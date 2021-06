Conforme a los criterios de Saber más

Si algo hemos aprendido el último año y medio es que el COVID-19 no hace distinciones: en un descuido, todos nos podemos contagiar. Y de ahí, lo que pase, resulta incierto. No importa si eres fuerte y grande como un tanque de combate o si el último tiempo has llevado una vida saludable. Aunque pareciera que estamos blindados, ese virus microscópico igual nos puede tumbar. Guillermo La Rosa Laguna (Lima, 1954) lo sabe bien. Hace tres meses, lo que en un principio parecía un simple resfrío se convirtió en un cuadro de neumonía que comprometió el 60% de sus pulmones. Ingresó de emergencia a una clínica local, donde por más de una semana recibió oxígeno debido a su baja saturación. “Este virus es tremendo, te destruye. Pero con la gracia de Dios, los medicamentos y cuidados que tuve, pude sanar. Después de muchos días volví a mi peso y felizmente no tengo secuelas”, reflexiona el exseleccionado nacional y dos veces mundialista, con la gratitud de alguien que ha recibido una nueva oportunidad.

—¿Qué pasaba por su cabeza cuando estaba internado?

Cuando se pasa por una situación así de difícil, uno busca su salvación. Yo le pedía al Señor que me mantenga con vida. Y me escuchó. En medio de mi soledad trataba de refugiarme en su palabra, recordando pasajes de la biblia. Nunca perdí la fe.

—¿De dónde sacaba fuerzas?

De mi familia y las personas que me estiman. Muchos rezaron por mí e hicieron cadenas de oración por mi salud, lo cual me hace sentir agradecido. Y bueno, yo en la clínica trataba de alimentarme, a pesar de que no tenía mucho apetito. Mi padre siempre decía: ‘enfermo que come, no muere’.

—¿Cuál era su pronóstico?

Después de superar la parte más complicada de la enfermedad, el médico fue claro conmigo. Me dijo: ‘tú eras candidato para que te vayas’. Le pareció casi un milagro que me recupere, teniendo en cuenta mi edad –cumplió 67 años el 6 de junio- y que tengo principios de diabetes. En pocos días evolucioné favorablemente. Ahora estoy aquí, en mi casa, con mi familia. No hay nada que me haga más feliz que estar con ellos.

Hinchas de todo el mundo le hacen llegar postales al ‘Tanque’ para que las autografíe.

***

Hoy el ‘Tanque’ se siente más tranquilo. Hace unas semanas recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, al igual que otros seleccionados de los setenta y ochenta, como Héctor Chumpitaz, Hugo Sotil, Jaime Duarte y su compadre César Cueto , con quienes escribió las páginas más gloriosas de la historia del fútbol peruano. Dos goles suyos fueron determinantes para clasificar al Mundial España 82: un potente cabezazo que nos dio el empate en los minutos finales ante Colombia, silenciando El Campín de Bogotá; el otro fue un remate al ángulo ante Uruguay en el mítico estadio Centenario, tras pase de Juan Carlos Oblitas, que abrió el camino del triunfo. “Estar en la selección peruana fue un honor y una bendición para mí. Me dio la oportunidad de que la gente me conozca, ir a jugar a otro país y ganar platita para vivir sin preocupaciones”.

GOL AGÓNICO. Preciso momento en que el ‘Tanque’ anota su gol ante Polonia en el Mundial España 82. El partido se jugó un 22 de junio en el estadio de Riazor, en La Coruña. (Foto: archivo histórico El Comercio)

Guillermo La Rosa creció en Puente Piedra junto a sus diez hermanos. “Había muchas carencias, pero con lo poco que teníamos éramos felices”, cuenta el exfutbolista. De chico, con sus demás amigos del barrio, jugaban a ser Pelé, Didí o Garrincha, entonces figuras de la selección brasilera. Sus cualidades con el balón, además de su biotipo, lo llevaron a Alianza Lima, el club de sus amores, para luego dar el salto al extranjero y jugar en el Atlético Nacional de Medellín, donde es considerado leyenda junto con César Cueto. Fue convocado al Mundial de Argentina 78, pero no anotó. Se sacó el clavo en el Mundial de España, marcando en la derrota de 5 a 1 que sufrimos a manos de Polonia. “Tengo muchos sentimientos encontrados con ese gol. Por un lado cumplí el sueño de anotar en un mundial, pero el resultado fue un fracaso”, comenta. Tuvieron que pasar 36 años para romper el maleficio: lo hizo André Carrillo en el Mundial de Rusia, a quien La Rosa formó de niño en su escuela de fútbol.

DE COLECCIÓN. Guillermo La Rosa Pérez, hijo del ‘Tanque’, radica en España y trabaja en el club Rayo Vallecano. En ese país le compró a un coleccionista la camiseta Adidas que su padre usó en Argentina 78.

—¿Cómo era la convivencia en la selección peruana?

Yo guardo los mejores recuerdos de mi etapa como seleccionado. Había mucha camaradería entre los muchachos. No reíamos, celebrábamos y en las derrotas sufríamos todos juntos. No existía mala onda. Pude hacer grandes amigos y a muchos de ellos los considero parte de mi familia, como a mi compadre César Cueto.

—¿Es cierto que cuando jugaban juntos en Medellín Pablo Escobar iba a los entrenamientos?

Esa es una leyenda (risas). En esa época se vivía mucha violencia en Colombia y se hablaba del señor Escobar. Quizás fue por ahí a ver un partido, pero nunca me enteré.

—¿Le costó adaptarse a Colombia?

Cuando llegué, el presidente del club me dijo: aquí tú sales de tu casa, entrenas, regresas y no te pasará nada. Yo le hice caso. Me ayudó mucho poder estar con mi esposa, ella fue mi soporte a todo momento. Y también me ayudó ser una persona disciplinada.

DELANTEROS ÍNTIMOS. Guillermo La Rosa es muy querido por los jugadores de la selección peruana, con quienes tiene una relación de amistad. En la imagen, junto a Paolo Guerrero.

—¿Cómo educar al futbolista inquieto, al palomilla?

Siento que a veces es muy fácil juzgar a los demás sin conocer realmente sus historias de vida. “¿Por qué toman? ¿Están locos?”, dice mucha gente sin saber qué hay detrás. Como entrenador formativo, he conocido a chicos rebeldes que vienen con problemas de casa, de hogares disfuncionales y violentos. A ellos hay que darles amor, protección. Hablarles con autoridad, pero sin gritarles. Contarles tu historia y cómo llegaste a ser profesional.

—Hablemos del actual momento de la selección. ¿Cómo ve al equipo en esta Copa América?

Con sinceridad, hasta antes de la Copa veía a la selección sin dinámica, con falta de ritmo. Veníamos mal en las Eliminatorias, pero el triunfo de visita ante Ecuador le ha dado nuevos aires al equipo. Cuando ganas hay un viento de seguridad y te sientes en confianza. Yo ahora veo a los chicos motivados, con ganas de hacer bien las cosas. Tengo la esperanza de que puedan llegar lejos en el torneo.

André Carrillo (el sexto en la fila de arriba) en la escuela del ‘Tanque’ el año 2000.

—La selección está pasando por un recambio generacional: Jefferson y Paolo están jugando los descuentos de sus carreras. ¿Por qué no han vuelto a salir cracks de sus características?

Son un cúmulo de factores. Pero el principal es que no se está trabajando en buscar jugadores. Hemos tenido que traer a Lapadula y Ormeño ante la sequía de delanteros. Para resolver este problema se debe hacer un trabajo en conjunto con la federación, los clubes y las academias deportivas. Hay que viajar por el país para encontrar esos talentos, que estoy seguro de que los hay.

—La última: ¿qué le pareció la participación de algunos seleccionados en la campaña ‘Ponte la camiseta’?

Sobre los temas políticos prefiero no profundizar. Solo te puedo decir que si les hicieron la propuesta de participar en esa campaña, ellos aceptaron haciendo uso de su libertad. Vivimos en democracia y espero que así siga siendo. //

TANQUE DE GOLES

En la Copa Libertadores de 1978, Guillermo La Rosa se consagró como el máximo goleador del torneo, con ocho anotaciones. Ese año, el equipo de La Victoria llegó a la semifinal.

En 1981, hace exactamente 40 años, salió campeón con el club Atlético Nacional de Medellín. En su paso por el club anotó 50 goles y es considerado una leyenda por sus hinchas.

Hacia el final de su carrera, el ‘Tanque’ jugó en el club LDU de Quito, uno de los históricos equipos ecuatorianos. Anotó 21 goles en 49 partidos.

VIDEO RECOMENDADO