Para los periodistas, cada comisión se convierte en un capítulo de su propia biografía. Con las redacciones de prensa ocurre lo mismo. Haber pasado, en algún momento de sus vidas, por las máquinas, el caos de escritorios repletos y el ambiente adrenalínico de la redacción de Somos –en cualquiera de sus épocas, ¡ya son más de tres décadas!- es, para muchos de ellos, un recuerdo imborrable.

Buscamos a algunos de estos reporteros, editores y fotógrafos, que nos contaron su comisión inolvidable y compartieron su cariño por esta revista, a la que consideran “una escuela”.

Bernardo Roca Rey

“Yo mismo iba a las comisiones, a las sesiones de fotos, poníamos las luces. Me movía para buscar avisaje... Casi todos los textos de los primeros números son escritos por mí”, recuerda el fundador de la revista Somos. En esa época (1986) solo se imprimía con un papel tipo bulky, pero Bernardo buscó la manera de llevar la carátula a que se imprimiera en fino couche. Gastronomía, patrimonio, ciencia y movida cultural fueron los grandes ejes temáticos, además del personaje de portada cada sábado.

Yayo López

Fotógrafo, trabajó 13 años en la revista. Es autor de portadas icónicas, en las que logró que entráramos al alma de los personajes. Era el primero cuando había que viajar por el Perú. Muchas veces sorteó el peligro, y en sus recorridos capturó retratos inolvidables de peruanos de a pie. Actualmente expone de forma itinerante (dentro y fuera del Perú) retratos de mujeres peruanas.

Luis Miranda

Viajero y aventurero. El reportaje inolvidable y que casi le cuesta la vida: durante el fenómeno del Niño de 1998, él y Yayo López rescataron a una familia que intentaba cruzar el río La Leche, en Chiclayo. De ese viaje trajo historias increíbles, como la de pescadores que ayudaron a cientos de aislados, o una pareja que sobrevivió y pudo casarse. Hoy en día, el ‘Oso’ Miranda es también fotógrafo, ha publicado varios libros y sigue colaborando en Somos.

Eduardo Lavado

Empezó en Somos a inicios de los 90. Años después llegó a ser editor general. “Somos comenzó en 1986 y no ha perdido su esencia desde entonces. Permite vivir la realidad del Perú representada en su gastronomía, su patrimonio y su gente”. Cuando Somos cumplió 30 años, tuvo la idea de reunir a personajes de portadas icónicas y volver a fotografiarlos. “En Somos siempre ha habido visión sobre lo característico de nuestro país, no siempre bueno, pero tampoco no siempre malo”.

María Luisa del Río

Cronista y escritora. A fines de mayo de 1997 viajó, sin saberlo, a uno de los escenarios de La casa verde, novela de Mario Vargas LLosa. Pronto se dio cuenta de que los personajes de aquel relato también eran reales. Aquel reportaje le cambió la vida: se fue a vivir al lugar (Santa María de Nieva). “Nunca habría llegado allí de no ser porque Somos era -y es- una revista que invita a la curiosidad y a ver el Perú más allá de Lima”.

Rocío Silva Santisteban

“Para mí fueron cinco años muy importantes de mi vida. Yo trabajé en Somos de 1989 a 1994, comencé como redactora, editora y fui Jefe de Redacción los últimos años. Mucha gente valiosa pasó por esa redacción: Jorge Luis Arboleda, Andrés Longhi, Claudia Burga-Cisneros, Ramón Vergara. Hermosos recuerdos”.

Patricia del Río

A fines de los 90 dejó la enseñanza de lingüística y comunicación en la universidad, para formar parte del equipo de Somos. “Una redacción de lujo. Todo el mundo te daba la mano. Al poco tiempo sentí que estaba en el mundo que me pertenecía. Somos fue mi gran escuela, el lugar que me acogió sin que yo supiera y me enseñó prácticamente todo lo que sé”.

Cecilia Durand

“Somos fue para mí una escuela de fotoperiodismo, aprendí de todo ese entusiasmo de hacer las cosas diferentes y mejor, de crear un estilo y una forma creativa de comunicar. Conocí grandes periodistas y fotógrafos y eso enriqueció mi aprendizaje. ¿Anécdotas? ¡Muchas! ¡Cada comisión fue una historia en mi vida!”

Jenny Llanos

Trabajó más de 10 años en Somos, “detrás de bambalinas”, como editora. “Nunca he vivido momentos tan intensos como durante la caída del régimen de Alberto Fujimori. Vivíamos en una ansiedad constante, por los cierres interminables, pero una ansiedad gozosa, creativa. Era ser parte de la historia”. Jenny vive hace 15 años en Suiza y tiene un segmento de actualidad y humor en ‘Si el río suena’, programa de Patricia del Río en las plataformas de sudaca.pe.

Fernando Ampuero

“Somos marcó una época. Me refiero a su etapa de renovación, iniciada a mediados de los años noventa; es decir, diez años antes de que el internet y las redes sociales hicieran furor. Su competencia era la televisión, pero la revista, gracias a su estupendo equipo de periodistas, iba por delante, dando la pauta. Parece presuntuoso que yo lo diga, pues formé parte de ese equipo, pero es la verdad. Somos sorprendió a muchos y definió un estilo fresco y creativo, que sus periodistas de hoy se encargan de mantener vigente. Es un acto heroico que siga en pie, a pesar de los problemas de todo orden que trae este siglo”.

