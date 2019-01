A los ojos asustados de Esteban, el pequeño protagonista del cuento “El niño de Junto al Cielo”, Lima era una ciudad intimidante que le parecía una bestia fantástica con un millón de cabezas. Estas representaban a sus habitantes, y como se deduce de su naturaleza monstruosa, cada una de ellas tenía la capacidad de hacerle daño. El relato versa sobre un chico de Tarma recién llegado a El Agustino, cuyo primer contacto con un habitante de la capital está marcado por el engaño y la estafa. Pedro, un avispado niño local, le roba su billete de diez soles y las ganancias de un día de trabajo. En el lenguaje racista y criollo del limeño de antaño, a eso le decían “hacer cholito a alguien”. Lo descrito condensa ciertas tensiones y también cómo el andino ha solido ver al capitalino: como alguien de quien desconfiar, que no es empático porque solo piensa en sí mismo.

¿Así somos los limeños? El relato fue escrito en 1954 por el escritor Enrique Congrains, en la misma época en que la capital, entonces de un millón de habitantes –metáfora revelada–, cambiaba de cara velozmente por las olas migratorias. En su estilo naturalista, como una película neorrealista en blanco y negro, presentaba una estampa de las nuevas dinámicas sociales a la vez que echaba luz sobre una cierta sociopatía que caracterizaría a los habitantes de este desierto convertido en valle. Esa condición se entiende mejor aún cuando estos viajan al interior del país.

El limeño que llega de visita a otra ciudad del Perú a veces es recibido con distancia por parte de los locales, sobre todo de los que no se dedican al negocio del turismo. No es extraño que a este visitante se le reclame, por ejemplo, por qué no saluda al ingresar a un lugar cerrado, una costumbre que parece ya perdida entre los capitalinos. “En otras partes del país, existe el estereotipo del limeño arrogante, que es despectivo, que se siente por encima de los demás, que no reconoce el derecho del otro”, apunta el psicoanalista Jorge Bruce, aunque no deja de anotar una paradoja: cuando los limeños van al extranjero, son presas de una mansedumbre insólita. “La cosa es simpática porque las actitudes cambian dependiendo de dónde están y con quién hablan. Afuera hablamos con una voz un poco bajita y pedimos las cosas de un modo muy amable. Acá no más en Argentina o en Chile, nosotros tenemos fama de ser los más tranquilos”.

