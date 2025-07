De la tabla al streaming: Sol Aguirre, la joven surfista peruana elegida por la ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, para nuevo documental de Prime Video

LEE TAMBIÉN | La ruta de la ‘Bichota’: cómo Karol G convirtió Medellín en una ciudad que canta su historia y cuáles son los lugares imperdibles que todo fan debe conocer

“Me siento muy feliz de ser parte de esto. Estoy superentusiasmada. Siempre me ha encantado mostrar mi vida como surfista, y cuando me dieron esta oportunidad me sentí contenta de poder darlo a conocer internacionalmente”, nos cuenta con esa energía chispeante que la caracteriza, y que se refleja en la sonrisa contagiosa que posee.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El documental “Surf Girls international” ya se encuentra disponible para el Perú en la plataforma de streaming Prime Video. (Foto: Amazon MGM Studios)

Campeona sudamericana, artista en crecimiento, inspiración para niñas y adolescentes: Sol se da la licencia de no encasillarse en una sola etiqueta. De hecho, si algo la define es su espíritu creativo y su ambición sin culpa. “Amo el surf, es mi deporte y mi profesión. No lo voy a dejar. Pero también me apasiona la música, la actuación, la expresión artística. Siento que soy una persona muy creativa y no me voy a cerrar a una sola cosa”, afirma en diálogo con Somos.

CONTRA VIENTO Y MAREA

Lejos del glamour superficial, Sol se toma muy en serio su rol como referente en el surf. Sabe que su historia llega a cientos, y que gran parte de ellas son niñas y adolescentes amantes del deporte. “A mí me encanta ser una inspiración y un modelo para las futuras generaciones. Ser un ejemplo y poder hacer que la gente se motive al verme hacer lo que amo, eso no tiene precio”, apunta.

Aguirre creció en Piura, donde descubrió su amor por el mar. A los 14 años, se convirtió en la campeona nacional de surf más joven. (Foto: Amazon MGM Studios)

Aunque vivir viajando a campeonatos, entrenamientos y a cumplir con otros proyectos puede parecer abrumador, Aguirre confiesa que a su corta edad ha encontrado el balance en aprovechar el día a día sin presiones. “El secreto de mi equilibrio está en enfocarme en ser la mejor versión de mí. Vivir el presente, no compararme, brillar y vibrar en positivo. Siempre tener ese ‘mindset’ de que las cosas van a salir bien”, comenta. Una mentalidad que, evidentemente, está dando frutos.

Sobre “Surf Girls International”, Sol explica a Somos que la docuserie la sigue en plena competencia, capturándola entre olas intensas, la vida diaria con otras surfistas y momentos de intimidad frente a la cámara. “Fue una gran oportunidad porque la gente podrá conocer nuestras historias, con todo lo bueno y lo difícil. Para mí, estar en este mundo de las series y Hollywood es algo superchévere, me encanta descubrir este nuevo escenario”, dice emocionada, más aún al saberse elegida por la productora del proyecto, Reese Witherspoon. “Es un gran logro, no deja de emocionarme recordar que formé parte y ahora todos pueden verlo”, añade, sobre el documental que ya está disponible en Prime Video.

Puede seguir las hazañas de Sol Aguirre vía Instagram en @solaguirrev. Su futuro es brillante, basta recordar su clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024. (Foto: Amazon MGM Studios)

Aunque el surf es su pasión y trabajo, Sol también reserva un tiempo para cumplir otras metas que la hacen feliz y la impulsan a salir de su zona de confort. Una de ellas, la música. “A lo largo de mi carrera deportiva también me quiero desarrollar más en el ámbito musical. Es algo que me apasiona y me encantaría explorar más. Tal vez este programa (“Surf Girls International”) sea el inicio de mi carrera artística”, confiesa, haciendo hincapié en que hace poco estrenó su primera canción, “Present Time” (disponible en Spotify y YouTube).

¿Su mensaje para las nuevas generaciones? “Que sigan brillando, que escuchen a su intuición. La intuición nunca falla. Así todo el mundo esté contra ti, tú sigue creyendo en ti y brillando en positivo”, concluye.

Sol Aguirre es fuerza, talento y visión. Y aunque la ola de la fama recién empieza a levantarse, ella ya la está surfeando como solo las grandes saben hacerlo: con talento, determinación y la sonrisa de quien ama lo que hace. //

Historias de mujeres poderosas Reese Witherspoon destaca como productora de la docuserie que protagoniza Sol Aguirre, “Surf Girls International”. Con Hello Sunshine, su empresa de medios, impulsa el cambio de narrativa en las historias de mujeres en el mundo.

A través de esta compañía ha liderado proyectos como las series “Big Little Lies” y “The Morning Show”, y las películas “La chica salvaje” y “Gone Girl”.