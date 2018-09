Seúl 88: el reencuentro de la selección peruana que tocó la gloria hace 30 años | FOTOS

Es la segunda vez que Gina Torrealva se pone la medalla. El terciopelo azul de la caja, casi intacto, lo confirma. “XXIV Olympiad Seoul 1988”, se lee en la inscripción. La segunda en 30 años.

La primera vez, Gina tenía 26 –en noviembre cumple 57– y se encontraba en la clausura de los Juegos Olímpicos vestida con el uniforme del Perú. A su lado estaban Luisa Cervera, Alejandra de la Guerra, Denisse Fajardo, Miriam Gallardo, la ‘China’ Rosa García, Sonia Heredia, Katherine Horny, Natalia Málaga, Gaby Pérez del Solar, Cenaida Uribe y Cecilia Tait, la ‘Zurda de Oro’. Doce mujeres que llegaron más lejos que ningún otro equipo en la historia del deporte en nuestro país.

La medalla fue de plata. Un saque de Torrealva –entonces capitana de la selección de vóley– en el tercer set contra la URSS fue decisivo. “Dos fallas sobre la net dieron los dos puntos al rival y el anhelo del oro se fue como las últimas horas de la noche coreana”, escribió sobre la final el periodista Mario Fernández, enviado especial de El Comercio a Seúl. No hubo sonrisas en el podio durante aquella clausura. Sonrisas no, pero sí algunas lágrimas. La madrugada del jueves 29 de setiembre del 88, 20 millones de peruanos lloraron con ellas. Torrealva se vuelve a poner su medalla para este reportaje. Málaga, Tait, Horny y De la Guerra hacen lo propio. No la llevan en el cuello, sino en el corazón.

