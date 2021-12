Conforme a los criterios de Saber más

La idea surgió a partir de una frase: “el sábado no empieza sin Somos”. El guion tomó forma con el aporte de un grupo de talentosos profesionales que se sumaron a este sueño: anunciar por todo lo alto que la revista se renueva. Directores, productores, camarógrafos y artistas lo hicieron posible en maratónicas sesiones de coordinación, además del día de la grabación y luego en su fase de postproducción y edición. El resultado es también un regalo para nosotros mismos: cumplimos 35 años —¡toda una vida contando historias!—, qué mejor celebración que anunciar nuevos contenidos, más páginas y un rediseño visual completo.

Cuando se abra la revista este sábado 18, para empezar, pesará un poquito más. La pandemia nos cambió en muchos aspectos, también nos adelgazó. Pero el contenido que tenemos preparado ya podrá estar, de nuevo, en su tamaño y peso oficiales. El corazón de la revista se mantiene fuerte: nuestras entrevistas, perfiles, crónicas y reportajes van a seguir siendo el plato de fondo, pero con más páginas y un diseño renovado. Además, los ejes temáticos que siempre conformaron el adn de esta revista ahora se lucirán mucho más: gastronomía, viajes, bienestar, estilo de vida, moda, belleza y tecnología conformarán un buen bloque de contenido utilitario, y a nuestro estilo. A esto se añaden, a partir de ahora, secciones curiosas que nos permitirán ingresar al mundo cotidiano de diversos personajes, viajar en una máquina del tiempo o ir por ese objeto de deseo que se nos aparece entre sueños.

ASÍ SE HIZO EL SPOT DE LANZAMIENTO

Cuando pensábamos en el personaje ideal para este spot, todos coincidimos: Jesús Alzamora. Comunicador, productor digital, actor, mago, súper carismático, gran entrevistador en sus programas de YouTube, La Banca y La Lengua. Se sumó con gran alegría a este proyecto y el resultado no pudo ser mejor.

Pero alguien más llegó a nosotros para darle vida a este sueño: Lazmhi, una Border Collie con 11 años de experiencia protagonizando comerciales y películas. La gran protagonista de esta historia trata por todos los medios de que su ‘dueño’, Jesús Alzamora, se levante de la cama un sábado y pase tiempo con ella. Solo lo logra cuando le alcanza la revista Somos y allí, leyéndola juntos, empieza el sábado.

La perrita es toda una profesional: ve cámaras y sabe que es el centro de atención, pero también que debe obedecer indicaciones. De la mano de su inseparable dueña y entrenadora, Erika Mur, llevó un curso de preparación frente a cámaras, en Argentina. “Ella fue como un libro para mí. Cuando hicimos la primera película, sentí que ella sabía más que yo”, nos cuenta Erika, fundadora y directora de Animal Action Films.

MIRA EL SPOT AQUÍ

La border collie, una actriz con 11 años de experiencia en películas y comerciales, se retira de los sets con este spot en el que se anuncia una revista Somos renovada, con más páginas y contenido. Ella tratará por todos los medios de que Jesús se despierte y pase tiempo con ella. ¿Cómo lo conseguirá?

Todo el equipo de grabación quedó sorprendido de su profesionalismo: repitió algunas tomas disciplinadamente y respondía con atención a la voz de “mano”, “pata” o “wuf”. “Lazmhi tiene una concentración única, todo su sistema cognitivo está preparado para no pensar en impulsos, sino quedarse mucho tiempo en una sola actividad”, explica Mur. Ella la rescató de una muerte segura, cuando tenía dos meses de nacida. “No cumplía el estándar de la raza, tiene mucho color blanco para ser de exposición. Pensaron descartarla…”. La adoptó sin dudar.

Su primer trabajo no fue en un set, sino en un orfanato de Los Órganos, en Piura, hace 10 años, donde como parte del proyecto Zoonríe con ángeles, Lazmhi ejercía la caninoterapia con niños abandonados, algunos con parálisis cerebral o autismo. “El perro no le habla al niño, no lo juzga, no le pregunta. Espera a que el niño se acerque, y se crea un vínculo con la realidad a través de su compañía”.

Al poco tiempo fue contratada para un comercial y Erika se dio cuenta de que a Lazmhi le encantó hacerlo. Desde entonces, cada vez que escucha la palabra “acción”, empieza a ejecutar la rutina ensayada. A veces, se mete tanto en su ‘personaje’ que el director ha tenido que adaptar la escena. Un día la actriz Vanessa Saba tenía que llorar y luego Lazmhi acercarse. “Al momento de filmar esa escena, la perrita se puso a consolarla. Tuvimos que esperar a que terminara esa emoción para continuar”, recuerda Erika.

Para actuar, ella crea un vínculo con el actor humano. “Si fuera por ella, seguiría haciendo esto, es la razón de su vida, pero físicamente merece descansar”, nos cuenta sobre la decisión de que se jubile haciendo este spot para Somos. “Esta es su despedida, con ustedes”.

Con el fruto de su carrera, es dueña de un auto cómodo para ella, duerme sobre camas último modelo, la bañan en un jacuzzi especializado y le envían por delivery alimento de la mejor calidad.

Erika ya está entrenando a Gaia, una joven Border Collie que a veces hace de doble de Lazmhi y pronto le seguirá los pasos. //





NUESTROS AGRADECIMIENTOS:

Actor: Jesús Alzamora (IG @Jesús Alzamora)

Entrenadores Lazmhi: Erika Mur y Héctor Salas de Animal Action films (IG @ekamur17)

Dirección y fotografía: Rubén Carpio

Cámara: Luis Jacobo y Rubén Carpio

Producción: Lorena Benza ( IG @elefanteproducciones)

Guion y Asistencia de Dirección: Mónica Panta

Asistente de Cámara: Luis Jacobo

Dolly y asistencia: Bryan Albornoz

Dirección de arte: Sebastián Sommaruga (IG @floresparalagente)

Asistente de dirección y arte: Nicolás Alvarado (IG @nicolasalvaradocariat)

Asistente de Luces: Carls Mayo, Carlos Hidalgo

Gaffer: Martín Angulo

Sonido y post producción de sonido: José Romero

Edición y animación: Alejandro Infante

Maquilladora: Olga Soncco (IG @olgasonco 990 353 995)

Equipos: Atomica (IG: @atomicaperu / 949 095 104)

