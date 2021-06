Conforme a los criterios de Saber más

No muchas personas pueden decir que le han tocado las nalgas a ‘D10S’. El médico traumatólogo Julio Grados es una de ellas. El hecho ocurrió hace 15 años, una fría noche de mayo del 2006, al interior de un camerino del viejo Estadio Nacional. Diego Maradona, el ‘Pelusa’, el ídolo más grande del fútbol mundial, había llegado a Lima para un partido de exhibición. Durante el encuentro, el futbolista argentino sufrió un golpe en los glúteos y, para aliviar el dolor en tan sensible zona, recibió la providencial atención del doctor Grados. Juan Carlos Zubczuk –arquero de Universitario de Deportes en la década del noventa– se encargó de disparar el flash de la cámara y capturar el peculiar momento.

Con la minuciosidad de un cronista, Julio Grados narra la anécdota con Maradona y todos los encuentros que tuvo con él, dentro y fuera de las canchas, en el libro de no ficción Los meniscos del fútbol peruano. La publicación reúne cien historias escritas por el experimentado médico deportivo, basadas en sus propias vivencias en más de treinta años de carrera. “He sido testigo privilegiado de la evolución del fútbol peruano en las últimas tres décadas. He visto lo bueno, lo malo y lo más variopinto. Pero por códigos, no todo se puede contar”, comenta el médico.

Grados recuerda cómo inició su pasión por el fútbol: el día en que su padre lo llevó a ver un partido amistoso de la ‘U’, club del que es hincha, contra el Santos de Pelé, en el verano limeño de 1970. Las tribunas vibraban y los cánticos de los hinchas retumbaban en el ambiente. “Acá quiero estar para siempre”, se dijo aquella vez y no paró hasta conseguirlo. Cuando terminó el colegio, ingresó a la Facultad de Medicina de San Marcos y se especializó en traumatología. Ya recibido, al poco tiempo entró a trabajar al área médica de Universitario de Deportes, luego de que su hermano lo contactara con Alfredo González, entonces presidente de la institución crema.

DIOS EN TUS MANOS. El doctor Grados y la noche que tuvo que atender a Diego Maradona por una lesión en el glúteo izquierdo, luego de recibir un golpe durante un partido amistoso en Lima. “Pocos pueden decir que le tocaron la nalga al Diego”, bromea.

Con la ‘U’ de inicios de los noventa salió bicampeón. Posteriormente, transitó por Deportivo Coopsol, Universidad San Martín, Real Garcilaso de Cusco, Deportivo Municipal y Melgar. En la selección peruana ha trabajado en casi todas sus categorías. “Cada futbolista es un mundo por conocer. No se puede tratar a todos por igual. Lo más importante para mí, como médico, es hacerlos sentir en confianza”, explica Grados.

LÁMPARA MÁGICA. Con Christian Cueva, 10 de la selección peruana, coincidió en San Martín, en el año 2009. “Siempre juguetón, gorrita puesta al revés”, así recuerda Grados al futbolista. (Foto: Leonardo Fernández)

Esa cercanía ha sido su principal fuente para contar historias tan inéditas como hilarantes: ‘Una tarde sangrienta con el “Puma” Carranza’, ‘Cuevita no juega, baila’, ‘La gastritis de Paolo Guerrero’ o ‘Pelea en un hotel en Miami’ son algunos de los capítulos firmados por Grados . Mención especial merece el relato ‘Alguien sí se escapó del Golf Los Incas’, sobre el sonado escándalo del 2007 protagonizado por jugadores de la selección peruana, donde comparte una mirada bastante personal de lo sucedido. “Yo soy un médico que respeta mucho el oficio de escribir”, dice Julio Grados. “Lo más complicado de contar mis anécdotas ha sido tener que hilar muy fino para no caer en simple chismografía”, concluye. La pelota está en cancha del lector. //

DOCTOR CON CANCHA

58 mil lesiones a futbolistas son las que ha atendido el médico traumatólogo Julio Grados.

lesiones a futbolistas son las que ha atendido el médico traumatólogo Julio Grados. 6.400 operaciones realizó en más de tres décadas.

operaciones realizó en más de tres décadas. 680 viajes al interior del país y 180 al extranjero emprendió con clubes y la selección peruana.

viajes al interior del país y 180 al extranjero emprendió con clubes y la selección peruana. 1.730 partidos lleva desde el banquillo como testigo privilegiado de lo que ocurre en la cancha.

EL LIBRO

Los meniscos del fútbol peruano estará próximamente disponible en las principales librerías del país. Por lo pronto, puede adquirirlo llamando al 999266677

VIDEO RECOMENDADO

Los 10 mejores goles de Paolo Guerrero con la selección peruana. null