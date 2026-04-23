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"The Mandalorian and Grogu" se estrena este 21 de mayo de 2026. (Foto: Disney)
"The Mandalorian and Grogu" se estrena este 21 de mayo de 2026. (Foto: Disney)
Por Oscar García

Para muchos peruanos, el fanatismo por “Star Wars” ha tenido algo de predestinación. El ingeniero mecánico Zlatko Pérez Luna, por ejemplo, cuenta que cuando nació en 1984 ya tenía una espada láser esperándolo. Era un juguete sencillo que su madre había comprado a inicios de los años ochenta en una promoción de Coca-Cola, con la idea de que algún día se lo obsequiaría a un hijo o una hija. Años después, cuando Zlatko llegó al mundo, la espada seguía allí, como si la misma Fuerza hubiera dejado preparada la escena.

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