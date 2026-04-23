Para muchos peruanos, el fanatismo por “Star Wars” ha tenido algo de predestinación. El ingeniero mecánico Zlatko Pérez Luna, por ejemplo, cuenta que cuando nació en 1984 ya tenía una espada láser esperándolo. Era un juguete sencillo que su madre había comprado a inicios de los años ochenta en una promoción de Coca-Cola, con la idea de que algún día se lo obsequiaría a un hijo o una hija. Años después, cuando Zlatko llegó al mundo, la espada seguía allí, como si la misma Fuerza hubiera dejado preparada la escena.

Dicen que las primeras veces nunca se olvidan, y Zlatko recuerda la suya. La primera película que vio de la saga, un sábado por la mañana en la tele de su casa, fue “El imperio contraataca”. Para cuando terminó la impresionante batalla en el helado planeta de Hoth, el mundo había ganado un nuevo fan de la Alianza Rebelde. Hoy Pérez Luna tiene 41 años y un traje de guardia imperial de color rojo que calcula haberse puesto más de cien veces. Es su uniforme como miembro de la Legión 501 Garrison Perú, un grupo de fanáticos que se visten con indumentarias muy realistas de villanos de la saga, pero con la peculiaridad de que predican la bondad en el mundo: asisten a centros de salud como el Hospital del Niño de San Borja o el INEN. Pocas cosas más curiosas que ver a un imponente Darth Vader de más de dos metros de altura o a un peligroso Kylo Ren repartiendo abrazos por los pabellones donde niños convalecientes los reciben como si los verdaderos personajes de la película hubieran ido a visitarlos.

Conoce a Legión 501, uno de los importantes grupos aficionados de Star Wars. (Perú21)

"Star Wars". Miembros de la Legión 501, durante una visita al hospital San José del Callao. Foto: Facebook.

La Legión 501 Garrison Perú forma parte de una organización nacida en Estados Unidos a finales de los noventa, fundada sobre una idea tan sencilla como poderosa: que los personajes de una galaxia muy lejana podían acompañar a quienes más lo necesitan. En el Perú, el grupo lleva activo desde 2012 y reúne hoy a cuarenta miembros. Todo sin fines de lucro. La mejor recompensa es una donación para los niños o una sonrisa de estos últimos.

Historia de una pasión

Para entender por qué “Star Wars” toca algo tan hondo en los peruanos hay que volver al principio. Hace mucho tiempo, en esta galaxia cercana, se estrenaba la cinta de ciencia ficción de George Lucas. En nuestro país, la película llegó a salas un 23 de febrero de 1978, apenas ocho meses después de su debut mundial. Fue una relación que empezó temprano, intensa y, como toda relación larga, no exenta de sus momentos traumáticos.

El más célebre de esos traumas ocurrió en 1980, cuando Panamericana anunció el estreno televisivo de “La guerra de las galaxias”, como entonces se le decía a la saga. Familias completas se pegaron a la pantalla, listas para ser testigos de la obra de ciencia ficción de la que todo el mundo hablaba. Pero lo que recibieron fue el infame “Star Wars Holiday Special”, dos horas de un show de variedades intergaláctico que no gustó a nadie. George Lucas ha dicho que haría lo posible por destruir cada copia existente. Los peruanos que lo vieron aquella noche probablemente le darían la razón.

Desde 1978, la relación de los peruanos con estas películas tuvo sus picos y sus valles. Pero ninguno tan hondo como el que llegó hacia el final de la década pasada. Tras el tibio recibimiento de “The Rise of Skywalker” en 2019, Disney empezó a desmantelar sus planes para futuras trilogías, en un silencio que parecía definitivo. El propio Bob Iger, entonces al frente de la compañía, terminó reconociendo que habían puesto demasiado contenido en el mercado demasiado rápido. La palabra que circulaba en la industria era “fatiga”.

La salvación llegó, paradójicamente, ese mismo año. “The Mandalorian” era en apariencia una serie menor: un western espacial sobre un cazarrecompensas sin nombre, un bebé verde y un puñado de planetas polvorientos. Pero tenía algo que las últimas películas habían perdido: tempo, economía narrativa, el placer genuino de una buena historia contada con paciencia. Los espectadores la encontraron y ya no la soltaron. Tanto que en 2026 ese mismo cazarrecompensas y su pequeño Grogu darán el salto a la pantalla grande en “The Mandalorian and Grogu”, la primera película de la saga en siete años. Con Pedro Pascal en el rol protagónico, la película llegará en mayo, considerado el mes de “Star Wars”, cuando los fanáticos realizan una serie de eventos para celebrar su pasión.

El póster de "The Mandalorian and Grogu", película del director Jon Favreau que explora géneros como la ciencia ficción y la acción (Foto: Lucasfilm)

Desde luego, hoy nadie habla de “fatiga” para referirse a la saga galáctica. Desde “The Mandalorian” se han estrenado en Disney+ varias series que han ampliado el universo de “Star Wars” desde registros muy distintos: desde “El libro de Boba Fett” y “Obi-Wan Kenobi”, hasta la celebrada “Andor”, que ya suma dos temporadas con un éxito rotundo de crítica. También está “Ahsoka”, que espera su segunda temporada para este año, y la incomprendida “The Acolyte”, cancelada tras su primera entrega, en medio de una absurda polémica. Este mismo mes, además, se ha estrenado “Maul: Shadow Lord”, una serie animada centrada en el temible Sith de “La amenaza fantasma”, otra señal de que el universo galáctico todavía tiene oxígeno para rato.

La fuerza de la música

Decíamos que mayo es el mes de celebraciones de “Star Wars” y, como para calentar el ambiente, este 25 y 26 de abril el Gran Teatro Nacional acogerá Sinfonía de la Fuerza, un concierto con sesenta músicos que recorre las bandas sonoras de las nueve películas de la saga. Al frente estará Carlos Ramírez, director de orquesta y fan de las películas de Lucas desde las épocas del VHS. No es la primera vez que lo organiza: el año pasado dos funciones agotaron localidades y la respuesta obligó a ampliar a cuatro en esta edición.

La novedad este año es la inclusión de un coro que interpretará, entre otros, el “Duel of the Fates”, ese tema que desde el episodio I le recuerda al mundo que John Williams es capaz de hacer que una pelea de espadas láser suene a tragedia griega. Ramírez lleva años pensando en la música de “Star Wars” con una precisión obsesiva que va más allá del fanatismo. Para él, las composiciones de Williams mas que una feliz conjunción de notas es un trabajo de arquitectura: un sistema de ‘leitmotivs’ al estilo wagneriano, en el que cada personaje tiene su firma musical y estas se entrelazan, se transforman y hasta se heredan. El tema de Anakin contiene el germen del de Darth Vader. El de Luke tiene ecos del de Leia. “Hay vínculos entre generaciones, algunos temas tienen un mismo ADN”, dice.

La función, advierte, es para todos. Suelen ir familias completas; algunos fans acuden disfrazados, empuñando sables láser, pero también hay muchos melómanos que quizá nunca han visto una película completa, aunque reconocen esa obertura desde los primeros compases. Ese estallido de metales en si bemol que abre cada película y que Ramírez describe como “uno de los hooks más icónicos del cine”: una gran explosión orquestal que, de pronto, se convierte en marcha. Como si el universo entero acabara de ponerse en movimiento. //