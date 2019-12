La saga de Star Wars suma 42 años desde que su creador, George Lucas, un joven cineasta de Modesto, California, interesado en la antropología y en la mecánica de los mitos, la concibiera como la épica de una familia, los Skywalker, en el marco de una gran batalla galáctica.

Desde ese tiempo, La guerra de las galaxias (que así le decíamos los niños que fuimos) se desbordó. De ser una historia espacial contada en tres episodios –Una nueva esperanza (1977), El imperio contraataca (1980) y El regreso del jedi (1983)–, pasó a ser un macrorrelato de seis y luego nueve películas, una idea cercana al plan original de su creador, aunque en la ruta del bosquejo a la pantalla todo se distorsionara un poco.

En el camino, Star Wars se ganó el cariño popular y los millones de dólares que tal afecto suele deparar. Ha tenido un impacto cultural en al menos dos generaciones y ha sido analizada y sobreanalizada por críticos y académicos. Pero también ha conocido reveses, dos de los cuales han transcurrido en los últimos años, desde el estreno de The Last Jedi (2017).

La saga de "Star Wars" cierra toda una etapa que inició en 1977 de la mano de George Lucas. (Fotos: Lucasfilm)

Esa película dividió con un sable de luz a sus fans, entre los que aceptaron el rumbo tomado por Disney –que relanzó la historia en el 2015, luego de comprar Lucasfilm por 4 mil millones de dólares– y los que renegaron de ella de forma sulfúrica. Los últimos jedi aparece en el portal Rotten Tomatoes –ese que pone puntajes y promedia las reseñas de críticos y de usuarios– como la peor comentada por los usuarios, con un 44% de aceptación. El despertar de la fuerza, el episodio previo, tiene 86%.

Estamos hablando solo del gusto del gran público, ese que permite que block-busters así subsistan, no tanto de la crítica especializada, que, con variantes, se ha mostrado más interesada en la nueva trilogía que algunos fans. Estos últimos no perdonan, entre otras cosas, el tratamiento que el director Rian Johnson le dio al personaje de Luke Skywalker, el recordado protagonista de la trilogía original. Ni al propio Mark Hamill, que hace de Luke, le gustó el nuevo enfoque y no ha tenido miedo de alzar su voz.

El director J.J. Abrams (centro) mirando una de las siete marionetas utilizadas para interpretar a BB-8. (Foto: Lucasfilm)

El otro problema con Disney ocurrió al año siguiente, en el 2018, con el estreno de Solo: una historia de Star Wars. Este fue un spin off sobre los orígenes del personaje de Han Solo, el contrabandista encantador, que subsiste a la fecha como la única película de la saga que fracasó y no pudo recuperar lo invertido en su pase en cines. Se especuló entonces de un agotamiento de la marca frente a un público que quizá prefería ahorrarse sus ganas para cuando llegara el estreno del Episodio IX. Pues ese momento ya llegó.

-MISTERIOS POR RESOLVER-

El episodio nueve está dirigido por J. J. Abrams (el mismo de El despertar de la fuerza) y se titula El ascenso de Skywalker, referencia que hace explícita la trama de auge, caída y redención de una dinastía fundada por Anakin Skywalker, luego conocido como el villano Darth Vader, tras pasarse al lado oscuro.

Son muchas las interrogantes que deberá resolver este episodio si aspira a contentar a sus fans. ¿Cuál es el origen de Rey (Daisy Ridley) y cómo se conecta su historia de abandono con el linaje Skywalker? ¿Quiénes son los Caballeros de Ren y por qué parecían tan importantes en el Episodio VII? ¿Cuál es el vínculo real entre Rey y el –¿villano?–Kylo Ren (Adam Driver), cuya extraña conexión ya hemos conocido en entregas anteriores? ¿Matarán a Lando Calrissian (Billy Dee Williams), como se han deshecho de casi todos los héroes de la trilogía original? Y por último: ¿cómo explicarán el retorno del emperador Palpatine, a quien ya escuchamos en el tráiler, si este murió a manos de Darth Vader al final de El regreso del jedi?

Rey (Daisy Ridley) y Kylo Ren (Adam Driver) destruyen a una misteriosa identidad, un enigma que nos deja el tráiler. (Foto: Disney)

El guionista de la película, Chris Terrio, ha expresado esta semana que, en su último conteo, la historia que ha escrito cerrará el arco de 24 personajes (!), lo que, de alguna manera se entiende como la clausura que se esperaba o la lápida definitiva a una historia que parecía no tener final. Para el 2022, Disney planea una nueva trilogía y todo parece indicar que esta vez no versará sobre la historia de nadie apellidado Skywalker.

-LA OPINIÓN DE LOS FANS-

Harold Coronado, Manuel Alpaca y Enzo Baglietto son tres fanáticos de Star Wars que tienen un podcast sobre el tema llamado La mesa de Greedo, un proyecto especial de The Force Perú, el más grande club de fans de Star Wars en el país. Son fanáticos pero ello no les impide ser críticos con la nueva trilogía, la cual esperan con reducido entusiasmo.

Entre sus principales reparos con Disney está el que no se haya prestado atención a las ideas que George Lucas tenía para la nueva trilogía. Casi una falta de respeto. Les molesta también que se haya alienado a los fans que crecieron amando a las precuelas, con una campaña de mensajes que giraba sobre la necesidad de retomar los “verdaderos orígenes” de Star Wars, renegando de los primeros tres episodios y volviendo incluso al uso de efectos especiales de caracter vintage.

Pese a ello, Disney parece haber conquistado al núcleo duro de fans de la saga galáctica con el estreno de The Mandalorian, una serie de Star Wars exclusiva de su nueva plataforma de streaming Disney+. Esta cuenta con las mejores críticas y una carta incontestable: ‘Baby Yoda’, convertido en un meme instantáneo. “Me gustaría que dejaran en paz la historia de los Skywalker”, sostiene Coronado, de La mesa de Greedo. En ese sentido, refiere que el éxito de The Mandalorian es un buen augurio, pues mientras haya creadores como Dave Filoni, que hizo The Clone Wars, Rebels y ahora The Mandalorian; mientras haya gente que en verdad entienda la esencia de Star Wars y la respete, las cosas van a marchar bien. //

A TOMAR EN CUENTA

El ascenso de Skywalker se estrena a nivel mundial este 20 de diciembre en salas de todo el mundo.

La película tendrá una duración de 2 horas y 21 minutos (141 minutos); es decir, será más corta que Los últimos jedi, que se extendió hasta los 152 minutos.

La dirige J. J. Abrams, el mismo de El despetar de la fuerza. Este escribió la historia desde cero, con el guionista Chris Terrio, luego del despido del director Colin Trevorrow, al que se apartó por tener “visiones diferentes” de las ideas de Disney.

Existe bastante expectativa sobre qué papel le tocará cumplir a Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker. A él lo vimos morir (aparentemente) al final de la película anterior, pero el actor fue reclutado y ha participado en esta nueva entrega, que clausura esta parte del universo Star Wars.