Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Escena de "La vida pública de Jesús" (1980) en la que el hijo de Dios (Brian Deacon) da el sermón de la montaña.
Escena de "La vida pública de Jesús" (1980) en la que el hijo de Dios (Brian Deacon) da el sermón de la montaña.
Por Oscar García

Tiene tantos nombres que es fácil confundirse. Si se hace zapping en Viernes Santo se la puede ver en varios canales, a veces al mismo tiempo en cualquiera de sus versiones. En los años 80 la llamaban El Proyecto Génesis y después Jesús o La Vida Pública de Jesús, tanto en su versión doblada como la que incluía un narrador en off. Hoy se trasmite además con otros cortes y escenas añadidas, como La Historia de Jesús para niños o Magdalena, su edición más reciente. Lo que no cambia es el actor: Brian Deacon, un actor shakesperiano que, siendo inglés, le tocó interpretar en 1979 al judío más universal de la historia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.