Creo que tenía diez años cuando escuché por primera vez a Soda Stereo en la radio. Había una especie de mix con cuatro canciones: Tele-K, Mi novia tiene bíceps, Vitaminas y Jet-Set. Alguien de Radio Panamericana (creo) se mandó con ese engendro y sonaba todo el día. Luego vi ese concierto donde tienen pintados unos edificios en el escenario y ya ahí que sí, yo quería ser Cerati.

Cerati era demasiado alucinante para alguien que de Parchís no había pasado, una mezcla de bacán con seductor y maldito. Lo que pasó fue que me convertí en Charly Alberti: aprendí a tocar batería, intentando sacar sus canciones. La primera que saqué fue Sobredosis de TV. La tocaba con mi grupo Ruidos; teníamos once años. La batería estaba hecha de ollas, tápers, maletas de cuero, etc. Tocábamos para nosotros. Usaba los palos de tejer de mi abuela...

Yo me compré TODOS los casetes de Soda Stereo pero fui solo a uno de sus conciertos, el de la Universidad de Lima, en el 95, creo. Para el del reencuentro yo ya estaba en Madrid.

A Cerati lo vi tres veces. La última vez fue en Madrid, en una sala pequeñita. Estaba en primera fila con Pablo, un argentino que había sido plomo de Soda en su primera época. Él se fue a saludar a Cerati y le pedí un autógrafo. El pata regresó y me dijo que Cerati estaba demasiado al pedo para firmar nada, pero le dio una uña de guitarra que hasta ahora tengo en mi mesa de noche. Su muerte es una de esas cosas que nunca se pueden asimilar. Mi cerebro hasta ahora no lo procesa. Creo que me jodió un montón, porque le habían dicho que dejara el pucho (además de todo lo que se metería), pero le llegó. Y después dije: “Bueno, murió en su ley”.

Esta semana, en mi página contaré cómo intenté ser Cerati y fracasé. Borracho también creo que puedo cantar las de Soda. También fracaso, pero ya no me importa. A una ex le canté El rito a capela. Pero sano, debe de ser de las cosas más bochornosas que he hecho en mi vida.

