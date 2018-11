Stan Lee: testimonios de peruanos apasionados y fanáticos de su obra

Stanley Martin Lieber (Nueva York, 1922), el nombre que le dieron al nacer, era el que él estaba reservando para colocar en la tapa de una gran novela que tenía como deseo de vida escribir. Adolescente aún y necesitado de trabajo, había aceptado en la primera década del siglo XX crear historias cortas en Timely Publications, de propiedad de un familiar. Así, fue asignado a la división de cómics y llegó a ser editor a los 18 años. El seudónimo que decidió usar: Stan Lee. A los 40 seguía en esa misma danza, y a punto de renunciar, cuando se le encomienda concebir la contraparte de un superequipo armado por la competencia, DC Comics, integrado por Superman, Batman y la Mujer Maravilla. Motivado y reactivado, crea en 1961 a los Cuatro Fantásticos. Ello transformaría la industria de las historietas para siempre.

Timely se convertiría en Marvel Comics y bajo la capa de esta compañía Lee cocrearía, junto a talentosos dibujantes, inmortales personajes de la cultura popular como Spiderman, el Increíble Hulk, Iron Man, Thor, los X-Men y Daredevil, entre otros. De los cómics, estos saltarían a la televisión, al cine, a los juguetes, a los polos y a los sueños de niños y adultos que se identificaban con las virtudes y defectos de estos seres tan extraordinarios como cercanos. Lee falleció esta semana en Los Ángeles, a los 95 años, pero su legado ya lo hizo inmortal. Y por este le estaremos siempre agradecidos. //

(Foto: Somos)

“De chico me identificaba muchísimo con Peter Parker”

PEDRO SALINAS

Periodista

A pesar de que Stan Lee resucita el universo de los cómics en la década del 60 con los Cuatro Fantásticos, es Spiderman el personaje que le sirve a él como motor fuera de borda para todo lo que viene después. Hay que decir que, además de conceder a sus protagonistas superpoderes, les provee de problemas personales como los que tiene cualquiera. Yo conocí a Spiderman cuando estaba en el colegio y probablemente era un poco menor que él cuando comencé a leerlo. Me identificaba muchísimo con Peter Parker porque era un chico tímido. Incluso se preocupaba mucho por la tía Mae, una señora con problemas del corazón. Y yo tenía una abuela con el mismo problema... Era un adolescente al que siempre le faltaba dinero, vergonzoso con las chicas... Es verdad que Spiderman era el superhéroe que todos queríamos ser, pero Parker podía ser uno mismo. Esa identificación me engancha con el personaje de una manera brutal hasta hoy. De hecho, aún conservo los primeros 500 números de El hombre araña que fui comprando durante muchísimo tiempo. Para mí esa colección es muy especial, un tesoro.

(Foto: Somos)

“Fue un honor dibujar hace poco a Spiderman en un cómic de Marvel”

DIEGO OLÓRTEGUI

Ilustrador peruano de Marvel



Spiderman, sin duda, es mi personaje favorito. Stan Lee innovó la industria al concebir a este chico que era inusual dentro de un mundo en el que todos los superhéroes eran adultos y de un físico impresionante. Para mí hace sido un honor el que recientemente haya salido a la venta un cómic de Spiderman que yo he dibujado [a la izquierda se puede observar una de las viñetas de la publicación a la que el artista se refiere]. Los editores me propusieron hace dos meses este proyecto. Me dijeron que Marvel iba a relanzar los “What if...” (“Qué pasaría si...”), una línea de cómics muy importante en la que se juega con la idea de qué pasaría si se altera en algo el origen y la historia de algunos superhéroes. Entonces me propusieron ilustrar el “What if...Spiderman”. El cómic debe estar llegando los próximos días al Perú. En realidad, son tantos los personajes emblemáticos creados por Stan Lee que podría mencionar otros tantos que me gustan mucho, pero eso tomaría largo tiempo.

(Foto: Somos)

“Sus superhéroes sienten y sufren como nosotros”

ARMANDO MACHUCA

Actor y director de Peruvian Fanboy



Con el Increíble Hulk descubrí el concepto de la soledad a muy corta edad. Me marcó mucho la serie que pasaban en el canal 5 en los años 80, con Bill Bixby y Lou Ferrigno. Esta se alejaba del cómic en algunos elementos para que funcionara mejor en la televisión, pero era el mismo Stan Lee quien asesoraba la construcción del personaje que él había creado. Era fantástico, siempre me llamó la atención esa dualidad del bien y el mal que todos tenemos dentro. El control y el descontrol, la paz y la ira, el orden y el caos. Además, quién no recuerda el tema clásico compuesto para aquel show, el cual justamente se llamaba The Lonely Man. Ello porque cada vez que David Banner terminaba su aventura en un pueblo debía mudarse a otro mientras buscaba una cura. Stan Lee fue uno de los principales responsables de que las historias de superhéroes dejen de ser bidimensionales y para niños, y de que se dirijieran a un público joven y adulto. Los superhéroes tienen que sufrir, sentir lo que todos sentimos. Así la identificación funciona y sus aventuras son más atractivas.