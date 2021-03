Conforme a los criterios de Saber más

Los recuerdos de María Gracia Flórez son bastante dulces: creció entre harinas, mantequillas, fudge y fondant; vio cómo su mamá usaba las recetas de la ‘mamama’, como cariñosamente llaman a la abuela, para continuar su legado en el negocio familiar. “Todos los postres se han hecho en casa. Desde la clásica torta de chocolate con fudge casero elaborado en olla por horas; el arroz con leche de la abuela o voladores con masa artesanal. No tengo ni un recuerdo de algún cumpleaños o evento donde hayamos comprado una torta”. Aprendió a preparar postres e incluso los vendía en el colegio. Había ganas de seguir en la repostería, pero optó por otra carrera hasta que un viaje la ayudó a seguir su verdadera vocación.

María gracia ingresó a la carrera de Administración de Empresas, en la Universidad de Lima, porque quería aventurarse “a estudiar primero esa carrera y luego estudiar cocina para complementar”. En el segundo ciclo, allá en sus 18 años, postuló al programa de USE (Universal Student Exchange; también llamado Work and Travel, donde puede viajar y trabajar en Estados Unidos durante las vacaciones de verano). El monto a invertir era fuerte y se recurseó vendiendo brownies entre clases, en los pasillos de la casa de estudios y poco a poco fue ganando clientela. “Los vendí en quioscos y cafeterías. Luego de unos meses, llegué a venderlos en universidades como la Católica, la Pacífico, la UPC, entre otras”. Viajó todo el verano. De regreso, a puertas del tercer ciclo, quiso enfocarse en lo suyo: se trasladó a la Universidad Le Cordon Bleu para seguir la carrera de Gastronomía.





Macchia vende todo tipo de postres: tortas, bocaditos, galletas y más. Cuando abrió el local, implementaron algunas opciones salados y bebidas. "Tenemos un café peruano delicioso también que es un blend que proviene de Cusco y Pasco, un café de especialidad". (Foto: Macchia)

La venta de brownies continuó y emprendió un nuevo reto: el negocio propio. Se reunieron las cinco mujeres de la familia: María Gracia, su madre, su hermana, su tía Claudia (que también tenía una pastelería) y su prima. “Nos dimos cuenta de que “Soto”, nuestro apellido en común, tenía muchos significados. Uno de ellos en italiano se traduce a “Macchia”, que es un matorral de pequeños árboles. Nos gustó mucho porque tenía, además, como significado “mancha”, de ahí el nombre al café “macchiato”: café manchado”. Así nació Macchia en noviembre de 2010, que con el tiempo se convirtió en un negocio familiar (se sumó su padre como socio).

Macchia fue creciendo gracias al boca a boca y redes sociales. Con ilusión, abrieron su primer local en febrero de 2020 en la Av. Benavides 2059, Miraflores. La pandemia, como a todos, les jugó en contra. “No pudimos proyectarnos bien ni pudimos cerrar todo correctamente. Por el tiempo que durara la cuarentena, necesitábamos mantener la fidelidad que ya teníamos y era casi imposible si no podíamos cubrir sus necesidades”. Como jugando, el 16 de marzo subió una receta para hacer canchita en olla sin quemarla. “Al día siguiente, preparé un almuerzo en casa y decidí publicarlo nuevamente con videos, fotos, recetas y descripciones. Me di cuenta de que eso era lo que necesitábamos: publicar recetas, hacer videos e interactuar con nuestros clientes”.

Macchia abrió su cafetería en febrero de 2020. "Nuestros clientes estaban fascinados que al fin tendríamos un local a puertas abiertas para todos ellos", cuenta. Supieron sobreponerse a la pausa obligatoria propia de la pandemia. Hacen delivery propio y por Rappi. (Foto: Macchia)

En tres meses publicó más de 200 recetas. “Fue mi ‘terapia’ de pandemia. Aunque no tenía ni un día libre, lo disfrutaba mucho. Aparte de las recetas, mi equipo y yo teníamos reuniones por Zoom todos los días para enfocamos en nuestros pendientes y luego protocolos cuando reabriéramos”. Abrieron en mayo, con ventas progresivas y reforzando el delivery. “Con las recetas, sentía que les estaba regresando un poco de todo lo que me dieron estos 10 años. No ha sido fácil, pero gracias a ellos, a mi equipo y a mi familia estamos donde estamos”. //

Macchia tiene a la venta de tortas enteras, decorativas y personalizadas; además de venta de cafetería con postres en porciones y bebidas. “Puedo afirmar a ojos cerrados que las estrellas de la casa siguen siendo los brownies. También somos muy conocidos por nuestros alfajores y torta de chocolate”.

"Nuestra campaña de Pascua siempre ha sido un éxito. Desde hace casi 8 años hacemos unos huevos rellenos de trufa de brownie con fudge y son realmente espectaculares", cuenta. (Foto: Macchia)

Desde hace casi 8 años hacen unos huevos rellenos de trufa de brownie con fudge. Tiene otras invenciones para todos los gustos. Aquí unas opciones para Semana Santa https://bit.ly/Macchia-Pascua-21. Contacto al 993 942 344.

