El muchacho que vende emoliente en la esquina de Lampa y Emancipación y que sueña con una franquicia. El gerente que despacha a las ocho de la mañana vía skype y cierra un negocio de millones. Brandon Altamirano, que prepara los anticuchos más deliciosos de Lima en Surquillo, con el mismo cariño de antes, cuando no había ganado el programa de Gastón Acurio Anticucho de Corazón. La señorita que orienta en la estación Jirón de la Unión del Metropolitano de Lima. Elena Cotos, docente del programa Aulas en Hospitales de Fundación Telefónica, un maravilloso espacio que le lleva cultura a niños y adolescentes que no la pasan tan bien. Los alférez de la policía que sueñan con ser coroneles. Los estudiantes de Derecho que tratan de explicar, previo debate, por qué tenemos los jueces que tenemos. Ángela Leyva, la mejor voleibolista del país, y sus sueños de ser campeona sudamericana de nuevo. Los motociclistas que llevan pizzas, pastas y comida rápida a tu casa, y deben transitar por las mismas pistas donde manejan choferes con millones de soles impagos en papeletas. Mariana Román, artista peruana en la célebre colección Hochschild. Los futbolistas jóvenes de la selección peruana, y de la Sub 17 y la Sub 15. Los Ccori, genios del ajedrez. Los muchachos que todavía crean y creen, y salen a las marchas para que sus hijos -tus hijos- vivan en un país más noble, más justo, más igualitario, más bueno. Los que son jóvenes por DNI y jóvenes por actitud. Y los que van a serlo muy pronto.

Todos ellos, y más, son los peruanos del Bicentenario de la Independencia. A ellos, les preguntamos lo siguiente:

- ¿Cuándo te sientes más orgulloso de ser peruano?

Ángela Leyva

Voleibolista y líder de la selección

Lo que más me hace sentir orgullosa es ponerme mi camiseta y competir por la selección de vóley para darle alegrías a mi país, sin importar si estoy lesionada o si el rival es difícil: solo quiero que Perú llegue a lo más alto.



Elena Cotos

Docente de 'Aulas en hospitales', de Fundación Telefónica

​Me siento orgullosa de ser peruana cuando doy todo de mí en mi trabajo y en mi familia. Me siento orgullosa cuando escucho en las noticias que logramos ser campeones de ajedrez o que tenemos a los chicos más hábiles en matemáticas, o cuando escucho a peruanos en Rusia cantar fuerte el himno nacional. Me siento más que

afortunada de ver que aún hay personas a quienes les importa el bienestar de los demás, que se quitan el abrigo para dárselo a otro, que muestran sensibilidad por los niños en Puno y que realizan acciones para ayudar; personas que no se preocupan por parecer buenas, sino que realmente son voluntariosas. Me siento orgullosa cuando veo a mis compañeros de trabajo sacarse la mugre no solo por cumplir con su deber como docentes, sino porque realmente aman lo que hacen y a las personas que sirven.

Santiago Pizarro

​Tenor

Yo no estaba en el Perú cuando se hizo la primera marcha de ‘Ni una menos’, estaba estudiando en Estados Unidos, pero lo vi en las noticias. Nunca en mi vida me he sentido tan orgulloso de mi patria. Ese sentimiento que nos dice que sí se puede tener un mejor país, que el Perú sí merece ir al Mundial, que podemos tener mejores vidas, que todos y todas podemos tener la educación que nos merecemos, que podemos estar orgullosos y orgullosas de nuestros y nuestras líderes, y que sí podemos ser una nación del primer mundo.

Mariana Román

Artista peruana en la Colección Hochschld, la mayor muestra privada del mundo

Soy un ciudadano del mundo.



Mónica Abarca

Ingeniera, mejor emprendedora 2017 en el Seedstars Summit

Me siento orgullosa de ser peruana cuando veo a compatriotas que están triunfando dentro o fuera del país, con productos innovadores. Cuando veo a otra peruana u otro peruano ayudando a alguien que lo necesita, tomando una causa ajena como suya por el bien de la sociedad.

Valeria Román

Poeta, premio de poesía José Watanabe

​Estoy orgullosa cuando el mismo pueblo se ha levantado y ha forjado sus propias luchas: desde las manifestaciones contra la ‘Ley Pulpín’ hasta la huelga del magisterio. Me llenan de orgullo quienes han participado en esta clase de procesos políticos, pues son ellos quienes tienen el ímpetu que transforma el país.

Brandon Altamirano

Cocinero, ganador de 'Anticucho de corazón'

​Me siento orgulloso cuando veo que cada peruano lucha por algo que quiere lograr. Por ejemplo, cuando crecemos en nuestro oficio y conseguimos algo sin necesidad de ir al extranjero para lograr nuestras metas. Está en uno aprovechar todo lo que el Perú te ofrece. Para todos está la oportunidad: ¡hay que hacerlo!