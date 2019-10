El club que nació campeón. Así lo llamaban.

La tarde del 7 de diciembre de 1956 Sporting Cristal gritó campeón por primera vez. Fue una campaña decisiva en la vida futbolística del país: la empresa privada –la Corporación Backus & Johnston de los esposos Ricardo Bentín y Esther Grande– se había sumado un año –el 13 de diciembre de 1955– antes al joven fútbol profesional peruano para refundar el club rimense más querido. Fue polémico -como ahora-, pero qué decisión revolucionaria no lo es. Se llamó Sporting Cristal y solo meses después de la fusión con el Sporting Tabaco, esa tarde del 7 diciembre del 56 goleó fácil al Carlos Concha del Callao 4-0. Y aunque tuvo que esperar un resultado más para abrazarse y celebrar, sabía que el primer título se iba a la vitrina de la casa en su estreno como club profesional. Y sabía que no iba a ser el último.

Sesenta y cuatro años después, el club que nació campeón ha sido traspasado al grupo empresarial Innova Sports con el objetivo de ser -seguir siendo- la institución modelo más sólida del país. Tiene todo: infraestructura, planificación, jugadores, ídolos, campeonatos.

¿Qué puede pasar ahora con el club celeste? Hicimos esta encuesta y estas son las respuestas.



María Julia Sáenz, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Backus, explicó los criterios que la cervecería tomó en cuenta para vender el club a la empresa Innova Sports. (Foto: Lino Chipana)

Guillermo Oshiro

Editor de DT El Comercio

"Si alguien compra un club es porque sabe que es un negocio redondo, nadie tira al tacho su inversión por más millones que tenga. Desde el punto de vista económico, entonces, no debería existir preocupación en Sporting Cristal considerando que Innova Sports tiene años metido en el rubro. En el plano deportivo sí es difícil pronosticar el éxito, pues el fútbol tiene demasiadas variables que son muchas veces indescifrables. En Europa hace mucho que los clubes han sido vendidos a empresarios que incluso no tenían vínculo con el fútbol. El caso del magnate estadounidense Malcom Glazer es emblemático. Se apoderó de casi el 100% de acciones del Manchester United en el 2005 mientras los hinchas protestaban. Hoy nadie lo recuerda en Old Trafford. Los ‘Red Devils’ siguen siendo grandes y compitiendo a todo nivel. Su marca no ha perdido valor pese a algunos malos resultados en los últimos años".

Juan Carlos Ortecho

Editor de Deportes RPP

"No creo que vaya a cambiar mucho el club en el futuro pues entiendo que los términos de la venta incluyen la obligación de los nuevos dueños de preservar aspectos fundamentales de la institución como su identidad, gestión y estilo de trabajo. En ese sentido creo que seguirá el camino de consolidarse como el club más exitoso de las últimas dos décadas (tanto en lo dirigencial como en lo deportivo)".



Romina Antoniazzi

Periodista ex jefe de prensa de la FPF

"Me parece que tienen un gran desafío por delante. Pero ¿a quién no le gustan los desafíos? Hay gente muy preparada en Innova Sports y con calidad humana. El club Sporting Cristal merece, por historia, ocupar el lugar a nivel internacional que le corresponde. De lo que conozco sobre el tema, esa ambición es importantísima. Buena fórmula, buen futuro. Los hinchas celestes pueden tener una gran ilusión para lo que viene".

Pedro Ortiz Bisso

Editor del diario El Comercio

"Más allá de los candados del contrato, se esperaba que un grupo empresarial poderoso o ex directivos identificados con la idiosincrasia celeste se hicieran del club. ¿Qué tipo de gestión realizarán? ¿Qué privilegiarían? ¿Tienen las espaldas suficientes para soportar las crisis y tensiones endémicas del fútbol peruano? Cristal, con todos sus defectos, era una entidad modélica en cuanto a gestión institucional y deportiva. Por el bien del fútbol peruano, debe seguir siéndolo".

Pedro Canelo

Subeditor de DT Comercio

"Más que un futuro, es un presente. Este grupo de Innova Sports ya se instaló en La Florida y ya la próxima semana van a tomar sus primeras decisiones sobre cargos dirigenciales. Que Alfonso García Miró sea cerca a los líderes de Innova al menos deja una señal de continuidad, que no estaremos frente a cambios muy sustanciales o traumáticos. Lo que más curiosidad me despierta es el plan de inversión que aún no ha sido comunicado de manera abierta. Está perfecto el discurso de querer hacer de SC el mejor club de la región, pero está faltando explicar mejor el "cómo". La evaluación al proyecto de Innova será dentro de muy poco. Tendrá que ser con hechos más que con palabras. El fútbol no te espera".

Erick Osores

Periodista y Conductor Fútbol en América

"Creo que, después de mucho tiempo de haber pensado que el modelo de asociaciones sin fines de lucro debía sostenerse, defenderse, hay que decir que las S.A. son el camino. Cristal hace tiempo está encaminado, en el orden, en la formalidad, en la estrategia, allí hace una diferencia. Que cambie de manos solo hace que mantenga el modelo, ahora con la empresa Innova, la nueva propietaria. Ellos tienen que estar bien rodeados, eso sí: una cosa es ser parte del ambiente del fútbol y otra es conducir el fútbol de un club. Afuera todo parece más fácil. No hay forma de saber cómo les va a ir, ojalá que sí pero sí el hecho de que sea una sociedad anónima y que cada socio asuma los activos y los pasivos, lo hace más cuidadoso. Sí creo que el camino del fútbol peruano debería ser ese: las S.A.".