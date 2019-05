Sophia Lerner, la joven diseñadora que reinventa el denim 

Hace aproximadamente un mes, durante la Semana de la Moda en Lima, Talía Echecopar publicó una imagen en su cuenta de Instagram.“Arte, moda y diseño”, escribió en la descripción. En la instantánea, la blogger peruana modelaba su look para el segundo día de desfiles: una capa de denim crudo y gasa plisada llevada a modo de vestido. 127 comentarios y 7 mil 'Me gusta' confirmaron lo que era obvio ante nuestros ojos: la pieza era todo un éxito.

La prenda forma parte de “Réplica”, la colección primavera/verano 2019 de Sophia Lerner, una de las promesas más jóvenes de la moda local. Con tan solo 25 años, la diseñadora de raíces peruano-alemanas ha logrado posicionar su firma homónima no solo en el país, sino también en mercados extranjeros como el de Colombia, Estados Unidos y México. ¿El secreto de su éxito? Su esencia vanguardista y su alma rebelde.



El universo creativo de Sophia tiene como protagonista al denim, un tejido que llamó su atención desde que abrió la firma a finales del año 2016. “Lo que me encanta del denim es que es un material muy tradicional, cuya historia se traslada a los años 1800. Me parece muy interesante a nivel cultural. Además, es un tejido que puedes trabajar de una y mil formas. No importa cómo lo trabajes siempre se va a ver cool, urbano y fresco. Y eso va mucho con mi estilo personal”, comenta.

Sus piezas destacan por el uso constante de distintas técnicas y procesos textiles, así como el manejo exquisito de las formas y cortes. Y aunque el denim es la estrella de todas sus colecciones, en algunas prendas comparte el escenario con otros tejidos como la gasa, el impermeable y el algodón pima. Un contraste interesante que resulta en abrigos, casacas, pantalones, capas- y demás prendas- que van más allá de lo usual y se convierten en un statement.

(Foto: Karen Zarate)

La nueva colección invernal de Sophia, que saldrá a la venta el próximo junio, está inspirada en sensaciones como la ansiedad y el miedo, emociones que surgen cuando una persona sufre una fobia. “Groundless” es una exploración constante de diferentes texturas y técnicas en telas como el algodón, el impermeable y, por supuesto, el denim. Pero esta vez uno de origen ecológico.

“En la última colección de invierno he trabajado con telas que han sido producidas de modo sostenible. Por ejemplo, el algodón se produjo con agua reciclada”, detalla. La diseñadora es consciente que la moda tiene una responsabilidad innata con el medio ambiente y ha decidido formar parte de la lucha mundial.

“Cada vez estoy introduciendo cosas más sostenibles. Por ejemplo, acá reutilizamos absolutamente todo, nada es desecho. También, reinventamos prendas. A su vez, trabajamos con teñido a mano y las prendas son para un largo uso”, agrega.

Sobre el futuro

(Foto: Karen Zarate)

Este año, Sophia participó con un stand propio en la feria “Carrousel du Louvre”, que tuvo lugar en París, Francia. Poco después, viajó a México para formar parte del bazar “Caravana Americana”. Hoy, su mirada está puesta en la expansión de la firma a nuevos horizontes, así como en la consolidación de la misma en el plano local. Un reto que, estamos seguros, podrá alcanzar.