés Vásquez Rueda-Pinto, joven amable de pasado en Jirón Huaraz, Breña, demostró que por su sangre corría el inevitable espíritu patrio. El imán que nos distingue: preguntó dónde vendían anticuchos.

Rabona Vásquez en verano del 2008: fue a conocer el Estadio Nacional. FOTO: Ernesto Arias/EL COMERCIO PERU

***

“En vivo: 12′, gol de Lapadula para el local. Gorica 1-1 Domzale”. Esta fue la primera aparición de Gianluca Lapadula (Turín, 1990) en medios peruanos. Más precisamente en la cuenta de Twitter De Sangre Peruana, un entusiasta medio de información actualizada de futbolistas nacidos en Perú o de origen peruano jugando en diferentes partes del mundo. Espíritu de Indiana Jones buscando tesoros. Era el 8 de marzo del 2014 a las 9:15 a.m. en el celular local desde donde salió el tuit. En Eslovenia, país de la liga donde jugaba Lapadula, ya marcaban las 3:15 de la tarde. Pese a todo lo que dicen de él, el delantero italiano de madre peruana sí sabía algo del Perú: fotos del barrio de Chorrillos donde viven su abuela y sus primos, los recuerdos de un compañero en el Gorica que hablaba de Matute y entonces jugaba con él –Johnny Vidales– y los colores de una vieja camiseta marca Walon que le regalaron a su hermano Davide y a él, con el 9 que alguna vez usó Paolo Guerrero. Todavía no causaba esta curiosidad de rara ave descubierta en Pacaya Samiria. Todavía no tenía el tatuaje de indio/inca en el brazo izquierdo. Todavía no cantaba las canciones del Grupo 5.

“En una pizarra había como 60 nombres, y ninguno era el de Lapadula”. Víctor Zaferson, periodista y scouting, es decir, permanente buscador de joyas que, dado el caso, puedan enriquecer una selección, recuerda así el día en que le comentó a Víctor Rivera, entonces técnico de la Sub 20 de Perú, sobre el delantero. Era diciembre del 2015 y un periodista colombiano, Juan Arango, lo había alertado de un futbolista en la Serie B del Calcio al que habían llamado “peruviano” en una transmisión del último partido de su club, el Pescara. De inmediato hizo el rastreo y elaboró el file: delantero zurdo de 1,78 m, madre peruana que emigró a Italia tras la crisis de 80, inferiores en Juventus de Turín. Por su fecha de nacimiento –7 de febrero de 1990– pudo ser Jotita, compañero de Manco, hijo de Jota Jota Oré; mundialista. En el 2016, Ricardo Gareca lo fue a buscar a Italia. Aquella vez el peruviano dijo que no. La foto es viral hasta hoy: fue una cena donde también estuvo Blanca Aída, su madre.

Gianluca Lapadula tiene 3 goles en la actual temporada de la Serie A. (Foto: AFP)

La vida era diferente para Lapadula a como es hoy: estaba por firmar un contrato millonario con el AC Milan –se estiman unos 10 millones de dólares– y en medios italianos se escuchaba el rumor sobre su convocatoria a la Azurra, la selección cuatro veces campeona del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), llamado que ocurrió. En 2016, Perú era la muy discreta selección octava de Sudamérica, tenía enteros a Pizarro, Farfán y Paolo y cargaba –qué bien se dice en pasado ahora– 36 años sin clasificar a un Mundial. “Cuando Gareca fue a Pescara, él no podía dejar el club porque estaba jugando la fase final para ascender a la Serie A. Se había comprometido”, dijo hace unos días Gianfranco Lapadula, el padre, en la primera entrevista a medios peruanos para Fútbol en América. Sinceramente, no lo culpo. En el medio siguió en lo suyo: Lapadula ha hecho 60 goles desde aquel lejano 2015, todos en el fútbol italiano, y solo en la temporada 2019/2020 marcó 11 con el Lecce.

Cuatro años después, hizo todas las tareas: se mantuvo en la Serie A del Calcio y aunque ni su familia ni su agente, Gianluca Libertazzi, lo han declarado, su plan era encontrar un momento ideal para acercarse a Videna. Este es: llamó a Gareca, se puso a las órdenes, pidió asesoría con la documentación y el técnico –el mismo al que aplaudimos por perdonar a Zambrano y recuperar a Advíncula, por acabar el ciclo Vargas y hacer titular a Orejas Flores– lo citó. Es fútbol.

Para la alta competencia, una selección necesita de sus mejores futbolistas atletas: no soldados que quieran enlistarse para recuperar Tiwinza.

***

Como Lapadula o Rabona Vásquez o Aleksey Ríos, cada uno en su momento, hoy existe un nombre que suena en las oficinas de Videna: Daniel Bergman, categoría 2004, del Helsingborgs IF de Suecia. El trabajo de scouting de menores de la FPF en el exterior -dice Víctor Zaferson, el hombre que halló las primeras huellas de Lapadula- (menores) arroja una conclusión: “Existen cerca de 500 futbolistas Sub 20 identificados. De ese universo 20 son Sub 17 y alcanzan alto nivel de competencia. De los 20 hay 8 con opciones de ser convocados para microciclos en 2021. Los nombres no son públicos aún”. Este trabajo en la federación está bajo el radar de Ernesto Arakaki, Director de Menores desde octubre del 2019. Este buceo en otras aguas continentales hizo que, por ejemplo, la Sub 17 que participó en el Sudamericano encuentre a Alessandro Burlamaqui, mediocampista del RCD Espanyol del fútbol español.

Bergman tiene un hermano, Elias, y aunque el futuro todavía es paciente, ambos futbolistas nacidos en Suecia de madre peruana pueden ser noticia pronto, cuando haya que sumar un hombre más para sentirnos orgullosos de lo que hace la selección.

Porque para eso se citan jugadores de todos los rincones del planeta, en todas las selecciones del mundo. Para jugar, para ganar y para clasificar al Mundial. A Rusia 2018 clasificó Perú, el país, y se emocionaron hasta los que odian el fútbol.

Hermanos Elias Bergman (Kullavagens BK) y Daniel Bergman (Helsingborgs IF), nacidos en Suecia y de madre peruana.



Daniel tuvo en amistosos con la Sub-15 de Suecia. Seguido por la FPF.



Tenemos contacto con ellos desde hace unas semanas. Pronto novedades por nuestro Instagram. pic.twitter.com/ReAD4N3Miu — De Sangre Peruana (@DeSangrePeruana) June 6, 2020

