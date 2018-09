Estas son las siete plagas que atacan Lima

Si Lima tiene alguna solución viable como ciudad, esta pasa necesariamente por algo más que elegir a un alcalde que no haya plagiado su plan de gobierno, que no sea un misógino o que se le haya acusado de algún delito. El psicólogo social Jorge Yamamoto, docente en la Universidad Católica y parte del grupo de Bienestar, Cultura y Desarrollo de dicha casa de estudios, asegura que lo que esta urbe necesita a gritos ya no es solo educación, sino una auténtica terapia psicosocial.

A solicitud de Lima es una ciudad violenta en la que sus habitantes vuelcan su neurosis en medio de bocinazos e insultos. Ahora van hasta armados. ¿Cuándo comenzó todo esto?, Yamamoto elabora una lista de las siete grandes taras locales. Siete características negativas que deberían tratarse con un carácter de urgencia nacional, como quien declara la alerta roja ante un inminente colapso. En lenguaje periodístico, tan dócil a la tragedia tremendista como el bíblico, las hemos bautizado como las ‘siete plagas de Lima’. Estas son.

La primera seña que caracteriza negativamente a los limeños es lo que el psicólogo llama una interacción callejera faltosa. “Lo notamos a diario en la calle. A diferencia de países vecinos como Colombia, o incluso al interior, en ciudades como Ayacucho, donde vemos que la gente se saluda, se respeta, tiene empatía con el otro para no molestarlo, aquí pasa lo opuesto. Hay una falta total de sentido de comunidad y de respeto hacia la naturaleza, que llevada a cierto nivel pasa a ser una militancia por fastidiar al otro, por meterle el carro, por disfrutar hacer daño”.

LEE LA HISTORIA COMPLETA ESTE SÁBADO EN SOMOS