Sofía Artieda, campeona a los 15 años: quién es la nueva princesa del surf, que apunta a los Juegos Olímpicos sin dejar las responsabilidades del colegio

Sofía tiene apenas 15 años y acaba de hacer historia para el surf peruano. El último 13 de julio, ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Surf disputados en Guatemala, imponiéndose en la final de la categoría shortboard con maniobras precisas, temple competitivo y una gran lectura de las olas. Es el título más importante de su carrera hasta ahora, pero no una sorpresa: Sofía viene construyendo su camino con talento y constancia desde niña.

La suya fue una de las siete medallas que obtuvo el equipo peruano de surf en el certamen continental. “Fue una emoción gigante. ¡No lo podía creer! Llevábamos meses preparándonos con el ‘team’ Perú, entrenando todos los días, súper concentrados. La playa era bien exigente, con olas grandes y cerradas, así que cada heat fue todo un reto”, nos dice la joven surfista. “Estoy viviendo un momento increíble. Ser campeona Panamericana a los 15 años es algo que me llena de felicidad y gratitud. Lo soñé varias veces, pero vivirlo de verdad es otra cosa”, complementa.

Antes de lograr el título panamericano, Sofía se convirtió en la peruana más joven en ser campeona nacional en tres categorías distintas.

En Somos la hemos seguido de cerca. La retratamos por primera vez cuando tenía 13 años, tras convertirse en la peruana más joven en ser campeona nacional en tres categorías distintas: sub 14, sub 16 y Open. Desde entonces, su nombre empezó a consolidarse como una figura emergente de este deporte. En 2024 realizó el tour latinoamericano ALAS Pro Tour y se consagró campeona sub 18 y sub 14. Ese mismo año, se coronó campeona sudamericana junior por tercera vez, en Punta Rocas. “Todo esto es resultado de mucho esfuerzo, entrenamientos desde temprano, y el apoyo constante de la FENTA y de mi club, el CRL Surf Team. Es una etapa muy importante para mí”.

EL MAR COMO ESCUELA

Sofía Artieda creció en el mar, literalmente. A los 9 años empezó a surfear en la Costa Verde con el proyecto Alto Perú, dirigido por Diego Villarán. Luego, en 2020, a causa de la pandemia, su familia se mudó a vivir a San Bartolo, donde empezó a entrenar con Diego Borelli y compitió por primera vez. “Mi familia es todo para mí. Mis papás, mi hermana, mis abuelos, mis tíos… todos están siempre pendientes, alentándome y mandándome mensajes y las mejores vibras”, comenta la tablista.

Sus padres, ligados al mar y al deporte, la acompañaron desde el inicio: despertándola de madrugada, llevándola a competir, ayudándola a entender que el talento sirve poco sin constancia. Hoy, Sofi reside en Punta Hermosa, donde comparte entrenamientos con otras promesas y se inspira en la figura de la gran Sofía Mulanovich. “Lo más difícil es mantener la constancia. Entrenar todos los días, despertarse temprano, cuidar la alimentación, el cuerpo y el descanso. Yo además estoy en el colegio. A veces es cansado, pero vale totalmente la pena”, cuenta.

Sofía en lo más alto del podio, celebrando el título panamericano. En segundo lugar quedó la surfista peruana Catalina Zariquiey.

Cada ola ha sido una lección. Cada derrota, parte del camino. A pesar de tener el oro panamericano en el bolsillo, Sofía no se detiene. Mira hacia el mundial, hacia el circuito QS, y hacia un futuro donde el surf femenino peruano puede seguir haciendo historia. “Este año tenemos el Mundial Junior y venimos entrenando fuerte con la selección. Mi objetivo obtener el mejor resultado y también seguir compitiendo en los circuitos internacionales. Uno de mis grandes sueños es entrar al Circuito Mundial Profesional y clasificar a los Juegos Olímpicos representando al Perú”, afirma.

Y allí estaremos acompañándola. Como al comienzo, como ahora. Esperando la siguiente ola. “También me gustaría inspirar a más niñas y niños a que se animen a hacer surf, a que crean en ellos y sigan sus sueños. Siento que el surf peruano tiene muchísimo talento y me encantaría que se sigan abriendo más oportunidades para que todos podamos llegar lejos”, concluye.//

Un mar de talentos Sofía Artieda no está sola. Forma parte de una nueva generación de surfistas peruanos que viene destacando en campeonatos a escala nacional e internacional. En enero de 2024, apareció en la portada de esta revista junto con Bastián Arévalo García Miró, Luca Chipoco Dasso y Brianna Barthelmess. Esta nueva ola de talentos promete seguir haciendo historia en el surf peruano.