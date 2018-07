Terminamos la Copa del Mundo Rusia 2018 con la cabeza en alto, nos fuimos con goles, nos fuimos ganando; pero ahora nos toca pensar en los jugadores que se van y los nuevos que tendrán que entrar; es decir, seguir trabajando por un equipo compenetrado.

¿Quién puede ayudarnos a entender cómo se busca, cómo se entrena y cómo se potencia un goleador de nivel? Conversamos con el ex futbolista, goleador y ahora comentarista deportivo, Sergio Ibarra, quien nos dio su punto de vista con nuestro ‘pequeño dilema’.

“El 9, delantero goleador; nace y si no hay que buscarlo. La Federación tiene que ir no solamente a divisiones menores, sino buscar en provincias, mandar los formadores indicados y una vez que lo encuentren, tener claro quién nace y quién se hace”

¿Se nace o se hace? Sea como sea, ambos se trabajan. Un jugador puede ser muy habilidoso con el balón y tener el ‘don’ de definir desde cualquier punto de la cancha; sin embargo, el que nace para nueve tiene que aprender a trabajar en conjunto con el equipo; mientras que el jugador que aprende a ser nueve, tiene la tarea de buscar espacios, creárselos, cabecear, hacer movimientos diagonales y conocer el área; tarea difícil mas no imposible.

Sin embargo, no nos olvidemos del otro 9, el que podría representarnos en la Copa América, en la Eliminatoria o en Qatar 2022, y que aunque aún está muy poco aprovechado, siempre se encuentra listo y a la espera de ser titular: Raúl Ruidiaz.

Cuando no estuvo Paolo, estuvo Jefferson; y aún en la selección no se le ha dado la confianza para jugar de titular; es posible que ahora tenga más oportunidades. ¿Qué piensa el Checho?

“Para un ámbito internacional siempre se busca un delantero imponente, alto y corpulento; ese capaz ha sido el defecto que ha tenido Ruidíaz, pero no le quita lo buen jugador y goleador que es. Es un jugador interesante y seguramente estará en el próximo Mundial”

No necesitamos una encuesta: por mayoría abrumadora, Paolo Guerrero tiene el aval para ser el goleador de Perú los años que quiera. “Es un referente –dice Ibarra-, le dio otro matiz a su selección; demostró compromiso y compañerismo. No llegó a un 100%, no fue el Paolo que hubiese querido ser. Pues era una carga más mental que física; pero, definitivamente, era necesario. Si no siguen Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y por ahí al ‘Mudo’ Rodríguez, no habría problema; Perú va a ser una selección muy importante en la Copa América. Hay un plantel.

Sergio Ibarra. Ayer goleador, hoy comentarista estrella de Latina en el Mundial Rusia 2018. Sus 274 goles en Primera División en el Perú lo avalan.