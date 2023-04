LEE TAMBIÉN: La obra de teatro peruana con actores neurodivergentes que cautiva al mundo

En el siglo XXI, las viajeras se trasladan en aviones o buses en vez de barcos, y usan cámaras o celulares en lugar de cartas, pero el anhelo por descubrir nuevos paisajes está intacto. ¿De dónde nace esa pasión? “Es algo que he tenido siempre y tengo hasta hoy. Viajar es la única manera de conocer otras realidades y ser empático con la gente”, sentencia la más icónica viajera del país, Sonaly Tuesta, quien acaba de regresar del Festival de Málaga promocionando su documental “Misión Kipi”.

Sonaly Tuesta recuerda que desde niña su vida estuvo en movimiento. En Amazonas, su padre era profesor, y siempre tuvieron que viajar de pueblo en pueblo. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Por 20 años la vimos en el programa “Costumbres”, festiva y rodeada siempre de la gente que la recibió con los brazos abiertos: “Si alguien dice que conoce todo el Perú, es mentira. El Perú es demasiado grande, tiene miles de pueblos y cada uno es diferente al otro por más que estén en la misma región”, nos dice la comunicadora y escritora. “Si quieres conocer un lugar, ve al mercado, al cementerio y conoce las actividades de la gente”.

Al inicio de su carrera, era la única mujer con un programa de viajes en pantalla; ahora, TikTok, YouTube o Instagram muestran distintas cuentas lideradas por mujeres, cada una con un estilo de viaje innovador: “Las chicas comienzan a tomar las riendas de lo que sueñan, porque no solamente se trata de ir a un lugar, les apasiona, eso contagia e inspira. Mientras nuestros contenidos inspiren, está bien el camino”.

Viajerazas

Está en el ADN. El deseo por ponerse la mochila y salir de casa no se pierde fácilmente, así lo demuestran Zsa Zsa Frayssinet (Viajerazsa) y Maud Gurunlian (Buen viaje) quienes llevan la herencia familiar del espíritu viajero. Después de la televisión, sus redes sociales son los vehículos para informar de sus nuevos destinos. “Vi las redes como una oportunidad de vivir de lo que me apasiona”, nos dice Frayssinet.

“Para mí siempre ha sido fácil el salir de casa, nunca me he arraigado a pensar que es un problema o un estrés viajar”, nos dice Zsa Zsa Frayssinet. / Rafael Talavera

“Son distintos viajes los que uno puede hacer y los que a mí me gustan son los que abren la mente hacia el cuidado del planeta. Me encanta ir a la selva para conocer cómo funciona la naturaleza y darme cuenta que, al regresar a Lima, las acciones que tomo tienen un impacto. Es como ir al mar y ver todo el plástico, esto se te hace cambiar un poco la perspectiva”, agrega. Sus búsquedas son los viajes sostenibles. En mayo, por ejemplo, llevará a un grupo de peruanos a conocer el Parque Nacional del Manu, una zona a la que no es fácil acceder: “El Manu me cambió la vida, me hizo ver que necesito cuidar a la naturaleza y que se puede convivir con el cuidado del medioambiente”, nos dice Zsa Zsa sobre una experiencia inolvidable que quiere compartir.

Zsa Zsa Fraysinnet está organizando la segunda fecha de un viaje grupal e inolvidable al Manu. Todavía quedan cupos. Si quieres participar ingresa a la cuenta de Instagram @viajerazsa y deja tu email en los comentarios. / Ian Ilbert

Algunos lugares turísticos, sin embargo, se encuentran en peligro por la contaminación y la propia desidia de las autoridades al no tomar precauciones. En esos casos, una manera de dar la mano es promocionando el turismo interno, nos comenta Maud Gurunlian, y así lo hace desde su tribuna: “El turismo interno ayuda muchísimo a sostener el sector y a dar ánimos a la gente. Como país tenemos una resiliencia impresionante, lo he visto después de la pandemia, después de las protestas. El país aguanta y se levanta, es increíble. Confío en que tengamos, en un tiempo no muy lejano, las autoridades que nos merecemos”, nos dice Maud.

Maud Gurunlian, del canal @buenviaje.conmaud en Instagram, recorre el Perú apostando por una vida sana y sostenible. Recomienda siempre investigar sobre el destino antes de visitarlo y tener la mente abierta a los cambios inesperados. / Buen viaje

¿Cuáles son sus 3 tips para todo viaje?: Primero, investigar antes sobre el lugar a visitar para ir preparada. Segundo, entregarse al destino y aprovechar nuevas experiencias que te sacan de la zona de confort; y, tercero, tener siempre la mente abierta a los cambios: “En los viajes sucede mucho que cambian los planes, ya sea por el clima o porque se retrasa un vuelo, pasan cosas inesperadas y es importante aprender a no frustrarse con eso y simplemente saber fluir”.

Quechua ‘style’

Los perfiles de las viajeras son supervariados, divertidos y ricos en contenidos, no podemos olvidar a las Misias pero viajeras, cuyo humor, conexión con sus seguidores y calidad de videos las mantiene entre las ‘influencers’ de viajes más queridas del momento. Y, con su propio encanto, las Traveleras se ganaron el corazón de sus ‘followers’ por sus rutas poco concurridas y, especialmente, sus reportajes en quechua:

Nelyda Taype y Sheyla Méndez son las Traveleras (@travelerasperu en Instagram), recorren el país con recomendaciones y tips de lugares fuera de las típicas rutas. / Traveleras

“Tenía el idioma quechua conmigo, quisimos difundirlo y revalorizarlo aún más”, nos dice Nelyda Taype, quechuahablante de Huancavelica y conductora de Traveleras junto a Sheyla Méndez. Ambas se conocieron en el instituto y, desde hace cuatro años, apostaron por hacer de Traveleras un trabajo al que asisten con disciplina y amor.

Para las comunicadoras, entre los lugares más bellos que han conocido están Betania, en Satipo (Selva Central), y las rutas huarochiranas. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

En Costumbre Mochilera, Tiara Aldoradin cambió el viajar sola por viajar con su hijo Valentino, el pequeño de 4 años que se convirtió en su compañero ideal desde los 3 meses de nacido. (¿Será el viajero más joven del país?).

Tiara Aldoradin de Costumbre Mochilera (@costumbremochilera en Instagram) viaja con su pequeño Valentino desde que tenía 3 meses de nacido. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Ahora, los tips de su canal se dirigen también al público familiar y despejan el prejuicio de los viajes con hijos: “Cuando nació Valentino, no había información sobre cómo viajar con niños; así encontré un nicho para mí. Hay que quitarse el miedo de pensar que es aburrido. Es algo que una familia debería hacer siempre porque nace una conexión diferente”. Entre los destinos más amables para viajar con niños y niñas Tiara recomienda la Selva Central, Arequipa, Puno y Cusco.

Tiara seguirá recorriendo el Perú con Valentino, adecuándose a su ritmo, porque está convencida de que viajar expande la mente, la creatividad y la sensibilidad. ¿Nos vamos de viaje?